„Wirtschaft war immer Chefsache“

Die Industrie- und Handelskammer lobt den scheidenden Oberbürgermeister.

Eine „erfolgreiche Amtszeit“ bescheinigt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt-Rhein-Main-Neckar Jochen Partsch, der nach zwei Amtszeiten als Oberbürgermeister von Darmstadt am Sonntag aus dem Amt ausschied.

In einem gemeinsamen Statement würdigten IHK-Präsident Matthias Martiné und Hauptgeschäftsführer Robert Lippmann Partschs Leistungen. Als der Grünen-Politiker 2011 nach gewonnener Direktwahl die Geschicke als Darmstädter Oberbürgermeister übernommen habe sei nicht absehbar gewesen, wie der frühere Sozialdezernent die wirtschaftlichen Fragestellungen der Stadt angehen würde, heißt es in der Stellungnahme. Doch Partsch habe mit der Übernahme des Wirtschaftsressorts schnell ein Zeichen gesetzt. „Dem Anspruch ‚Wirtschaft ist Chefsache‘ ist er treu geblieben“, befinden Martiné und Lippmann. Partsch sei vom Gedanken geprägt gewesen, dass Darmstadt Wachstum brauche, um die zunehmenden kommunalen Aufgaben durch steigende Gewerbesteuereinnahmen schultern zu können. Aber auch, um attraktive Arbeitsplätze in einem dynamischen Umfeld zu schaffen und zu erhalten.

Das Ergebnis könne sich sehen lassen: 2017 gewann Darmstadt im Bitkom-Wettbewerb den Titel Digitalstadt und das Bundeswirtschaftsministerium verlieh der Stadt den Titel „Digital Hub für Cybersecurity“. Zudem wurde Darmstadt mehrmals von der „Wirtschaftswoche“ zur Stadt der Zukunft gekürt. Ein großer Gewinn nicht nur für den Tourismus, sondern für die ganze Region sei schließlich 2021 die Aufnahme der Mathildenhöhe in das Unesco-Welterbe. Auch die Erfolgsgeschichte des Gründerzentrums Hub31, das zu gleichen Teilen von Stadt und IHK 2017 ins Leben gerufen wurde, sei einmalig. Außerdem lobten die IHK-Chefs Partschs Vermögen, wichtige Unternehmen anzusiedeln, etwa Alnatura und Akasol.

Trotz zeitweise schwieriger Lage, etwa während der Finanzkrise 2012, als Darmstadt unter den kommunalen Rettungsschirm schlüpfen musste, „hat sich unter Jochen Partsch Darmstadt deutlich weiterentwickelt“, so das Fazit. cka