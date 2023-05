Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Dieses lange Pfingstwochenende bietet interessante Veranstaltungen für Familien. Aber auch Musikfans kommen nicht zu kurz. Unser Auszug.

Flugzeugschau in Griesheim: An diesem Samstag, 27. Mai, ist der August-Euler-Flugplatz, Flughafenstraße 20 in Griesheim, von 15 bis 17.30 Uhr für Besucher:innen geöffnet. Bei freiem Eintritt präsentiert der Förderverein Luftfahrt-Museum einen Bell „Huey“-Hubschrauber sowie eine Ausstellung in der Nissenhütte und zeigt Filme in einem original Flugzeugrumpf. Außerdem kann das Tower-Gebäude des ältesten Flugplatzes in Deutschland besucht werden.

Blaufärbertag in Dieburg: Am Pfingstsonntag gibt es von 13 bis 16.30 Uhr beim traditionellen Blaufärbertag im Museum Schloss Fechenbach, Eulengasse 8 in Dieburg, Handwerksdemonstrationen, einen kleinen Stoffmarkt und die Möglichkeit zum Herstellen eigener Blaudrucktücher. Darüber hinaus wird die Technik des Klöppelns gezeigt.

Dampfloktour in Darmstadt: Die historische Dampfstraßenbahn „Feuriger Elias“ dampft am Pfingstsonntag und Pfingstmontag von Darmstadt an die Bergstraße und zurück. Die Tour beginnt jeweils um 11.35 Uhr, 13.35 Uhr und 15.35 Uhr an der Haltestelle „Frankenstein“, Seeheimer Straße 70, in Darmstadt und endet nach 25 Minuten in Alsbach. Preise für die einfache Fahrt: Erwachsene sechs Euro, Kinder drei Euro, Familien zwölf Euro. Fahrkarten gibt es beim Schaffner.

Pilgern im Odenwald: Diesen Samstag, 27. Mai, geht es von 14 bis 18 Uhr beim Frauenpilgern „Gegen das Runzeln der Seele“ auf gut begehbaren Wegen rund um den Otzberg. Veranstalter ist das Evangelische Dekanat Vorderer Odenwald, Beginn ist an der Kirche Hering, Am roten Rain, in Otzberg. Kurze Anmeldung bei Pfarrerin Margit Binz, Tel. 0176/80546432, ist erwünscht.

Insektenforschung in Darmstadt: Am Pfingstsonntag von 14 bis 15.30 Uhr heißt es im Bioversum, Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253 in Darmstadt: „Auf unserer Wiese krabbelt was?! – Wir erforschen die Insektenvielfalt im Schlosspark“. Die Kosten liegen bei acht Euro pro Person inklusive Museumseintritt und Material.

Orgelkonzert in Darmstadt: Der italienische Konzertorganist Paolo Oreni spielt am Pfingstsonntag um 17 Uhr auf der großen Steinmeyerorgel in der evangelischen Johanneskirche Darmstadt, Johannesplatz 1. Das Konzert wird mit einer Live-Videoübertragung vom Spieltisch gegeben. Eintritt frei, Spenden für die Kirchenmusik sind erwünscht.

Cembalo-Konzert in Dieburg: In der barocken Dieburger Wallfahrtskirche, Altstadt 18, sind an diesem Samstag, 27. Mai, Kompositionen für zwei Cembali zu hören. Aleksandra und Alexander Grychtolik aus Weimar präsentieren um 19 Uhr beim 198. Schosskonzert musikalische Perlen der Barockzeit. Eintrittspreis: 20 Euro.

Musikalischer Pfingstmontag in Nauheim: Der Nauheimer Kultursommer wird am Pfingstmontag im Hof der SKV Nauheim, Königstädter Straße 75, eröffnet. Von 11 Uhr an treten das Blasorchester Nauheim, die Original Nauheimer Dorfmusikanten und die Söhne Nauheims bei freiem Eintritt auf. Für die Kids gibt es eine Seifenblasencity sowie einen Kinder- und Jugendflohmarkt.

Persische Töne in Darmstadt: Der Musiker Omid Bahadori vereinigt die Klänge aus dem persischen Raum mit der Musik aus anderen Kulturen. Er tritt an diesem Samstag, 27. Mai, um 20 Uhr im Agora, Erbacher Straße 89 in Darmstadt, auf. Der Eintritt kostet 12 Euro.

