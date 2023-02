Wohin am Wochenende? Termine in Darmstadt und Umgebung

Von: Claudia Kabel

Rainer Bauer’s Mollerkoller ist Kult. © Theater Moller Haus

Von Lesungen in der Grube Messel bis Auststellung mit Kostümierung der 1920er Jahr. Das Wochenende in Darmstadt und Umgebung wird nicht langweilig.

Literatur Das Frühjahrsprogramm im Literaturhaus Darmstadt steht unter dem Motto „FRAU“. Die Reise durch die weibliche Literatur beginnt am Freitag, 17. Februar, mit der österreichischen Schriftstellerin Marlene Streeruwitz. Am 28. Februar folgt ein Abend über Schreiben, Flucht, Heimat mit Volha Hapeyeva (Belarus) und Evgenija Spaschenko (Ukraine). Die Veranstaltungen finden im Literaturhaus, Kasinostraße 3, statt. Eintritt 8, ermäßigt 6 Euro. Kartenreserverung und Programm: www.literaturhaus-darmstadt.de

Falknervorführung „Akrobaten der Lüfte – Eulen und Greifvögel hautnah erleben“ ist am Samstag, 18. Februar, von 14.30 bis 15.30 Uhr im Bioversum und Museum Jagdschloss Kranichstein möglich. Tickets kosten 9 Euro inklusive Museumseintritt. Alle Termine: jagdschloss-kranichstein.de

Jazz-Session Am Samstag, 18. Februar, wird die Stadtkirche in Darmstadt zur Jazz-Bühne. Die „Live!Jazz-Jam-Session“ von und für junge Jazz-Musiker:innen aus der Region sowie für neugieriges Publikum beginnt im 19.30 Uhr. Eintritt frei. Gitarren-Amp, Bass-Amp, Drumset sowie PA für Gesang stehen bereit.

Theater Moller Haus Rainer Bauer’s Mollerkoller ist Kult. Die spontan-skurrile Kleinkunst-Show in Darmstadt startet zum 95. mal am Samstag, 18. Februar, um 20.30 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse für 20, ermäßigt 18 Euro. Reservierung unter Telefon 06151/26540 oder E-Mail an:

karten@theatermollerhaus.de

Grube Messel Kinderbuchautorin Géraldine Elschner liest im Besucherzentrum der Grube Messel am Sonntag, 19. Februar, aus ihrem Buch „Ein Eisbär im Museum?“ Die Aufführung ist kostenfrei, empfohlen ab vier Jahren, Beginn 15 Uhr, Anmeldung unter Telefon 06159/717590.

Ausstellung Eine Reise in die 1920er können Gäste am Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Frieda Riess und Yva. Fotografien 1919–1937“ unternehmen. Passend zum karnevalesken Feiertag können Glitter, Charlestonkleider und Hosenanzüge in die Opelvillen in Rüsselsheim ausgeführt werden. Gezeigt werden bis 4. Juni Werke der beiden Foto-Pionierinnen. Infos: www.opelvillen.de

Die Ausstellung „Frieda Riess und Yva. Fotografien 1919–1937“ startet in den Opelvillen in Rüsselsheim. © Das Verborgene Museum