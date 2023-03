Wohin am Wochenende? Events in Darmstadt und Umgebung

Von: Claudia Kabel

„Farbiges Vergnügen “: Künstlerhaus Ziegelhütte zeigt Bilder von Julia Philipps. © Künstlerhaus Ziegelhütte

Das Wochenende vom 11. und 12. März wird spannend: Um echte Kriminalfälle aus der Zeit der Landgrafen geht es in der Stadtkirche, derweil Kreativmarkt, Ausstellung und Konzerte locken.

Krimi-Lesung in Darmstadt Um echte Verbrechen und Todesfälle im alten Darmstadt sowie die Bedeutung der Landgrafen von Hessen-Darmstadt geht es am Samstag, 11. März, ab 19 Uhr bei einer Krimi-Lesung in der Stadtkirche. Nikolaus Heiss spricht mit Ralf Köbler über die Bedeutung des Fürstenhauses für die Entwicklung der Stadt bis heute. Danach liest Barbara Hauck aus „Mords-Fälle: Verbrechen und Todesfälle im alten Darmstadt“. Dazu erklingt Klaviermusik aus dem Werk des Großherzogs Ernst-Ludwig. Karten für 12 Euro, ermäßigt 6 Euro gibt es online (www. ztix.de) oder im Darmstadt-Shop am Luisencenter und an anderen Vorverkaufsstellen.

Um echte Mordfälle im alten Darmstadts geht es bei einer Krimi-Lesung in der Stadtkirche. © Stadtkirche Darmstadt

Kunst in Darmstadt Im Künstlerhaus Ziegelhütte (Kranichsteiner Straße 110) eröffnet am Sonntag, 12. März, um 11.30 Uhr, die Ausstellung „Farbiges Vergnügen “ mit Bildern von Julia Philipps. Die in Santiago de Chile geborene Künstlerin, die seit über 25 Jahren in der Wackerfabrik im Mühltal lebt und arbeitet, zeigt die ganze Bandbreite ihres künstlerischen Schaffens. Die Ausstellung ist jeweils freitags, samstags und sonntags 15 bis 18 Uhr geöffnet. Finissage ist am Samstag, 15. April, 15 Uhr.

Markt in Groß-Gerau Der Dornheimer Kreativmarkt öffnet seine Türen am Sonntag, 12. März, von 10 bis 18 in der Riedhalle in Groß-Gerau/Dornheim. Neben Wohlfühlprodukten bieten zahlreiche Aussteller Kreationen aus Metall, Stein, Holz, Fimo, Papier und anderes. Der Eintritt ist kostenlos und es gibt eine Kaffee- und Kuchentheke. Der Erlös aus Standgebühr und Kuchentheke geht an die helfenden Organisationen Tausendfüßler und Grundschule Dornheim.

Frauen Das Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim (Hauptmann-Scheuermann-Weg 4) lädt am Sonntag, 12. März, zur Führung „Frauenarbeit – Frauenleben“ ein. Thema ist: Wie lebte Sophie Opel und wie die anderen Rüsselsheimerinnen Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs? Was bestimmte ihren Alltag? Die Führung begibt sich auf die spannende Spurensuche vom Frauenleben in Rüsselsheim. Beginn 15 Uhr, Teilnahmegebühr 6 Euro. Anmeldung und Kartenvorverkauf unter 06142 /832 950 oder per E-Mail an: museum@ruesselsheim.de

Benefizkonzert in Groß-Gerau Die Martin-Buber-Schule in Groß-Gerau, Wilhelm-Seipp-Straße 1, veranstaltet am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei mit dem syrisch-palästinensischen Pianisten Aeham Ahmad („The pianist of Yarmuk“) und dem kurdischen Musiker Mikail Aslan. Geboten wird auch ein orientalisches Buffet und eine Ausstellung mit Bildern der Malerin Cigdem Akcin. Infos sind im Internet unter https://martin.buber.schule zu finden. cka