Wohin am Wochenende? Events in Darmstadt und der Region

Von: Claudia Kabel

Teilen

Als das Mauerwerk der Einhardsbasilika in Michelstadt-Steinbach als karolingisch identifizierte wurde, war das eine Sensation in der Fachwelt. © Staatliche Schlösser und Gärte

Der Festakt zur Wiederentdeckung der Einhardsbasilika in Michelstadt ist nur ein Highlight von vielen an diesem Wochenende. Flohmarkt, Live-Musik und Vorträge locken ebenfalls.

Digitaltag: Zum bundesweiten Digitaltag veranstaltet die Stadt Darmstadt am heutigen Freitag, 16. Juni, einen Aktionstag im Carree vor der Centralstation. Von 14 bis 17 Uhr präsentieren sich Partner der Digitalstadt Darmstadt mit Informationsständen und Mitmach-Aktionen für Kinder und Erwachsene, unter anderem zur Frage „Was machen Medien mit mir?“ oder zum „Smart Farming“.

DDR-Aufstand: Die Ausstellung „17. Juni kompakt“ erinnert an die Niederschlagung des Volksaufstands in der DDR vor 70 Jahren. Die Eröffnung findet am heutigen Freitag, 16. Juni, um 17 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Im Anschluss spricht der Leiter des Stadtarchivs, Peter Engels, über die damaligen Ereignisse. Die Ausstellung kann dienstags von 9 bis 19 Uhr, mittwochs und freitags von 10 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr besucht werden.

Streetfood in Raunheim : Schlemmen, staunen und Freunde treffen, heißt es von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, beim Streetfood-Festival in Raunheim. Es gibt nicht nur Leckereien, sondern auch Spiel und Spaß für Kinder.

Live-Musik in Groß-Gerau : Im Rahmen des Open-Air-Sommerfestivals „GG LOKAL“ spielt am Samstag, 17. Juni, um 19.30 Uhr im Kulturcafé-Biergarten die Band „Purple Rising“. Die fünfköpfige Band holt den Sound von Deep Purple auf die Bühne in Groß-Gerau. Tickets gibt es im Stadthaus oder online beim Ticketportal Reservix.

Karolingische Architektur : Die Einhardsbasilika, errichtet zwischen 815 und 827 in Michelstadt-Steinbach im Odenwald, wurde vor 150 Jahren vom Darmstädter Professor für Kunstgeschichte, Georg Schaefer, wiederentdeckt und als wichtiger karolingischer Bau des 9. Jahrhunderts neben der Torhalle des Klosters Lorsch eingeordnet. Dies wird am Samstag, 17. Juni, um 19 Uhr mit einem Festakt in Michelstadt-Steinbach, Schlossstraße 17, gefeiert. Anmeldung an info@kloster-lorsch.de oder 062 51/869 200 ist notwendig. Am Sonntag, 18. Juni, finden um 10, 14 und 16 Uhr Sonderführungen zur Entdeckung der Steinbacher Basilika statt. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro. Anmeldung: 060 61/739 67 oder per Email an sigrid.floch@schloesser.hessen.de

Flohmarkt in Darmstadt : Das angeblich größte Hinterhof-Flohmarkt-Event findet am Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 17 Uhr im Darmstädter Martinviertel statt. Die Pforten von 210 Grundstücken werden für das Nachbarschaftsfest unter dem Titel „Fundstück auf dem Grundstück“ geöffnet. Für Kinder und Jugendliche gibt es einen Tausch- und Flohmarktbereich von 10 bis 14 Uhr auf dem Riegerplatz. Platz ist für rund 40 Picknickdecken. cka