Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl, Jens Joachim

Am Samstag zieht die LGBTIQ-Community beim CSD in Darmstadt wieder die Blicke auf sich. © Monika Müller

Das kommende Wochenende steht in Darmstadt ganz im Zeichen des Christopher Street Days. Es gibt aber auch gesellige Events in der Umgebung.

Christopher Street Day in Darmstadt: Der Verein Vielbunt feiert am Samstag, 20. August, den Christopher Street Day in Darmstadt. Er beginnt mit einer Kundgebung um 12 Uhr auf dem Karolinenplatz und setzt sich in einer Parade durch die Innenstadt fort. Gegen 14 Uhr erreicht die Parade wieder den Karolinenplatz. Dort findet dann ein Straßenfest mit vielfältigem Bühnenprogramm statt, und es sind rund 20 Infostände von Vereinen, staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen und Parteien aufgebaut. Am Nachmittag sind auf der Bühne zwei Podiumsdiskussionen zur Diskriminierung von LGBTIQ angesetzt. Um 19.30 Uhr beginnt die Show „Rosa & friends“ . ann

Kerb in Rüsselsheim : Von heute, Freitag, bis zum Dienstag, 23. August, lädt der Club Schwarze Elf zur Kerb auf den Marktplatz in Rüsselsheim ein. Am Samstag, 20. August, sind daher einige Wochenmarktstände auf dem Bahnhofsplatz zu finden. Eröffnet wird die fünftägige Kerb heute, Freitag, um 17 Uhr mit der Verlesung der Marktbulle vom Rathausbalkon. Der Vergnügungspark ist heute von 14 bis 23 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11 bis 23 Uhr sowie am Montag und Dienstag von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Am Dienstag gibt es beim Familientag auf dem Landungsplatz vergünstigte Preise. Das Feuerwerk zum Abschluss beginnt gegen 22 Uhr. jjo

Kunsthandwerkermarkt in Darmstadt: Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. August, präsentieren auf dem Friedensplatz knapp 90 Kunsthandwerker:innen allerlei Arbeiten aus Holz, Glas und Keramik, Metall, edlen Steinen, Stoff und Leder. jjo

Weindorf in Groß-Gerau: Der Gewerbeverein Groß-Gerau lädt von heute, Freitag, bis Montag, 22. August, ins Weindorf auf dem Sandböhl in Groß-Gerau. Zur Eröffnung am heutigen Freitag sorgen um 19 Uhr Beckmann & Klink für Live-Musik. ann