Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

An diesem Wochenende ist in Darmstadt und in der Umgebung mächtig viel los. Da muss keiner daheim sitzen, auch wenn die Wetteraussichten nicht die besten sind. Hier ein Auszug.

Homo faber in Darmstadt: Die Theaterfassung des Literaturklassikers „Homo faber“ ist die Premiere für die Spielzeit 22/23 des Staatstheaters Darmstadt. Beginn ist heute, Freitag, um 19.30 Uhr in den Kammerspielen des Staatstheaters. Tickets ab 12 Euro sind über alle Vorverkaufskanäle des Staatstheaters Darmstadt erhältlich und online unter www.staatstheater-darmstadt.de

Frauengeschichten in Darmstadt: Die kommenden Tage stehen im Schlossmuseum Darmstadt, Residenzschloss 1, unter dem Motto „Von Frauen, für Frauen, über Frauen“. Zum Auftakt heißt es heute, Freitag, um 18 Uhr, „Es ist Ladies Night“ mit Cocktails und der neuen Führung „Frauengeschichte(n)“. Am Samstag und Sonntag folgen Themenführungen zur Großen Landgräfin, zur Preußenkönigin Luise und zu den nach St. Petersburg verheirateten Darmstädter Prinzessinnen. Detailliertes Programm unter schlossmuseum-darmstadt.de

Lesung in Darmstadt: Die Stadtkirche Darmstadt, Kirchstraße 11, lädt bis zum 11. November zum literarischen Herbst mit insgesamt zwölf Lesungen. Viele Autorinnen und Autoren präsentieren ihre Neuerscheinungen. Den Anfang macht Alex Capus mit seinem Roman „Susanna“, den er heute, Freitag, um 19.30 Uhr präsentiert. Karten gibt es auf www.ztix.de

Winzerfest in Groß-Umstadt: Von heute, Freitag, um 16 Uhr bis Montag, 22 Uhr, geben sich die Winzer beim Umstädter Winzerfest ein Stelldichein. Neben dem Weinangebot locken nachmittags und abends ein Jahrmarkt, Kleinkunst auf allen Straßen und Plätzen sowie Live-Musik auf mehreren Bühnen. Am Samstag um 19.30 Uhr werden in der Stadthalle die neuen Weinhoheiten gekrönt. Am Sonntag um 13.30 Uhr schlängelt sich der Festzug mit knapp 100 Fußgruppen und Festwagen durch die Innenstadt. Zum Abschluss gibt es am Montag um 22 Uhr eine Licht- und Lasershow auf dem Marktplatz.

Offenes Atelier in Darmstadt: Die Kunstfabrik, Bahnhofstraße 2, im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Wixhausen lädt im Rahmen des Kultursommers Südhessen zu den Tagen des offenen Ateliers. Am Samstag und Sonntag sind jeweils von 15 bis 18 Uhr Zeichnungen, Malereien, Plastiken und Videos zu sehen sowie Texte und Musik zu hören.

Dampflokfest in Darmstadt: Beim Dampflokfest im Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein, Steinstraße 7, am Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr werden zahlreiche historische Fahrzeuge, teilweise in Betrieb, gezeigt und es gibt Vorführungen von Anlagen und Einrichtungen. Auch Mitfahrten auf Führerständen werden angeboten, für die Kinder dreht die Klein-Kranichsteiner Kreisbahn ihre Runden. Ein Höhepunkt ist die Präsentation der aufbereiteten großen Dampflok 23 042 nach einer mehrjährigen Abstellzeit. Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder und 25 Euro für Familien. ann

