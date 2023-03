Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Jens Joachim

Das Geopark-vor-Ort-Team Fischbachtal bietet am Sonntag eine Themenführung auf Schloss Lichtenberg an. © Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwa

Jazzkonzerte, Polit-Kabarett, eine Lesung und eine Schlossführung – das Veranstaltungsangebot ist auch an diesem Wochenende in und um Darmstadt vielfältig. Hier unser Auszug.

Jazzkonzert I in Darmstadt Die Formation „Klaro!“ mit der renommierten Altsaxofonistin Karolina Strassmayer, dem Pianisten Hans Vroomans, Aram Kersbergen am Bass und Drori Mondlak am Schlagzeug gibt an diesem Freitag, 3. März, von 19.30 Uhr an ein Konzert in der Stadtkirche in Darmstadt. „‚Klaro!‘ verbindet die Lyrik der europäischen Klassik und Folklore mit der rhythmischen Kraft des amerikanischen Jazz und der harmonischen Raffinesse der zeitgenössischen Musik“. Karten gibt es unter www.ztix.de für 25 Euro an der Abendkasse.

Jazzkonzert II in Darmstadt Auf Einladung des Jazzclubs Darmstadt gastieren „The Swinging Tuxedos“ am Samstag, 4. März, von 20.30 Uhr an im Achteckigen Haus an der Mauerstraße. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 und 5 Euro.

Polit-Kabarett in Rüsselsheim Django Asül gastiert am Freitag, 3. März, von 20 Uhr an mit seinem Programm „Offenes Visier“ im Großen Haus des Theaters Rüsselsheim, Tickets für 26 Euro (Abendkasse: 28 Euro) gibt es unter theater-ruesselsheim.de

Naturschutz in Darmstadt Unter dem Motto „Naturschutz braucht helfende Hände“ veranstaltet der Naturschutzbund am Samstag, 4. März, von 11 Uhr an im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, einen Infotag, um die Projektgruppen vorzustellen und weitere Aktive für den Naturschutz zu gewinnen.

Orgelmatinee in Darmstadt Stadtkirchenkantor Christian Roß spielt am Samstag, 4. März, von 11.30 Uhr an in der Reihe der Orgelmatineen in der Stadtkirche Werke von Max Reger und Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die geplante Modernisierung der Stadtkirchenorgel ist erwünscht.

Führung auf Schloss Lichtenberg Das Geopark-vor-Ort-Team Fischbachtal bietet am Sonntag, 5. März, eine Themenführung auf Schloss Lichtenberg an. Sie widmet sich dieses Mal dem Schlosserbauer, dem Darmstädter Landgrafen Georg I. und seiner Zeit auf dem Renaissanceschloss. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Schlosshof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung ist kostenfrei, Spenden für das Geopark-vor-Ort-Team sind willkommen.

Lesung in Riedstadt Christian Suhr, der Leiter der Büchner-Bühne, liest im „Club der Dichter“ am Sonntag, 5. März, von 11 Uhr an in der Bühne in Riedstadt-Leeheim, Kirchstraße 16, aus dem Buch „Die Flamme der Freiheit“ über die deutsche Revolution von 1848/49. Eintrittskarten für die Kooperationsveranstaltung von städtischer Bücherei, Büchner-Bühne und Buchhandlung Faktotum kosten an der Tageskasse neun und im Vorverkauf sieben Euro. Karten online unter: buechnerfindetstatt.de jjo