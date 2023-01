Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Die Wohnanlage Waldspirale, die vom weltbekannten Wiener Künstler Friedensreich Hundertwasser gestaltet wurde, kann am Sonntag in Darmstadt besichtigt werden. © Darmstadt Marketing, Agnes Allig

Viel ist in und um Darmstadt noch nicht los an diesem Wochenende. Es sind halt noch Ferien. Hier unser Auszug.

Krippenbummel in Darmstadt: Morgen, Sonntag, sind Darmstadts Kirchen von 14 bis 17 Uhr geöffnet und laden zum Krippenbummel ein. In einigen Kirchen gibt es Tee, Weihnachtsplätzchen oder -geschichten.

Wintervögel in Reinheim: Der Arbeitskreis Naturschutzscheune Reinheimer Teich lädt morgen, Sonntag, von 14 bis 15.30 Uhr Kinder zur Wintervogelzählung in die Naturschutzscheune, Lengfelder Straße 12c in Reinheim ein. Unter der Leitung der Diplom-Biologin Yvonne Lücke beobachten und zählen die Kinder gemeinsam die Vögel am Futterhäuschen an der Naturschutzscheune. Zu den häufigsten Arten gibt es Erklärungen zu Aussehen und Lebensweise.

Neujahrskonzert in Weiterstadt: Das Weiterstädter Kulturamt lädt morgen, Sonntag, zu einem beschwingten Neujahrsstart mit dem bekannten Frankfurter Johann-Strauß-Orchester ein. Beginn ist um 11 Uhr im Bürgerzentrum Weiterstadt, Carl-Ulrich-Straße 9. Eintrittskarten sind für 15 Euro pro Person an der Tageskasse erhältlich.

Hundertwasser in Darmstadt: Die Darmstadt Marketing GmbH bietet morgen, Sonntag, einen Rundgang um das im Jahr 2000 fertiggestellte Kunstwerk Waldspirale von Friedensreich Hundertwasser an. Die Führung beginnt um 15 Uhr am Durchgang zum Innenhof und dauert 60 Minuten. Tickets gibt es für 10 Euro nur im Vorverkauf im Darmstadt-Shop am Luisenplatz. Der Shop hat heute, Samstag, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. ann