Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Schäfer Markus Metzger bietet am Samstag, 13. Mai, im Museum Schloss Fechenbach die Möglichkeit, eine Schafschur live zu erleben und Schafe selbst zu scheren. © Markus Metzger

Das Wochenende vom 12. bis 14. Mai ist in und um Darmstadt prallvoll gefüllt mit interessanten Veranstaltungen, Terminen und Aktivitäten. Unser Auszug.

Krimi-Quickies in Darmstadt: Jeweils acht Autorinnen des Syndikats stellen sich im Rahmen der Criminale in zwei Veranstaltungen der Herausforderung, mit einer Kurzlesung in acht Minuten einen Krimi auf den Punkt zu bringen. Die erste Veranstaltung beginnt an diesem Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr in der Stadtkirche Darmstadt, Kirchstraße 11, die zweite um 21 Uhr im Keller-Klub, Marktplatz 15, in Darmstadt. Tickets: für acht Euro auf ztix.de, für 10 Euro an der Abendkasse.

Flohmarkt in Darmstadt: Der Verein für Internationale Waldkunst richtet auf seinem Vereinsgelände, Ludwigshöhstraße 137 in Darmstadt, am Freitag, 12., und am Samstag, 13. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr den Waldkunstflohmarkt aus. Am Samstag werden auch Geländeführungen, Spaß für Kinder und Gartencafé angeboten. Sachspenden für den Flohmarkt können am Freitag von 9 bis 14 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr abgegeben werden.

Schafschur I in Darmstadt: Am Samstag, 13. Mai, findet auf der Kinder- und Jugendfarm, Maulbeerallee 59 in Darmstadt, das jährliche Schafschurfest statt. Von 15 Uhr an gehen die Tiere zum Frisör und sind danach nur noch halbe Portionen.

Schafschur II in Dieburg: Schäfer Markus Metzger am Samstag, 13. Mai, lässt Besucher:innen im Museum Schloss Fechenbach, Eulengasse 8 in Dieburg, eine Schafschur live erleben. Im Bereich des Steingartens von Schloss Fechenbach unweit des Parkplatzes können die Besucher von 11 bis 13.30 Uhr unter der Aufsicht des Schäfers auch selbst Hand anlegen, bevor die Wolle nach Farbe und Qualität sortiert wird. Die geschorene Wolle kann mit nach Hause mitgenommen und weiterverarbeitet werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Frühlingsfest in Darmstadt: „Das Leben ist schön“ heißt das Motto des Frühlingsfestes im Garten des Künstlerhauses Ziegelhütte in Darmstadt, Kranichsteiner Straße 110, am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr mit einem originellen Angebot. Am Samstag von 12 bis 15 Uhr gibt es die Mitmachaktion „Blumenkränze binden“. Am Sonntag um 15 Uhr singt der Madigalchor „Cantosumm“.

Registerklänge in Darmstadt: Zum 140-jährigen Bestehen stellt sich der Instrumentalverein Darmstadt am Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr mit einem bunten Programm in der Darmstädter Orangerie, Bessunger Straße 44, vor. Karten gibt es ab 14 Euro auf instrumentalverein-darmstadt.de

Oper für die Jugend in Darmstadt: Das Musiktheaterstück „Persona“ stellt drei Influencer:innen und ihr Verhältnis zu Social Media in den Mittelpunkt. Zu sehen ist das interaktive Stück für Jugendliche ab 12 Jahren an diesem Freitag, 12. Mai, um 18 Uhr in den Kammerspielen des Staatstheaters Darmstadt, Georg-Büchner-Platz 1. Karten gibt es ab 9 Euro online unter staatstheater-darmstadt.de

Für Jugendliche ab 12 Jahren ist das interaktive Stück „Persona“ gedacht, das im Staatstheater Darmstadt aufgeführt wird. © Sinah Osner

