Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Jens Joachim

Teilen

Auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Darmstadt lädt die Polizei zum „Hessischen Polizeisommer“ ein. © Michael Schick

An diesem Sonntag lädt die Polizei in Darmstadt zu einem großen Familienfest auf das Gelände des Polizeipräsidiums ein. Festivals gibt es auf dem Darmstädter Messplatz und im Hof von Schloss Dornberg in Groß-Gerau.

Polizeisommer in Darmstadt: Das Polizeipräsidium Südhessen lädt am Sonntag, 28. August, zum „Hessischen Polizeisommer 2022“ ein. Von 11 bis 16 Uhr gibt es auf dem Gelände des Polizeipräsidiums, Klappacher Straße 145 eine Ausstellung von verschiedenen Polizeifahrzeugen. Spezialistinnen und Spezialisten des Erkennungsdienstes werden zeigen, auf was es bei der Spurensicherung und -suche ankommt. Das Parkdeck vor dem Haupteingang steht ganz im Zeichen der Verkehrsprävention. Am Stand der Einstellungsberatung gibt es Infos rund um den Einstieg in den Polizeiberuf sowie über Spezialisierungs- und Karrieremöglichkeiten. Für die An- und Abreise wird empfohlen, die Busse der Linie R oder die Straßenbahnen der Linien 3 und 9 zu nutzen. jjo

Golden Leaves Festival in Darmstadt: Noch bis Sonntag, 28. August, wird das Golden Leaves Festival in Darmstadt ausgerichtet. Wegen der anhaltenden Trockenheit und der damit verbundenen Brandgefahr wurde das Festival vom Gelände am Jagdschloss Kranichstein auf den Messplatz verlegt. Infos; https://goldenleavesfestival.de. jjo

Volk im Schloss in Groß-Gerau: Bis Sonntag veranstalten die Stadt, der Kreis Groß-Gerau und die Büchnerbühne Riedstadt im Rahmen des „Kultursommers Südhessen“ das Festival „Volk im Schloss“ im Hof von Schloss Dornberg, Hauptstraße 1. Geboten wird Musik und Unterhaltung für Erwachsene und Kinder. Am Samstag stehen Kabarett, Kinderschmink-Aktionen, Ballonkunst und eine Tanzparty auf dem Programm. Am Sonntag gibt es inklusives Theater, Hessen-Blues mit „Handkäs mit Orange“ und ein Konzert der Band der Büchnerbühne, das um 16.30 Uhr beginnt. Infos unter www.volk-im-schloss.de. jjo

Lauschiges Ambiente: Das Festival „Volk im Schloss“ findet im Hof von Schloss Dornberg in Groß-Gerau statt. © Kreis Groß-Gerau