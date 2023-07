Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Rassekatzen aller Art geben sich bei einer Ausstellung in Groß-Zimmern ein Stelldichein. © Waltraut Sattler

Selten gab es an einem Wochenende so viele verschiedenartige und außergewöhnlichen Veranstaltungen in und um Darmstadt. Da fällt die Auswahl schwer. Hier unser Auszug.

Rassekatzen in Groß-Zimmern: Die schönsten Rassekatzen Europas können am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Juli, in der Mehrzweckhalle in Groß-Zimmern, Rathausplatz 2, von 9 bis 17.30 Uhr besichtigt werden. Eine internationale Jury beurteilt pro Tag rund 100 Tiere, und jeweils am Morgen und am frühen Nachmittag werden die Rassesieger vorgestellt. An Ständen gibt es außerdem Geschenke sowie Katzenzubehör und Futtermittel zu kaufen.

Kunstjubiläum in Darmstadt: An diesem Freitag, 7. Juli, feiert die Freie Szene Darmstadt ihr 25-jähriges Bestehen. Um 16 Uhr kann an der „Story Table“-Tafel der Kunstfreiheit vor dem Theater Moller-Haus, Sandstraße 10, in Darmstadt Platz genommen werden. Um 17 Uhr beginnen die Redebeiträge und um 18 Uhr wird im Foyer des Theaters die Ausstellung „Story Teller“ mit Sahnestückchen aus 25 Jahren freier darstellender Kunst eröffnet.

Kindervorlesung in Darmstadt: „Alles ist Chemie“, heißt es am Samstag, 8. Juli, wenn die Bürgerstiftung Darmstadt zur kostenlosen Kindervorlesung in den Hörsaal 23 (S1|03), Hochschulstraße 1, im Alten Hauptgebäude der TU Darmstadt einlädt. Von 10 Uhr bis 12 Uhr experimentiert Alexander Dauth von der Firma Merck zusammen mit den Kids mit ganz alltäglichen Zutaten.

Lego-Ausstellung in Rüsselsheim Große und kleine Lego-Fans sollten am Samstag, 8. Juli, oder Sonntag, 9. Juli, nach Rüsselsheim pilgern. Im Foyer des Theaters, Am Treff 7, findet von 10 bis 18 Uhr die Born2Brick’23 statt. Eintrittspreise: 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Tickets gibt es unter theater-ruesselsheim.de oder an der Tageskasse.

Kinder und Erwachsene dürften von der Lego-Ausstellung in Rüsselsheim gleichermaßen fasziniert sein. © born2brick

Lieder in Riedstadt: Die Büchnerbühne Riedstadt und die evangelische Kirchengemeinde Leeheim laden bei freiem Eintritt zu „Lieder unter Linden“ in den Kirchgarten, Klappergasse 6, in Riedstadt ein. Am Samstag, 8. Juli, treten von 19.30 Uhr an neben der BüchnerBühnenBand unter anderem Klaus Lohr, Klaus Dewald, Vitambo und Laurels Green auf.

Filmmusik in Darmstadt: Am Samstag, 8. Juli, geben die Rheingauer Filmsymphoniker aus Wiesbaden gemeinsam mit dem Chor der TU Darmstadt um 19 Uhr ein Filmmusik-Konzert im Darmstadtium, Schlossgraben 1, in Darmstadt. Das Motto lautet „Am Ende der Welt“ mit Stücken aus Star Wars, Narnia, How To Train Your Dragon, Avatar und vielen weiteren Filmen. Tickets gibt es ab 20 Euro, ermäßigt ab 10 Euro online bei Frankfurt Ticket und an der Abendkasse.

Plakatausstellung in Darmstadt: Die 29 besten Motive aus 692 Einreichungen des 36. bundesweiten Plakatwettbewerbs des Deutschen Studierendenwerks sind bis 15. August im Foyer des Studierendenhauses und im „Schauraum“ der Hochschule Darmstadt, Schöfferstraße 3, zu sehen. „Campusleben digital“ lautete das Motto, das Grafik-Studierende großformatig zu Papier brachten.

Open-Air in Groß-Gerau: Zum Abschluss des Open-Air-Sommerfestivals „GG LOKAL“ gibt es von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, ein musikalisches Feuerwerk im Kulturcafé-Biergarten, Darmstädter Straße 31, in Groß-Gerau. Am Freitag heißt es von 18 Uhr an „Music Changes“. Der gleichnamige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Newcomer-Bands eine Bühne zu bieten und bei dieser Gelegenheit Spenden für Charity-Projekte zu sammeln. In dem Fall gehen die gesamten Einnahmen an die Hospizstiftung Groß-Gerau. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 8. Juli, treten die „Sdunets“ im Kulturcafé-Biergarten auf. Abgedreht und voller Ideenreichtum sind die Arrangements der Band. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro an der Abendkasse. Am Sonntag, 9. Juli, steht die „Foolhouse Bluesband“ den Schlusspunkt unter das Programm. Sie beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.

Chorkonzert in Dieburg: Im Rahmen des Kultursommers Südhessen richtet der Europäische Partnerschaftsverein am kommenden Sonntag, 9. Juli, um 17 Uhr ein großes Chorkonzert auf der Freitreppe vor dem Landratsamt in Dieburg, Albinistrasse 23, aus. Chöre aus den Sängerkreisen Darmstadt-Land und dem Kreis-Chorverband Dieburg treten auf. Zum Finale gibt es ein Schwarmsingen. Bei Regenwetter ist das Chorkonzert in der Dieburger Gutenberghalle angesetzt. Der Eintritt ist frei.

Bravo-Starschnitte in Rüsselsheim: Claudia Wolter führt am Sonntag, 9. Juli, von 15 bis 16 Uhr durch die Ausstellung „Bravo-Starschnitte“, die bis 1. Oktober in Rüsselsheim Rockstar-Legenden und längst vergessene Sternchen aus Film, Fernsehen und Musik wieder wach werden lässt. Die Kosten für die Führung in den Opelvillen, Ludwig-Dörfler-Allee 9, liegen bei zehn Euro pro Person, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sinfoniekonzert in Darmstadt: Generalmusikdirektor Daniel Cohen präsentiert mit dem Staatsorchester Darmstadt zum Abschluss der Konzert-Saison Mahlers 2. Sinfonie „Auferstehung“. Mit dabei ist der Opernchor des Staatstheaters Darmstadt, unterstützt vom Symphonischen Chor Bamberg, sowie die Solistinnen Jana Baumeister und Lena Sutor-Wernich. Konzerttermine sind Sonntag, 9. Juli, 11 Uhr, und Montag, 10. Juli, 20 Uhr, im Großen Haus. Tickets verschiedener Preiskategorien gibt es auf staatstheater-darmstadt.de

Skulpturenpark in Mörfelden-Walldorf: Der Skulpturenpark Mörfelden-Walldorf feiert Jubiläum: Zum 25. Mal findet die Ausstellung in der Parkanlage am Bürgerhaus Mörfelden, Blumenstraße/Ecke Parkstraße, statt. 24 Preisträger und Preisträgerinnen der vergangenen 24 Jahre zeigen deshalb bis zum 3. September ihre aktuellen Arbeiten. Eröffnung ist am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr. Jeden Freitagabend gibt es im Begleitprogramm auch wieder Musik, Tanz, Theater, Kurzfilme und Kunstführungen.

Zum 25. Jubiläum des Skulpturenparks Mörfelden-Walldorf stellen 24 Künstler und Künstlerinnen der vergangenen Jahre ihre Werke aus. © Galerie Netuschil