Jüdisches Leben in Darmstadt: Der Förderverein Liberale Synagoge Darmstadt lädt ein zum FLS-Rundgang „Jüdisches Darmstadt – Auf den Spuren der Liberalen Synagoge, Rabbi Bruno Italieners, des Kultur- und Technikphilosophen Julius Goldsteins und des Lilien-Vorsitzenden Karl Heß“ am Sonntag, 14. Mai. Treffpunkt um 14.30 Uhr vor der Helmut Lortzschen Menora, an der Treppe zum Liberale Synagoge-Gedenkstätten-Eingang, Zugang via Gagernstraße, Höhe Bleichstraße. Eintritt frei. Voranmeldung erbeten an martin.frenzel@liberale-synagoge-darmstadt.de

Theater in Darmstadt: „Ein Mann, viele Übel“ heißt es an diesem Freitag, 12. Mai, im Theater Moller Haus, Sandstraße 10, in Darmstadt. Das Theaterensemble „Profisorium“ präsentiert die Komödie in acht Episoden als deutschsprachige Erstaufführung am Freitag und Samstag, 12./13. Mai, um 20 Uhr. Karten über ztix.de

Kindervorlesung in Darmstadt: Fragen rund um das (Über-)Leben in der wilden Natur werden in der Kindervorlesung der Bürgerstiftung Darmstadt zum Thema „Survival“ beantwortet. Die Vorlesung von Survival-Expertin Leonie Müller findet am Samstag, 13. Mai, von 10 bis gegen 12 Uhr im Hörsaal 23 (S1/03) der TU Darmstadt, Hochschulstraße 1, statt.

Besucherlabor in Darmstadt: Beim Besucherlabor für Familien mit Kindern von 6 bis 10 Jahren des Museums Bioversum Kranichstein heißt es am Sonntag, 14. Mai, „Schau genau – Faszinierende Blütenpracht neu entdeckt“. Beginn ist um 14 Uhr. Kosten: 8 Euro pro Person inklusive Museumseintritt und Material. Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253.

Museumsführung in Rüsselsheim: Unter dem Titel „Rüsselsheim zwischen Krieg und Frieden“ bietet das Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim, Hauptmann-Scheuermann-Weg 4, am Sonntag, 14. Mai, um 15 Uhr im Rahmenprogramm der Ausstellung „Frieden machen“ eine besondere Führung durch seine zeitgeschichtlichen Abteilungen an. Im Mittelpunkt des Rundgangs steht der Ort Rüsselsheim und die Situation in der Autostadt während des 20. Jahrhunderts. Anmeldungen per E-Mail an museum@ruesselsheim.de, Teilnahmebeitrag 6 Euro inklusive Museumseintritt.

Exkursionen in Darmstadt: Der NABU Darmstadt lädt für Samstag, 13. Mai, um 18 Uhr zu einer Abendexkursion in die Natur auf der Rosenhöhe ein; Treffpunkt Eingangsbereich zum Hofgut Oberfeld, Erbacher Straße 125. Am Sonntag, 14. Mai, startet um 8.30 Uhr eine Vogelstimmenexkursion für Anfänger:innen. Treffpunkt Waldparkplatz gegenüber der Bushaltestelle GSI Helmholtzzentrum in Wixhausen.

Geoparkführung in Umstadt: Am Sonntag, 14. Mai, führt Gerhard Heil um 14 Uhr unter dem Motto „Von der Blüte ins Honigglas“ durch die Natur entlang des Geopfades rund um Klein-Umstadt. Treffpunkt der 2,5-stündigen Wanderung ist der Parkplatz der Wendelinusschule Klein-Umstadt, Weidweg 12. Kostenbeitrag frei, Spenden sind erwünscht.

Jazz in Darmstadt: Ein Duo mit Querflöte und Kontrabass gibt es im Jazz sehr selten zu hören. Stephanie Wagner und Norbert Dömling treten als Duo „Flute‘n‘Bass“ mit diesen Instrumenten am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr im Agora, Erbacher Straße 89, in Darmstadt auf. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Das Duo „Flut’n'Bass“ tritt am Samstag um 20 Uhr im Agora in Darmstadt auf. © privat