Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Das Juliana da Silva Brasilian Jazz Projekt tritt am Sonntag, 19. März, in der Darmstädter Stadtkirche auf. © Gerhard Richter

Theater, Literatur, Gitarrenmusik, Jazz und sogar Andacht - die Events in und um Darmstadt sind an diesem Wochenende bunt und breit gefächert. Hier unser Auszug.

Theaterstück über Flucht in Darmstadt „Zurück in die Welt der Geister“ ist die neue Produktion der Theaterwerkstatt, die am Sonntag, 19. März, um 18 Uhr in den Kammerspielen des Staatstheaters Darmstadt aufgeführt wird. Die Ensemblemitglieder erzählen ihre eigenen und andere Geschichten der Reise und der Flucht. Karten gibt es online zum Preis von 16 Euro unter www.staatstheater-darmstadt.de

Komödie in Riedstadt Heute, Samstag, ist noch einmal die Komödie „Wunderübung“ auf der Büchnerbühne in Riedstadt zu sehen, bevor das Theater an der Kirchstraße 16 am 1. April mit Beginn des neuen Quartals ein neues Spielplan-Konzept beginnt. Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro, es gibt auch ein Sozialticket für 10 Euro.

Besucherlabor in Darmstadt Familien mit Kindern von sechs bis zehn Jahren können sich am Sonntag, 19. März, von 14 Uhr an auf Spurensuche machen. Im Bioversum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253 in Darmstadt, geht es um „Klauen, Pfoten, Krallen“. Kosten: 8 Euro pro Person inklusive Museumseintritt und Material.

Benefizkonzert in Darmstadt Zwei renommierte Gitarren-Virtuosen aus der Ukraine geben heute, Samstag, ein Benefizkonzert. Eugen Drabynka und Stefan Hladek treten um 16 Uhr und um 19.30 Uhr im Rathaussaal in Darmstadt-Eberstadt, Oberstraße 11, mit klassischer Gitarrenmusik auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Der Erlös soll geflüchteten ukrainischen Kindern, die derzeit im Raum Darmstadt leben, Musikunterricht und Instrumente ermöglichen.

Literatur in Darmstadt Ausgewählte Schriftsteller:innen, die nicht älter als 35 Jahre sind, stellen sich heute, Samstag, in der Centralstation, Im Carree 1, in Darmstadt im Rahmen des Literarischen März dem Publikum vor. Um 20 Uhr lesen sie aus den von ihnen eingereichten Werken. Unmittelbar nach jeder Lesung bespricht die Jury öffentlich die gelesenen Texte. Der Eintritt ist frei.

Corona-Andacht in Darmstadt Das evangelische Dekanat Darmstadt lädt heute, Samstag, um 17 Uhr zu einer Corona-Andacht in die Darmstädter Stadtkirche, Kirchstraße 11. Dekan Raimund Wirth blickt auf die Corona-Zeit zurück, Lukas Euler, Kantor der Pauluskirche, gestaltet die Andacht musikalisch, Vertreter:innen aus der Stadtgesellschaft kommen zu Wort.

Jazz in Darmstadt Die brasilianische Jazzsängerin Juliana da Silva gibt sich am Sonntag, 19. März, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche Darmstadt, Kirchstraße 11, ein Stelldichein. Sie wird von einem dreiköpfigen Ensemble und ihrem Lebenspartner Tony Lakatos begleitet. Karten gibt es unter www.ztix.de für 22 Euro. ann

Das Theaterstück „Zurück in die Welt der Geister“, das in den Kammerspielen des Staatstheaters Darmstadt aufgeführt wird, handelt von Flucht und Reise. © Laura Nickel

Die Büchnerbühne in Riedstadt zeigt letztmals die Komödie „Die Wunderübung“ mit Mélanie Linzer und Oliver Kai Müller als Ehepaar Dorek. © haza-foto

Stefan Hladek (Bild) hat zusammen mit Eugen Drabynka in Darmstadt ein Gitarren-Benefizkonzert für ukrainische Kinder organisiert. © privat