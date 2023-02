Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

„Zydeco Annie & Swamp Cats“ sind am Samstag in der Bessunger Knabelschule in Darmstadt zu Gast. © Christoph Mittermüller

Moderne und klassische Musik, Kabarett, Kreativmarkt – das Veranstaltungsangebot ist am kommenden Wochenende in und um Darmstadt vielfältig. Hier unser Auszug.

Jazz in Darmstadt Der Jazzpianist und Sänger Jens Thomas ist am Freitag, 24. Februar, in der Stadtkirche Darmstadt, Kirchstraße 11, zu Gast. Eigenwillig und überraschend singt und spielt er Lieder von Neil Young. Beginn ist um 19.30 Uhr, die Eintrittskarte kostet 23 Euro an der Abendkasse.

Theater in Darmstadt „Heldenhunger“ heißt das generationenübergreifende, inklusive Theaterstück, das am Samstag, 25. Februar, um 15 Uhr, sowie am Sonntag, 26. Februar, um 20 Uhr im Theater Moller Haus, Sandstraße 10, in Darmstadt zu sehen ist. Tickets zum Preis von 15,30 Euro gibt es im Vorverkauf unter: www.ztix.de

Kabarett in Rüsselsheim Erwin Pelzig gastiert am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr im Großen Haus des Theaters Rüsselsheim, Am Treff 1. Der gebürtige Franke, der eigentlich Frank-Markus Barwasser heißt, präsentiert sein neues Kabarettprogramm „Der wunde Punkt“. Tickets für 27 Euro unter: theater-ruesselsheim.de

Sketch-Revue in Riedstadt Zum voraussichtlich letzten Mal ist am Samstag, 25. Februar, um 19.30 Uhr Loriots Sketch-Revue „Küssen Sie Ihre Frau“ auf der Büchnerbühne Riedstadt, Kirchstraße 16, zu erleben. Die Karte kostet 20 Euro (Abendkasse), 18 Euro online unter: buechnerfindetstatt.de

Besucherlabor in Darmstadt „Seedbombs“ ist das Motto des Besucherlabors im Bioversum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253, in Darmstadt am Sonntag, 26. Februar. Um 14 Uhr können Familien mit Kindern von sechs bis zehn Jahren mit Samenbomben Blumen für die Bienen wachsen lassen. Kosten: acht Euro pro Person (mit Museumseintritt und Material).

Cajun-Musik in Darmstadt Mit „Zydeco Annie + Swamp Cats“ kommt am Samstag, 25. Februar, um 20 Uhr eine der erfolgreichsten europäischen Cajun- und Zydeco-Formationen ins Kulturzentrum Bessunger Knabenschule, Ludwigshöhstraße 42, in Darmstadt. Die Tickets kosten 15 Euro und sind online zu erwerben unter: www.knabenschule.de

Kammermusik in Darmstadt Kleinode der vokalen Kammermusik sind am Samstag, 25. Februar, im Literaturhaus, Kasinostraße 3, in Darmstadt zu hören. Um 19 Uhr präsentiert die Chopin-Gesellschaft Valentina Pennino und Magdalena Hirsz, die Lieder von Chopin und Mozart interpretieren. Karten gibt es zum Preis von 18 Euro per E-Mail an buero@chopine-gesellschaft.de sowie an der Abendkasse.

Kreativmarkt in Groß-Gerau Am Samstag, 25. Februar, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, von 11 bis 18 Uhr offerieren 36 Anbieter:innen in der Stadthalle Groß-Gerau, Jahnstraße 14, Näharbeiten, Schmuck, Keramik, Karten, Holzarbeiten, Bilder und vieles mehr. Freier Eintritt. ann

Letztmals sind auf der Büchnerbühne in Riedstadt Loriots Sketche zu sehen. © Sebastian Hauptmann

Valentina Pennino (re.) und Magdalena Hirsz präsentieren beim Konzertabend der Chopin-Gesellschaft 17 von Chopin hinterlassenen Liedern. © Chopin-Gesellschaft