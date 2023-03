Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Marco Schuler verbindet in seinen Bildern des Universale mit dem Urkomischen. Er stellt nun in der Kunsthalle Darmstadt aus. © Marco Schuler

Wettermäßig wird das Wochenende des 1. und 2. April zu wünschen übrig lassen. Deshalb haben wir diesmal hauptsächlich Indoor-Veranstaltungen herausgesucht. Unser Auszug.

Kunst in Darmstadt: Die Kunsthalle Darmstadt, Steubenplatz 1, eröffnet am Samstag, 1. April, um 19 Uhr mit der Ausstellung „Go! Go! Go!“ von Marco Schuler, die bis 23. Juli läuft. Im Studio West der Kunsthalle sind ab Sonntag, 2. April, bis zum 23. April auch 100 Objekte des Bildhauers Martin Wenzel zu sehen. Eintritt: 8 Euro.

Musical in Darmstadt: In zwei Aufführungen am Samstag, 1. April, und Sonntag, 2. April, jeweils um 19 Uhr, feiert das Musical „Worst Case“ Premiere auf der Bühne der Stadtkirche Darmstadt, Kirchstraße 11. Jugendliche der Darmstädter Singschule werden dabei von einem zehnköpfigen Musicalorchester begleitet. Karten gibt es unter www.stadtkirche-darmstadt.de (12 Euro), Restkarten an der Abendkasse zu 15 Euro.

Besucherlabor in Darmstadt: „Faszination Feder“ heißt es am Sonntag, 2. April, um 14 Uhr im Bioversum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253, in Darmstadt. Familien mit Kindern von sechs bis zehn Jahren können einen Blick auf die vielseitige Körperbedeckung der Vögel werfen. Treffpunkt Kasse, Kosten: acht Euro pro Person.

Familientag in Lautertal: Das Felsenmeer-Informationszentrum, Felsenmeer 3, in Lautertal eröffnet am Sonntag, 2. April, die Saison mit einem Familientag. Von 11 bis 16 Uhr gibt es unter anderem Führungen, Lautertal-Alpakas, Fühlkästen und Edelsteinsieben. Das Angebot ist kostenlos.

Benefizkonzert in Dieburg: Im Dieburger Schloss Fechenbach, Eulengasse 8, gibt die in Darmstadt lebende türkische Pianistin Cagla Gürsoy mit ihrer Duo-Partnerin Elena Martinez-Eisenberg (Violine) zwei Benefizkonzerte zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Beginn ist am Samstag, 1. April, um 18 Uhr und um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Puppen in Babenhausen: Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Cellba-Puppenproduktion wird im Territorialmuseum Babenhausen, Amtsgasse 32, die Sonderausstellung „100 Jahre Cellba“ präsentiert. Sie wird am Sonntag, 2. April, eröffnet und ist bis zum 1. April kommenden Jahres zu sehen.