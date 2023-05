Wohin am Wochenende? Events in Darmstadt und Umgebung

Von: Claudia Kabel

Freiluftkonzerte locken unter anderem in den Orangerie in Darmstadt-Bessungen. © peter-juelich.com

Bahnwelttage, Freiluftkonzerte in den Darmstädter Parks oder Ökomarkt am Kühkopf in Riedstadt. Die nächsten Tage werden in Darmstadt und Umgebung nicht langweilig.

Ökomarkt in Riedstadt Speiseöle, Seifen, Honigerzeugnisse, Körbe, Holzwerkzeug für die Küche, Gartenstauden und Gewürzpflanzen und mehr gibt es auf dem Öko-Markt am Donnerstag, 18. Mai, auf den Richthofenplatz in Riedstadt-Erfelden. Der Markt an der Martin-Roth-Brücke findet von 10 bis 18 Uhr statt und lässt sich mit einem Ausflug in das Naturschutzgebiet Kühkopf verbinden. Zum Frühschoppen erwartet die Gäste ab 11 Uhr die Gruppe Pulso. Die Musiker mischen traditionelle spanische Gitarrenmusik mit Latin- und Jazz-Elementen. Mit Zauberei begeistert ab 14.30 Uhr Magic Alex kleine und große Zuschauer. Der Auszeit-Bus des Jugendbüros mit Spiel- und Sport-Angeboten steht ab 11 Uhr bereit.

Öko-Markt in Riedstadt. © Stadtverwaltung

Bahnwelttage 2023 Das Eisenbahnmuseum Darmstadt – Kranichstein feiert an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, und dem Wochenende, 20./21. Mai, wieder die Bahnwelttage. Auf dem Museumsgelände, Steinstraße 7, werden von 10 bis 18 Uhr Dampf, Diesel und Elektrolokomotiven und andere Fahrzeuge gezeigt und es besteht die Möglichkeit, auf Führerständen mitzufahren sich über den anstehenden Neubau der ICE-Abstellanlage von DB-Fernverkehr zu informieren, die auf dem Bahngelände des Rangierbahnhofs entstehen wird. Kinder können auf der „Klein – Kranichsteiner – Kreisbahn“ mitfahren und auf der Hüpfburg toben. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke und im Lokschuppen ist ein Grillstand aufgebaut.

Eisenbahnmuseum Darmstadt – Kranichstein feiert wieder die Bahnwelttage. © Eisenbahnmuseum Kranichstein

Rollparcours für Kinder In Nauheim wird am Freitag, 19. Mai, um 14.30 Uhr, der neue Rollparcours für Kinder eröffnet. Es gibt Kaffee und Kuchen. Das Gelände in der Industriestraße bietet eine Strecke für Laufräder, Roller, Fahrräder und Inlineskates, die durch wellenförmige Kurven führt und für Kinder bis zehn Jahre geeignet ist. Die Anlage ist kostenlos zu den Nutzungszeiten zugänglich.

Orientalische Maqam-Musi k David Niedermayer liest am Freitag, 19. Mai, in der offenen Bühne des Wohnprojekts Agora am Ostbahnhof Texte aus Michael Köhlmeiers „Sagen des klassischen Altertums“ und spielt dazu auf der Oud. Es lockt ein humorvoll informativer Abend und die Wiederbegegnung mit Hermes, Apoll, Orpheus und Eurydike. Beginn 20 Uhr, Eintritt 12 Euro, ermäßigt 8.

Freiluft-Konzerte in Darmstadt Am Samstag, 20. Mai, spielt das Duo Lagerfeld aus Heidelberg von 16 bis 17 Uhr Jazzstandards in ihrer Ursprungsform im Orangeriegarten. Am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 12 Uhr spielt im Orangeriegarten der Musikzug Darmstadt, der für seine vielen bekannten Evergreens bekannt ist. Gleichzeitig lädt der Singkreis Kranichstein zum Offenen Singen in den Herrngarten und der Verein Eintracht Arheilgen auf den Löwenplatz Arheilgen ein. NoCountry kommt um 16 Uhr für eine Stunde in den Park Rosenhöhe mit abwechslungsreicher Cover-Kost von Pop bis Jazz in einer Unplugged-Besetzung. Sitzplätze vorhanden, Eintritt frei.

David Niedermayer ist zu Gast im Agora. © privat

Jazz-Bühne in Darmstadt Zur „Live!Jazz-Jam-Session“ lädt die Stadtkirche am Samstag, 20. Mai, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, für die Musiker:innen stehen Gitarrenamp, Bassamp, Drumset sowie eine PA für Gesang bereit. Einlass für neugieriges und zahlreiches Publikum ab 19 Uhr.

Schwimmabzeichen machen Das Griesheimer Hallenbad macht am Sonntag, 21. Mai, beim bundesweiten Schwimmabzeichentag mit. Ab 10 Uhr werden alle gängigen Abzeichen von den Schwimmabteilungen des SV St. Stephan und dem TuS Griesheim während des öffentlichen Badebetriebs abgenommen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben dafür freien Eintritt ins Hallenbad. Infos: https://schwimmabzeichentag.de

Klostergarten in Dieburg Am Sonntag, 21. Mai, öffnet der Franziskusgarten im ehemaligen Kapuzinerkloster im Minnefeld von 14 bis 18 Uhr seine Pforten. Auch das Klostercafé ist geöffnet.Um 14.30 Uhr erläutert Heilpraktikerin Monika Heidemann auf einem Rundgang Wissenswertes über Bäume und ihre Heilwirkung. Um 16 Uhr bietet das Vokal-Ensemble „ProVokale“ eine Auswahl sommerlich beschwingter Melodien aus seinem Repertoire dar. Um 17 Uhr findet eine Andacht in der Klosterkirche statt.