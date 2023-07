„Wir wollen in unserer Wohnung bleiben, solange es geht“ - Verein in Darmstadt hilft

Von: Claudia Kabel

Teilen

Erika und Heinz Buschmann auf ihrem Balkon. © Claudia Kabel

Der Kranichsteiner Verein „Hiergeblieben“ unterstützt alte Menschen selbständig zu leben. Dadurch soll der Umzug ins Pflegeheim vermieden werden.

Seit 42 Jahren leben Erika und Hein Buschmann in Darmstadt-Kranichstein, seit 25 Jahren in einer kleinen Wohnung mit Balkon. „Ich bin inzwischen ein bisschen blind“, sagt die 89-Jährige bei einem Besuch der Frankfurter Rundschau. Briefe lesen gehe gar nicht mehr. Ihr Mann sei nach einem Schlaganfall gehbehindert, könne sich nur mit Rollator fortbewegen. Trotzdem bewältigen sie weiterhin zusammen ihren Alltag, wie sie es immer getan haben. Unterstützung, etwa beim Lesen und Bearbeiten ihrer Post, bekommen sie vom Verein „Hiergeblieben“.

„Wir unterstützen Menschen mit Betreuungsbedarf bei Alltagsproblemen mit dem Ziel, den Umzug ins Pflegeheim zu vermeiden oder aufzuschieben“, erklärt Mitbegründerin Hannelore Skroblies. Sie ist selbst 81 und hochengagiert, den seit zehn Jahren bestehenden Verein auf ein breiteres Fundament zu stellen. Geplant ist in einer Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz der Aufbau eines Servicezentrums nach dem Bielefelder Modell, in dem auch Tagespflege und ambulante Pflege angeboten werden. Der Träger habe bereits Zustimmung signalisiert, und auch die Stadt stehe hinter dem Ansatz. Aber es mangele an geeigneten Räumlichkeiten.

Darmstadt: 30 Ehrenamtliche im Verein aktiv

Hannelore Skroblies (l.) und Cordelia Scherwitz. © Rolf Oeser

Im geplanten Neubau eines Einkaufszentrums im Herzen Kranichsteins habe der Verein Räume in Aussicht gestellt bekommen. Allerdings wichen die Preisvorstellungen des Investors offenbar von denen der Stadt und des Vereins ab, erklärt Skroblies. Mindestens 120 Quadratmeter plus Platz für die ambulante Pflege würden benötigt. Die Pflege durch einen professionellen Anbieter sei wichtig, um das „volle Potenzial zu entfalten“, sagt Cordelia Schwerwitz, die einzige Festangestellte. Sie koordiniert unter anderem die Einsätze der 30 Ehrenamtlichen.

Kontakt zum Verein Ein Fest zum Zehnjährigen findet am Samstag, 8. Juli, von 9.30 bis 12 Uhr im Innenhof des Einkaufszentrum am See statt. Angeboten werden kostenlose Rikscha-Fahrten, Bastel-Aktion und Kinder-Schminken mit Hanne. Der Verein in der Mirjam-Pressler-Straße 10 bietet Beratung, Hilfe und Geselligkeit in Kranichstein. Die Mitgliedschaftkostet jährlich 12 Euro. Offene Sprechstunde: dienstags 14 bis 17 Uhr. Kontakt: Telefon 06151/7871508 oder www.hiergeblieben-kranichstein.de

Verein bietet vielfältiges Programm

Der Verein bietet nicht nur Hilfe bei Handreichungen, sondern mehrmals die Woche gemeinsame Mittagessen, Spielnachmittage und Cafétreffs an. „Viele Alte sind einsam“, sagt Skroblies. Das sei ein großes psychisch-soziales Problem. Auch Kurse zu Gedächtnistraining und Sturzprävention stehen auf dem Programm sowie monatliche Fachvorträge zu Themen wie Vorsorgevollmacht oder Betrugs-prävention.

Schwerwitz berät Menschen bei der Suche nach Haushaltshilfen und der Abrechnung über die Pflegekasse oder vermittelt Begleitungen für Spaziergänge. „Eine meiner Aufgaben ist es, Leute zusammenzubringen“, sagt sie. Derzeit baue man gerade eine Taschengeldbörse auf, über die Jugendliche kleine Jobs übernehmen könnten.

„Wir wollen in unserer gemütlichen Wohnung bleiben, so lange es geht“, sagen die Buschmanns. Sie bedauern nur, dass sie den Verein nicht schon früher gefunden haben. „Wenn es ihn nicht gäbe, wäre es sehr traurig“.