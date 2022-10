Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Das Kikeriki-Theater gibt am Freitag, 28. Oktober, und Samstag, 29. Oktober, ein Gastspiel in der Münsterer Kulturhalle. © Kikeriki-Theater

Bestes Wetter am Wochenende – da locken Outdooraktivitäten in und um Darmstadt. Aber auch indoor gibt es interessante Veranstaltungen. Hier unser Auszug.

Frühschoppen in Darmstadt: Das Eberstädter Rathaus in Darmstadt wurde am 31. Oktober 1847 eingeweiht. Um dieses 175-jährige Jubiläum zu feiern, findet am Sonntag, 30. Oktober, von 11 bis 15 Uhr ein Rathausfrühschoppen statt, der von der Bezirksverwaltung Eberstadt zusammen mit dem Eberstädter Gewerbeverein unter Mithilfe von „Ewwerschter Kerweleit“ ausgerichtet wird.

Zooprogramm in Darmstadt: Der Darmstädter Zoo Vivarium lädt für Sonntag, 30. Oktober, von 11 bis 17 Uhr zum „Herbstzauber“ ein. Auf Kleine und Große wartet ein buntes Programm mit Info- und Verkaufsständen zum Thema Nachhaltigkeit sowie Bastelaktivitäten und Schaufütterungen.

Gruseltiere in Reinheim: Kinder können am Sonntag, 30. Oktober, als gruselig geltende Tiere wie beispielsweise Fledermaus, Spinne oder Maus erleben und gemeinsam mit der Diplom-Biologin Yvonne Lücke erforschen. Die Veranstaltung findet von 16 bis 18 Uhr an der Naturschutzscheune, Lengfelder Str. 12c, in Reinheim statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung an Telefon 0175/1062971 oder naturschutzscheune@gmail.com

Windwanderung in Darmstadt: Nach knapp sechs Monaten enden am Sonntag, 30. Oktober, die Kunstaktionen von Matthias Berthold im öffentlichen Raum. Zum Abschluss bietet der Hamburger Künstler um 12 Uhr selbst noch einmal eine experimentelle Windwanderung an, bei der sich die Teilnehmer:innen vom Wind durch die Landschaft führen lassen. Treffpunkt ist der Buxbaum-Kiosk am Kantplatz in Darmstadt.

Gespenster in Mörfelden: Für Kinder ab sechs Jahren ist das Live-Hörstück „Das kleine Gespenst“ von Ottfried Preußler gedacht, das am Sonntag, 30. Oktober, um 13 Uhr im Kulturbahnhof Mörfelden, Bahnhofstraße 38, aufgeführt wird. Die Regie für die Gespenstergeschichte führt Anja Bilabel, die mit ihrem Lauschsalon schon einige Male erwachsene Gäste im Kulturbahnhof beeindruckt hat. Eintritt: acht Euro.

Oratorium in Darmstadt: Am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr singt der Konzertchor Darmstadt das selten aufgeführte Oratorium „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr. Das Solistenquartett, Chor und Orchester werden von Wolfgang Seeliger geleitet. Das Konzert findet im Darmstadtium, Schloßgraben 1, statt.

Theaterpremiere in Darmstadt: Die Neue Bühne lädt morgen, Samstag, zur Premiere des Theaterstücks „Das Wirtshaus im Spessart“. Beginn ist um 20 Uhr im Theater in Darmstadt, Frankfurter Landstraße 195. Karten für diese und weitere Vorstellungen bis einschließlich Februar gibt es über karten@neue-buehne.de oder über das Kartentelefon 06151/422205 (Montag bis Samstag, 10 bis 12.30 Uhr). ann

„Das Wirtshaus im Spessart“ feiert am Samstag, 29. Oktober, auf der Neuen Bühne Darmstadt Premiere. © Neue Bühne Darmstadt

„Platz da!“ heißt es, wenn das Kinder-Ensemble des Theater Transit im Theater Moller Haus in Darmstadt auftritt. © Theater Transit

Das berührend-humorvolle Musical „The Last Five Years“ befasst sich im Staatstheater mit den Facetten einer Liebesgeschichte. © Nils Heck

Das kleine Gespenst treibt am Sonntag, 30. Oktober, im Kulturbahnhof Mörfelden sein Unwesen. © Ryan Miguel Capili