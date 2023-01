Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Jens Joachim

Zum Auftakt des „Stadtkantine“-Festivals gastiert das afro-ukrainische Trio Fo Sho aus Charkiw am späten Samstagabend im Staatstheater Darmstadt. © Igor Kiryan

In Darmstadt starten die zehntägige Jazz-Winter-Reihe „dazz“ und die „Stadtkantine“, ein „Festival von Darmstädter:innen für Darmstädter:innen“. Unser Veranstaltungs-Auszug.

Jazz-Winter in Darmstadt Zum Auftakt der diesjährigen Reihe „dazz – Jazz Winter Darmstadt“ stehen gleich zwei Veranstaltungen auf dem zehntägigen Programm, das noch bis zum 22. Januar geht: Die Band „En Haufe Leit“ gibt an diesem Freitag, 13. Januar, von 20.30 Uhr an ein Konzert im Jazzclub Achteckiges Haus, Mauerstraße 17. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt fünf Euro. Und im Gewölbekeller unter dem Jazzinstitut, Bessunger Straße 88d, findet die 142. Ausgabe des beliebten JazzTalks statt. Beginn ist ebenfalls um 20.30 Uhr. Dieses Mal ist der Berliner Saxophonist und Bassklarinettist Gebhard Ullmann mit dem The Clarinet Trio zu Gast. Auf dem dazz-Programm stehen 17 Veranstaltungen, die sich auch für Familien eignen. Veranstaltungsorte sind neben dem Jazzclub und dem Jazzinstitut auch das Kulturzentrum Bessunger Knabenschule, die Centralstation, das Agora am Ostbahnhof, das Programmkino Rex und das Hoffart-Theater. Infos online unter dazz-festival.de.

Festival in Darmstadt Die „Stadtkantine“, ein „Festival von Darmstädter:innen für Darmstädter:innen“, wird am Samstag um 12 Uhr im Boulevard am Ludwigsplatz eröffnet. Bis 29. Januar gibt es wird ein vielfältiges Programm aus Konzerten, Lesungen, Performances und Gastronomie. Um 22 Uhr beginnt im Foyer der Kammerspiele im Staatstheater das Hip-Hop-Eröffnungskonzert mit dem afro-ukrainischen Trio Fo Sho aus Charkiw. Info unter: staatstheater-darmstadt.de/stadt-kantine

Neujahrskonzert in Eppertshausen Das Ungarische Kammerphilharmonie-Orchester gestaltet am Samstag von 18.30 Uhr an in der Bürgerhalle in Eppertshausen ein Neujahrskonzert. Restkarten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro im Rathaus Eppertshausen, der Total-Tankstelle, dem Geschäftshaus Sperl oder im Garten- und Heimtierfachmarkt Tüncher. An der Abendkasse kosten Karten dann 20 Euro. Im Eintrittspreis ist ein Glas Sekt, ein Getränk und eine Brezel inbegriffen.

Kirchenkabarett in Rüsselsheim Die evangelische Luthergemeinde lädt zum Kirchenkabarett mit Pfarrer Ingmar Maybach ein. Der politische Kabarettist amüsiert bundesweit auf Kleinkunstbühnen Menschen mit und ohne Kirchenbezug durch seinen augenzwinkernden Blick hinter die kirchlichen Kulissen. Mit seiner „Wort zum Sonntag-Show“, so der Titel des neuen Programms, nimmt er wieder Politik und Religion aufs Korn. In der Lutherkirche am Gabelsberger Platz gastiert er am Samstag von 19.30 Uhr an. Karten gibt es im Vorverkauf für 16 Euro im Gemeindebüro und im Buchladen Kapitel 43. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro.