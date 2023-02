Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Akrobaten der Lüfte können am Samstagnachmittag am Jagdschloss Kranichstein in Darmstadt bestaunt werden. © privat

In Darmstadt und Umgebung können an diesem Wochenende die Köpfe rauchen, die Hände klatschen, die Beine laufen und die Augen staunen. Es gibt viele verschiedene Events.

Falknervorführung in Darmstadt : Eulen und Greifvögel können Kinder und Erwachsene morgen, Samstag, von 14.30 bis 15.30 Uhr am Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253, in Darmstadt hautnah erleben. Die Falknervorführung kostet 9 Euro. Treffpunkt: Kasse Museum Jagdschloss Kranichstein. Am Sonntag heißt es dann beim Besucherlabor für Familien mit Kindern von sechs bis zehn Jahren: „Es hat gefunkt“. Um 14 Uhr lernen sie für 8 Euro pro Person, wie Feuer mit Feuerstein und Feuerbohrer gemacht wird. Treffpunkt: Kasse Bioversum, Schloss Kranichstein.

Mathematik in Darmstadt : Der Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Darmstadt lädt heute, Freitag, zur „Langen Nacht der Mathematik“ ein. Professor:innen, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen sowie Studierende nehmen die Gäste mit auf eine spannende Reise in die Wissenschaft. Beginn ist um 17 Uhr im Maschinenhaus S1|05 in der Magdalenenstraße 12 in Darmstadt. ann

Jazz in Darmstadt : Mit Jasper van’t Hof und Tony Lakatos stehen morgen, Samstag, zwei große Vertreter des europäischen Jazz’ auf der Bühne der Evangelischen Stadtkirche Darmstadt, Kirchstraße 11. Um 19.30 Uhr spielt der Ungar Lakatos das Tenorsaxophon und der Niederländer van’t Hof greift auf Orgel und Piano in die Tasten. Tags darauf, am Sonntag, 5. Februar, kommt mit dem Rainer-Böhm-Trio ein alter Bekannter mal wieder nach Darmstadt. Rainer Böhm wirkte als Bandleader bzw. Sideman bei mehr als 70 CD- Einspielungen mit und hat sich als international gefragter Pianist einen Namen in der Jazzszene gemacht. Die Jazzkonzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr, Karten gibt es für 25 Euro plus Vorverkaufsgebühr online unter www.ztix.de

Der Pianist Jasper van’t Hof und der Tenorsaxofonist Tony Lakatos bieten am Samstag großen Jazz in der Stadtkirche Darmstadt. © Ulrich Balß

Medienkunst in Dieburg : Im Museum Schloss Fechenbach, Eulengasse 8, in Dieburg zeigen Studierende vom Mediencampus der Hochschule Darmstadt am Wochenende die Ergebnisse ihrer Workshops auf dem Dieburger Marktplatz. Anfang Dezember hatten sie sich medienkünstlerisch unter dem Motto „Begegnungen in Dieburg“ mit digitalen Medien beschäftigt. Die Resultate wurden für die jetzige Ausstellung neu interpretiert und als Medienskulptur zusammengesetzt. Sechs teils interaktive Mixed-Media-Installationen erwarten das Publikum. Die öffentliche Vernissage zur Ausstellung findet heute, Freitag, 3. Februar, um 18.30 Uhr im Museum Schloss Fechenbach statt. Morgen, Samstag, und am Sonntag, 5. Februar, ist die Ausstellung jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Studierende sind vor Ort und beantworten Fragen des Publikums. Der Eintritt ist frei.

Musical in Rüsselsheim : Die Hamburger Kammerspiele gastieren am heutigen Freitag mit dem Musical „Once“ im Theater Rüsselsheim, Am Treff 7. Die Liebesgeschichte des irischen Independent-Films von John Carney kommt als temporeich und zugleich einfühlsames Musical auf die Bühne. Beginn ist um 20 Uhr im Großen Haus, es gibt noch Restkarten zum Preis von 28 Euro auf theater-ruesselsheim.de oder an der Abendkasse.

Heute, Freitag, gibt es noch Restkarten für das Musical „Once“ mit oscarprämierten Songs im Großen Haus des Theater Rüsselsheim. © Bo Lahola

Familienkonzert in Darmstadt : „Das Orchester spielt verrückt“ heißt es am Sonntag, 5. Februar, um 11 Uhr im Staatstheater Darmstadt, Georg-Büchner-Platz 1. Es geht drunter und drüber zwischen all den wundervollen Instrumenten, den Musiker:innen des Staatsorchesters Darmstadt unter der Leitung von Dirigentin Ines Kaun und Moderator Thorsten Loeb aus dem Schauspielensemble. Das Erlebniskonzert ist besonders empfohlen für Kinder im Grundschulalter. Es gibt noch Restkarten, die für 14 Euro zu haben sind.

Fastnacht in Rüsselsheim : Wer sich vor den großen Fastnachtsumzügen bereits in Stimmung bringen will, ist am 5. Februar ab 13.33 Uhr auf dem Rüsselsheimer Fastnachts-Open-Air richtig. Musik, Tanz und Gesang bringen die Karnevalsvereine und andere Akteure aus Rüsselsheim und Umgebung auf die Bühne am Marktplatz.

Fackelwanderung in Rüsselsheim: Das Stadt- und Industriemuseum der Stadt Rüsselsheim lädt zur abendlichen Festungsführung im Fackelschein ein. Am Samstag , 4. Februar, um 18 Uhr besteht die Gelegenheit, die historischen Mauern der Festung am Hauptmann-Scheuermann-Weg 4 in einem ganz besonderen Licht zu erleben. Treffpunkt für die Führung ist am Haupteingang des Stadt- und Industriemuseums. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Aufgrund der Teilnahmebegrenzung besteht Kartenvorverkauf. Kontaktieren können Interessierte das Stadt- und Industriemuseum per E-Mail an museum@ruesselsheim.de

Im Fackelschein geht es am Samstagabend zu den historischen Mauern der Rüsselsheimer Festung. © Stadt- und Industriemuseum/Frank

Biberwanderung in Reinheim : Der Arbeitskreis Naturschutzscheune Reinheimer Teich ist am Sonntag, 5. Februar, von 14 bis 17 Uhr in einer winterlichen Exkursion dem Wasserbauer Biber auf der Spur, der nach seiner Ausrottung ins Gersprenztal zurückgekehrt ist. Fritz Fornoff kann auch viel über Biologie und Lebensweise des Bibers erzählen. Die Naturschutzscheune ist über die L3413 zwischen Reinheim-Spachbrücken und Habitzheim erreichbar. Am Schild „Kläranlage“ auf den Parkplatz einbiegen. Von hier aus sind es noch etwa acht Minuten zu Fuß, der Weg ist ausgeschildert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Performance in Rüsselsheim : Im freien Atelier „freiraum f3“, Marktplatz 4, in Rüsselsheim ist morgen, Samstag, um 15 Uhr Vernissage für das Projekt von Christian Bihn, der künstlerisch vor allem die Themen häusliche Gewalt und mentale Gesundheit thematisiert. Zentraler Punkt seiner Ausstellung ist die Performanceinstallation „setz.dich“, die bis 19. Februar auch durch das Schaufenster in der Frankfurter Straße zu sehen ist.

Christian Bihn ist mit seiner Performancekunst vom 4. bis 19. Februar im freien Atelier „freiraum f3“ in Rüsselsheim zu Gast. © Stadt Rüsselsheim