Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Teilen

Athletik und Akrobatik sind beim Straßentheaterfestival in Darmstadt zu bestaunen. © Jens Joachim

Straßentheater, Orgelmatinée, Stadtgeschichte im Zeitraffer: Das Wochenende vom 5. bis 7. August verspricht Kurzweil in und um Darmstadt. Eine Auswahl.

Freitag/Samstag, 5./6. August:

Zwei Tage Flohmarkt: Der Bezirksverein Martinsviertel Darmstadt lädt am Freitag, 5. August, ab 16 Uhr, bis Samstag, 6. August, 15 Uhr, zum Flohmarkt im Bürgerpark. Freitags steigt außerdem um 18 Uhr an der BVM-Grillhütte, Kastanienallee 17, ein Bürgerschoppen mit Livemusik von der Band „Endorphine“.

Straßentheater: Noch bis zum Samstag läuft in Darmstadt das Straßentheaterfestival mit renommierten Künstler:innen. Heute, Freitag, 20.30 Uhr, bietet das Berliner Trio „Tridiculous“ auf dem Johannesplatz neues Varieté mit einer Mischung aus Beatbox, Breakdance und Akrobatik. Am Samstag, 6. August, ist der Weiße Turm von 12.30 bis 17 Uhr Schauplatz für die Circus-Clown-Show „Gaia Ma“, für die Rola-Bola-Partnerakrobatik „Lotta & Stina“ und für das Figurentheater von Anita Bertolami. Um 20.30 Uhr zeigt die Französin Charlotte de la Bretèque auf dem Friedensplatz Luftartistik an einem Teppich aus Seilen, Alexander Koblikov jongliert mit Bällen, und Shiva Grings improvisiert als Moderator.

Premiere für „Hootenanny“: Am Samstag, 6. August, ist erstmals das „Heiner Hootenanny“ zu hören, ein Open Air-Konzert mit lokalen und regionalen Americana-Acts, im Hof der Bessunger Knabenschule in Darmstadt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Tickets gibt es unter www.knabenschule.de

Candyjane aus Darmstadt spielen beim „Heiner Hootenanny“ an der Bessunger Knabenschule in Darmstadt auf. © privat

Orgelmatinée: Am Samstag, 6. August, spielt der Konzertorganist Andreas Schmidt aus Hannover ab 11.30 Uhr Werke von Bach, Langlais und anderen in der Stadtkirche Darmstadt, Kirchstraße 11. Der Eintritt ist frei.

Kundgebung für Abrüstung: Zum Gedenken an die Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki veranstaltet der Friedensschutzkreis in Rüsselsheim eine Kundgebung für Abrüstung und Frieden. Beginn ist am Samstag, 6. August, um 10.30 Uhr auf dem Gemeindeplatz vor dem Haus der Kirche Katharina von Bora, Marktstraße 7.

Sonntag, 7. August:

100 000 Jahre Stadtgeschichte: Das Stadt- und Industriemuseum in Rüsselsheim lädt am Sonntag, 7. August, um 15 Uhr zu einer 90-minütigen Führung ein, die im Zeitraffer und anhand von Highlight-Exponaten vom Faustkeil bis zum Autositz die bewegte Geschichte Rüsselsheims präsentiert. Eintritt: 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 2 Euro. Voranmeldung ist nötig unter Tel. 06142 / 832 950 oder per E-Mail an museum@ruesselsheim.de

KZ-Gedenkstätte geöffnet: Das Horvath-Zentrum ist am Sonntag, 7. August, von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Das Gebäude wurde am Familie-Jürges-Weg 1 in Mörfelden-Walldorf über den Mauerresten eines Kellers errichtet, in dem 1944 viele Häftlinge der KZ-Außenstelle geprügelt wurden.