Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Teilen

Am heutigen Samstag kann man den Kletterern in Darmstadt auf die Finger schauen. © Renate Hoyer

Natürlich sind Weihnachtsmärkte am Wochenende ein großes Thema. Aber in und um Darmstadt gibt es auch Sportliches, Musikalisches und Künstlerisches. Unser Auszug.

Jesu Geburt in Darmstadt: Engel aus Krakau, Szeged, Straßburg und anderswo, eine gebärende Maria aus Ozeanien und eine Weihnachtskrippe im Bauhaus-Stil gibt es im Atelierhaus Darmstadt, Riedeselstraße 15, zu bestaunen. Die Ausstellung „Die Geburt von Jesus C.“ ist bis 26. Dezember samstags und sonntags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Kletterer in Darmstadt: Heute, Samstag, ab 10 Uhr können Zuschauer das Finale der 5. Offenen Darmstädter Stadtmeisterschaft im Klettern kostenfrei besuchen. In der 17 Meter hohen Kletterhalle am Lichtwiesenweg klettern die 25 besten Athleten pro Kategorie aus der Qualifikationsphase und zeigen, was sie drauf haben.

Rund um das Büchnerhaus im Riedstädter Stadtteil Goddelau soll es wieder einen Weihnachtsmarkt geben. © Stadt Riedstadt

Weihnachtsmarkt in Riedstadt:: Am Samstag, 3. Dezember laden ab 13 Uhr im Riedstädter Ortsteil Goddelau die festlich geschmückten Buden rund um das Büchnerhaus, Weidstraße 9, zum Bummeln und Verweilen ein. Erstmals ebenfalls am heutigen Samstag findet im Ortsteil Erfelden der Adventsmarkt im Kerschgaade statt. Um 15:00 Uhr wird er mit einem musikalischen Gottesdienst im Kirchgarten, Wilhelm-Leuschner-Straße 49, eröffnet und dauert bis 22 Uhr.

Weihnachten in Groß-Gerau: Der Marktplatz in Groß-Gerau steht heute, Samstag, von 11 bis 22 Uhr und morgen, Sonntag, von 11 bis 20 Uhr ganz im Zeichen von Weihnachten. Ein Kreativmarkt ergänzt am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr das Marktgeschehen, genauso wie ein Adventscafé. Beide sind im Stadtmuseum zu finden.

Weihnachtsmarkt in Reinheim: Der Reinheimer Weihnachtsmarkt wird heute, Samstag, um 17 Uhr in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche, Kirchstraße 27, mit einem Musikprogramm eröffnet. Er findet im Stadtpark statt und dauert heute bis 22 Uhr, und morgen, Sonntag, von 14 bis 20 Uhr.

Seniorenkonzert in Darmstadt: Das Staatstheater Darmstadt lädt morgen, Sonntag, um 10.30 Uhr ins Große Haus zum Adventskonzert für Darmstädter Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren. Die Karte kostet 7,50 Euro, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Die zweite, ursprünglich für 13 Uhr geplante Aufführung entfällt, bereits erworbene Eintrittskarten können getauscht oder zurückgegeben werden.

In der Rüsselsheimer Kinder-Uni erfahren die Kids diesmal alles zum Thema „Prima Klima oder heiß wie im Treibhaus?“ © Stadt Rüsselsheim/Volker Dziemb

Kinderuni in Rüsselsheim: In einer Kooperation der Hochschule RheinMain Campus Rüsselsheim mit der Stadt Rüsselsheim erhalten. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren im Rahmen der Kinder-Uni heute, Samstag, die Möglichkeit, Antworten zu finden auf die Frage „Prima Klima oder heiß wie im Treibhaus?“ Lehrende der Hochschule stellen sich der Herausforderung, die Inhalte altersgerecht zu vermitteln. Die Vorlesung findet von 10.30 bis 11.30 Uhr im Gebäude A auf dem Hochschul-Campus Rüsselsheim, Am Brückweg 26, statt, eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Medienkunst in Dieburg: Heute, Samstag, findet die „StadtWerkstatt Medien“ der Hochschule Darmstadt auf dem Dieburger Marktplatz statt. Von 9 bis 14 Uhr laden Studierende zusammen mit dem Museum Schloss Fechenbach zu sechs Open-Air-Workshops, in denen man sich mit digitalen Medien künstlerisch auseinandersetzen kann. Die geschaffenen Medienmaterialien werden später zur „Sozialen Skulptur“ zusammengefügt.

Waldgeräusche in Darmstadt: Am morgigen Sonntag von 10 bis 11.30 Uhr und 12 bis 13.30 Uhr können Kinder von vier bis sechs Jahren im Bioversum, Kranichsteiner Straße 253 in Darmstadt, ein Mitmachprogramm „Den Geräuschen des Waldes auf der Spur“ erleben. Kosten: acht Euro pro Person inklusive Museumseintritt und Materialkosten. Treffpunkt: Kasse bioversum Jagdschloss Kranichstein.

Andy McKee gibt sich am Sonntag in der Centralstation in Darmstadt die Ehre © Simone Cecchett

Gitarrenkonzert in Darmstadt: Ein Gott an der Akustikgitarre gibt sich am morgigen Sonntag in Darmstadt die Rhre: Andy McKee gastiert um 20 Uhr in der Centralstation, Im Carree 1. Tickets gibt es zum Selbstausdrucken bei www.ztix.de sowie an der Abendkasse,