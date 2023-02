Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Mit einer konzertanten medialen Lichtinszenierung wartet die Paulusgemeinde Darmstadt am Wochenende in ihrer Kirche auf. © Paulusgemeinde

Kunst und Musik – mal klassisch, mal modern – prägen dieses Wochenende in und um Darmstadt. Wer will, kann aber auch was für die Natur tun. Hier unser Auszug.

Aufforsten in Rüsselsheim Kurzentschlossene können heute, Samstag, von 10 bis 12 Uhr in Rüsselsheim noch Eichen und Hainbuchen pflanzen. 1000 Setzlinge werden auf 5000 Quadratmeter Fläche im Rüsselsheimer Wald in Verlängerung der Straße „Waldweg“ gepflanzt, die auch zum Waldschwimmbad führt. Schilder und Ordner weisen den Weg. Spaten und Handschuhe sind selbst mitzubringen.

Oratorium in Darmstadt Am morgigen Sonntag um 17 Uhr wird mit Louis Spohrs Oratorium „Die letzten Dinge“ op. 61 im Darmstadtium, Schlossgraben 1, das Herbstkonzert 2022 des Konzertchors nachgeholt. Dabei wird erstmalig das Symphonieorchester Göttingen den Konzertchor begleiten, das kurzfristig einsprang, weil das Orchester aus der ukrainischen Partnerstadt Ushgorod erneut nicht einreisen konnte. Tickets gibt es zum Preis von 26 bis 52 Euro im Infocenter am Luisenplatz sowie online auf www.konzzertchor-darmstadt.de

Lichtinszenierung in Darmstadt Die Paulusgemeinde Darmstadt, Niebergallweg 20, wartet heute, Samstag, und morgen, Sonntag, jeweils um 20 Uhr mit einer konzertanten medialen Lichtinszenierung auf. Brigitte Satori Constantinescu und Edith Quis präsentieren ihr neues Werk „Über Leben“. Der Einsatz von Video Mapping, einer speziellen Augmented-Reality-Technik, ermöglicht es, fantastisch-reale Bildwelten direkt in den Kirchenraum zu projizieren und ein faszinierendes audio-visuelles Erlebnis zu ermöglichen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten (Richtpreis 20 Euro).

Jazzkonzert in Darmstadt Das Lisbeth Quartett rund um die Saxophonistin Charlotte Greve steht heute, Samstag, mit ihrem Album „Release“ in der Stadtkirche Darmstadt, An der Stadtkirche 1, auf der Bühne. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets kosten 27 Euro an der Abendkasse.

Virtuosen in Darmstadt Unter dem Motto „Junge Virtuosen“ stellt die Chopin-Gesellschaft heute, Samstag, um 19 Uhr in der Orangerie, Bessunger Straße 44, in Darmstadt, drei Talente vor, die neben der Liebe zur klassischen Musik ein weiteres Merkmal gemeinsam haben: Sie sind alle 17 Jahre alt. Der Klavierabend unterteilt sich in zwei Epochen: die Klassik mit Musik von Ludwig van Beethoven und Domenico Scarlattis, sowie die Romantik mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy und Fryderick Chopin. Das Ticket kostet 20 Euro an der Abendkasse.

Designobjekte in Darmstadt Im ehemaligen Waben auf dem Friedensplatz 11 in Darmstadt verkauft das Institut für Neue Technische Form (INTeF) ab heute, Samstag, gebrauchte Design-Gegenstände. Verkaufseröffnung ist um 13 Uhr. Der Verkauf geht bis 4. März, immer dienstags bis samstags, 11 Uhr bis 17 Uhr. ann

Krystyna Mikhailichenko, Arman Depperschmidt und Sofiia Zakharova (v. l. n. r.) geben sich am Samstag in der Orangerie in Darmstadt ein Stelldichein. © Chopin-Gesellschaft

Das Göttinger Symphonieorchester begleitet am Sonntag den Konzertchor Darmstadt bei der Erstaufführung von Louis Spohrs bekanntestem Oratorium „Die letzten Dinge“ op. 61 © Helmut Schwarz

Das Lisbeth Quartett bringt am Samstag, 11. Februar, Jazzmusik auf die Bühne der Stadtkirche Darmstadt. © Dovile Sermokas