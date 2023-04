Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Teilen

Boris Bloch spielt am Sonntag beim Piano-Festival der Chopin-Gesellschaft Darmstadt Werke von Haydn und Liszt. © Stefan Schilling/Chopin-Gesellschaft

Der Veranstaltungsreigen am kommenden Wochenende ist in und um Darmstadt sehr gemischt – von heißen Rockrhythmen über Klassisches bis hin zu Spaß und Genuss. Unser Auszug.

Piano-Festival in Darmstadt: Die Chopin-Gesellschaft lädt am Samstag und Sonntag, 15./16. April, zum Piano-Festival ins Darmstädter Literaturhaus, Kasinostraße 3, ein. Musikfreunde erwartet der besondere Genuss, 13 auf die beiden Tage verteilte Klavierkonzerte zu erleben. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Turmmusik in Darmstadt: Im Wasserturm, Bismarckstraße 179, in Darmstadt ist am Sonntag, 16. April, um 17 Uhr Peter Wucherpfennig mit seiner keltischen Harfe und Mythen zu hören. Der Eintritt ist frei.

Shakespeare in Riedstadt: An diesem Samstag, 15. April, startet um 19.30 Uhr die neue Veranstaltungsreihe „Mensch & Wort“ der Büchnerbühne Riedstadt mit großen Monologen des Theaters. Den Auftakt macht Shakespeare. Karten gibt es für 18 Euro unter https://buechnerfindetstatt.de

Groß-Umstädter Nacht: Ein Live-Musik-Marathon erwartet die Besucher:innen der Groß-Umstädter Nacht an diesem Samstag, 15. April. Auf dem Marktplatz und drum herum treten von 20 Uhr an Bands aus nah und fern auf acht Bühnen auf. Mehr Infos und Tickets gibt es auf gus-nacht.de

Die Band „Pfund“ rockt bei der Groß-Umstädter Nacht die Hauptbühne am Marktplatz. © privat

Flohmarkt in Darmstadt: Das Kaufhaus der Gelegenheiten (Ka-Gel) organisiert diesen Samstag, 15. April, von 10 bis 16 Uhr in der Pallaswiesenstraße 122 einen Frühlingsflohmarkt mit gebrauchten Gegenständen von 50 Cent bis maximal 5 Euro.

Flanieren in Griesheim: Am Sonntag, 16. April, lockt in Griesheim ein großer Familientag in der Innenstadt. Mehr als 50 Teilnehmer:innen sind von 12 bis 18 Uhr für Spiel, Spaß, Shopping und Verköstigung vor Ort. Einen Übersichtsplan mit allen teilnehmenden Ständen und Attraktionen gibt es auf fruehlingssonntag-griesheim.de

Ausstellungseröffnung in Darmstadt: In der Galerie Netuschil, Schleiermacherstraße 8 in Darmstadt, wird am Sonntag, 16. April, um 11 Uhr die Ausstellung „Zwischen Mythologie und Realität“ der Regensburger Künstlerin Barbara Muhr eröffnet, die bis zum 28. Mai zu sehen ist. Die Regensburger Künstlerin zeigt neue großformatige Bilder. Parallel sind Skulpturen in Holz, Bronze, Keramik und Porzellan des Mecklenburger Künstlers Carlo Leopold Broschewitz zu sehen.

Besucherlabor in Darmstadt: Für Familien mit Kindern von sechs bis zehn Jahren veranstaltet das Bioversum im Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253 in Darmstadt, am Sonntag, 16. April, von 14 bis 15.30 Uhr ein Besucherlabor unter dem Motto „Kleines ganz groß – Faszinierende Einblicke durch Mikroskop und Binokular“. Kosten: 8 Euro pro Person inklusive Museumseintritt und Material. Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein.

Feuerwehrführung in Groß-Umstadt: An diesem Samstag, 15. April, findet um 15 Uhr eine Führung zu den Standorten alter Gerätehäuser und einigen alten Brandorten in Groß-Umstadt statt. Im Rahmen des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr nimmt Hans-Peter Waldkirch mit auf eine Reise in die Entwicklung und in die Vergangenheit der Umstädter Wehr. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und kostet 4 Euro pro Person. Treffpunkt vor dem Rathaus.

Vogelstimmenwanderung in Reinheim: Der Arbeitskreis „Naturschutzscheune Reinheimer Teich“ lädt für Sonntag, 16. April, von 7.30 bis etwa 11 Uhr zu einer Vogelstimmenwanderung rund um das Naturschutzgebiet ein. Die Wanderung beginnt an der Naturschutzscheune, die über die L3413 zwischen Reinheim-Spachbrücken und Habitzheim erreichbar ist. Am Schild „Kläranlage“ auf den Parkplatz einbiegen. Von hier aus sind es noch etwa acht Minuten zu Fuß, der Weg ist ausgeschildert. Die Teilnehmer sollten ein Fernglas mitbringen.

Oldtimer, Landmaschinen und alte Traktoren bereichern den Griesheimer Frühlingssonntag zwischen dem Georg-Schüler-Platz und der Horst-Schmidt-Halle. © Gewerbeverein Griesheim