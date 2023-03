Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in Darmstadt und Umgebung

Von: Claudia Kabel

Die Synagoge in Darmstadt vor ihrer Zerstörung. © Förderverein Liberale Synagoge

Auktionen, Konzerte und Radsport: Das Wochenende vom 25. und 26. März wird keinesfalls langweilig in Darmstadt und Umgebung.

Auktion in Darmstadt Das Fundbüro Darmstadt versteigert am Samstag, 25. März, Fundsachen und Fahrräder. Stadtrat Paul Georg Wandrey wird den Auktionärshammer schwingen. Unter den Hammer kommen Handtücher, Regenschirme, Taschen, Rucksäcke, Brillen, Schmuck, Kleidung und eine nagelneue Motorradlederkombi. Die Versteigerung beginnt um 11 Uhr im Empfangsbereich des Bürger- und Ordnungsamtes im zweiten Stock im Luisencenter. Danach findet um 12.30 Uhr im Hof des Stadthauses in der Grafenstraße 30 die Versteigerung von rund 40 Fundrädern statt. Im Angebot sind Damen-, Herren- und Kinderfahrräder.

Radsport in Darmstadt Am Samstag, 25. März, startet um 14 Uhr die Saison auf der Pumptrack-Anlage in Darmstadt-Eberstadt. Die Aktiven der Bürgerinitiative und das Jugendamt werden vor Ort Kleinigkeiten zum Essen und Trinken bereithalten. Angekündigt haben sich Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Umweltdezernent Michael Kolmer (beide Grüne). Die neu gestaltete Anlage am Steigertsweg/Ecke Rebenweg bietet auf knapp 300 Quadratmetern eine Fahrbahn für junge und alte Bike-Begeisterte.

Predigt zur Passionszeit Die Präsidentin der TU Darmstadt, Tanja Brühl, spricht am Sonntag, 26. März, im Rahmen eines Gottesdienstes um 10 Uhr in der Stadtkirche. Die Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Institutionen und Friedensprozesse wird sich mit dem Thema: „Alles ist mir erlaubt!“ beschäftigen.

Jüdisches Darmstadt Der Förderverein Liberale Synagoge Darmstadt lädt für Sonntag, 26. März, zum Rundgang „Auf den Spuren der Liberalen Synagoge, Rabbi Bruno Italieners, des Kultur- und Technik-Philosophen Julius Goldstein und des Lilien-Vorsitzenden Karl Heß“ ein. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr die Gedenkstätte der Liberalen Synagoge auf dem Klinikumgelände. Anmeldung: martin.frenzel@liberale-synagoge-darmstadt.de

Benefizkonzert in Groß-Gerau Am Sonntag, 26. März, lädt die Kreisstadt Groß-Gerau zu einem Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei in die Riedhalle in Dornheim. Beginn 17 Uhr. Es spielen Lehrkräfte, Schüler:innen sowie Ensembles der Städtischen Musikschule. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Diese gehen an die „Aktion Deutschland Hilft“.

Benefizkonzert in Darmstadt Der „goGospel-Chor“ aus Traisa lädt für Samstag, 25. März, 18 Uhr zum Benefizkonzert in die Pauluskirche Darmstadt ein. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden zugunsten von Kindern im Erdbebengebiet, schwerpunktmäßig in Syrien, gebeten. Das Geld geht an das „Global Care Kinderhilfswerk“.

TU-Präsidentin Tanja Brühl. © Katrin Binner