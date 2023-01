Wohin am Wochenende? Events in Darmstadt und Umgebung

Von: Claudia Kabel

Romeo und Julia: In der Inszenierung von Christian Suhr spielen Johanna Bronkalla, Bastian Hahn, Aylin Kekec, Frederick Lankau, Mélanie Linzer, Oliver Kai Müller und Ursula Stampfli. © Büchner-Bühne

Die Galerie Netuschil zeigt zum letzten Mal ihre Raritäten und die Chopin-Gesellschaft lädt zum Neujahrskonzert. Die nächsten Tage werden in Darmstadt und Umgebung nicht langweilig. Eine Auswahl.

Kunst in Darmstadt Am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr findet die letzte Führung der Ausstellung „Nur Finden, nicht Suchen!“ in der Darmstädter Galerie Netuschil (Schleiermacherstraße 8) statt. Gezeigt werden Besonderheiten und Raritäten aus dem Bestand. Zur Finissage wollen einige Künstler:innen über ihre Werke sprechen. Am letzten Tag der Ausstellung, Samstag, 28. Januar, ist die Galerie von 10 bis14 Uhr geöffnet.

Die Kunstausstellung „Nur Finden, nicht Suchen!“ ist zum letzten Mal zu sehen. © Galerie Netuschil

Theater in Riedstadt Treue bis in den Tod, heißt es am Samstag, 28. Januar, in Riedstadt. Die Büchner Bühne zeigt um 19.30 Uhr die Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“. Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro (ermäßigt 17 Euro), mit Sozialticket 10 Euro, im Vorverkauf zwei Euro weniger. Ticketshop unter buechnerfindetstatt.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Konzert in Darmstadt Das Neujahrskonzert der Chopin-Gesellschaft entführt am Samstag, 28. Januar, um 19 Uhr musikalisch nach Tschechien und Frankreich. Zu Gast im Literaturhaus (Kasinostraße 3) ist das Klavierduo Kasík/Kasíková. Es werden Werke von Dvorák, Fauré und Ravel gespielt. Karten gibt es für 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) per E-Mail an buero@chopin-gesellschaft.de und an der Abendkasse.

Reparaturcafés Reparieren statt wegwerfen, heißt es am Samstag, 28. Januar, gleich bei zwei Veranstaltungen: Im alten Rathaus Crumstadt wird bei Kaffee und Kuchen von 14 bis 17 Uhr Hilfe zur Selbsthilfe gegeben. Infos unter Telefon 06158 / 7473101. Zur selben Zeit, von 14 bis 17 Uhr bieten Ehrenamtliche in den Räumen des Werkhofs Darmstadt (Grenzallee 4-6) Hilfe bei der Instandsetzung defekter Geräte. Infos Telefon 06151/3949912.

Reste der alten Stadtmauer am Kongresszentrum Darmstadtium. © J. Kaul/Darmstadt Marketing

Stadtführung in Darmstadt Auf den Spuren der Stadtmauer – Vom Darmstadtium zum Hinkelsturm ist Titel einer Stadtführung am Sonntag, 29. Januar, um 15 Uhr. Treffpunkt ist am Brunnen auf dem Marktplatz. Karten kosten 12,50 Euro (ermäßigt 9,50 Euro) und sind nur im Vorverkauf erhältlich unter darmstadt-tourismus.de oder im Darmstadt Shop am Luisenplatz.

Gedenken in Darmstadt Zu einem Holocaust-Gedenkgottesdienstes laden die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und der Pastoralraum Darmstadt-Mitte der katholischen Kirche für Sonntag, 29. Januar, 19 Uhr, in die Katholischen Innenstadtkirche St. Ludwig, Wilhelminenplatz 9. Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags am 27. Januar wird in diesem Gottesdienst der Opfer gedacht.

Ein Schwerpunkt soll die Rolle von theologischer Judenfeindschaft im Blick auf Antisemitismus und die Überwindung solcher Haltung sein. cka