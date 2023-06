Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Jens Joachim

Ein Ensemble der Büchner-Bühne führt am Samstagabend Luise Büchners Theaterstück „Nur berühmt“ im Haus der Geschichte in Darmstadt auf. © Büchner-Bühne

Dieses Wochenende steht in Darmstadt ganz im Zeichen des Europa-Wochenendes und des Welterbefestes. Im Haus der Geschichte gibt es ein Theaterstück von Luise Büchner zu sehen.

Europa-Wochenende in Darmstadt: Das diesjährige Europa-Wochenende beginnt an diesem Samstag, 3. Juni, um 11 Uhr mit dem städtischen Grenzgang vor dem Bioversum am Jagdschloss Kranichstein. Die Route führt dieses Mal nach Wixhausen. Der nördlichste Darmstädter Stadtteil feiert in diesem Jahr sein 850-jähriges Bestehen. Die Teilnahme kostet 10 Euro, für Kinder 5 Euro. Von 12 Uhr an findet auf dem Luisenplatz ein Internationales Bürger:innenfest statt.

Aktionstag in Griesheim: Unter dem Motto „Griesheim macht Mit(te)“ steht ein Aktionstag der Stadt an diesem Samstag, 3. Juni, in der Griesheimer Innenstadt. Von 10 bis 16 Uhr geht es um einen vom Bund geförderten Bürgerbeteiligungsprozess. In der Griesheimer Wagenhalle können sich Besucherinnen und Besucher bei einer Ideenwerkstatt jeweils um 10, 12 und 14 Uhr zur Zukunft der Griesheimer Innenstadt informieren und mit Bürgermeister Geza Krebs-Wetzl (CDU) ins Gespräch kommen. Darüber hinaus gibt es weitere Infostände, und der Gewerbeverein wird für „Made in Griesheim“ vor Ort sein. Kinder und Jugendliche können auf dem Georg-Schüler-Platz kreativ Plakate mit ihren Wünschen gestalten. Infos online:

https://griesheim-gestalten.de

Theater in Darmstadt: Das Theaterstück „Nur berühmt“ von Luise Büchner wird an diesem Samstag, 3. Juni, um 19.30 Uhr zum letzten Mal im Eckhart-G.-Franz-Saal im Haus der Geschichte am Karolinenplatz von einem Ensemble der Büchner-Bühne aufgeführt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf via Adticket oder Reservix 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. An der Abendkasse kosten Tickets 20 Euro, ermäßigt 17 beziehungsweise 10 Euro (für Schüler:innen, Studierende, Sozialleistungsempfänger:innen und Schwerbehinderte).

Poetry Slam in Dieburg: Unter dem Motto „Slam Die Burg“ beginnt an diesem Samstag, 3. Juni, um 19 Uhr im Park von Schloss Fechenbach in Dieburg ein Poetry Slam mit sechs Poetinnen und Poeten, die mit ihren Texten in zwei Vortragsrunden die Herzen der Zuschauenden und Zuhörenden für sich gewinnen wollen. Einlass ist von 18.30 Uhr an an der Kasse von Museum Schloss Fechenbach. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Open-Air-Kino in Mörfelden-Walldorf: Mit der Vorführung des Films „Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody“ startet an diesem Samstag, 3. Juni, die Open-Air-Kino-Saison des Kinder- und Jugendforums Mörfelden-Walldorf. In Kooperation mit dem Lichtblick-Kino werden die Filme auf dem Adam-Jourdan-Platz vor dem Rathaus in Walldorf aufgeführt. Der Einlass beginnt um 20.30 Uhr. Der Film startet gegen 21.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Infos: www.jufoe-mw.de jjo