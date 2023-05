Welterbe Mathildenhöhe: Eine Verpflichtung zur Bewahrung

Ausgezeichnet: Friederike Hansell vom Auswärtigen Amt überreicht die offizielle Unesco-Urkunde an OB Jochen Partsch. © Michael Schick

Im Haus der Geschichte in Darmstadt ist die offizielle Urkunde der Unesco für die Welterbestätte Mathildenhöhe überreicht worden.

Festlich ging es im goldenen Karolinensaal im Haus der Geschichte zu, als am Mittwochnachmittag die offizielle Unesco-Welterbe-Urkunde an Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) überreicht wurde. Zwar war der Mathildenhöhe bereits am 24. Juli 2021 der Welterbestatus zuerkannt worden, allerdings dauerte es noch eine ganze Weile, bis zwischen der Stadt, dem Auswärtigen Amt in Berlin und dem hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst ein Übergabetermin vereinbart wurde.

Partsch und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) würdigten das Dokument als eine „Ehre und auch als eine Verpflichtung, dieses Erbe zu bewahren und weiterzuentwickeln“. Friederike Hansell als Vertreterin des Auswärtigen Amts übergab das Dokument an den Oberbürgermeister. Großherzog Ernst Ludwig hatte die Künstlerkolonie Mathildenhöhe 1899 initiiert. Zwei Jahre später zeigten die zunächst sieben Künstler ihre erste Ausstellung „Ein Dokument Deutscher Kunst“, die auch als erste Bauausstellung der Welt gilt.

In ihrem Mittelpunkt stand – neben einzelnen Künstlerhäusern – das von Joseph Maria Olbrich entworfene Ateliergebäude, das heutige Ernst Ludwig-Haus. Weitere Ausstellungen folgten 1904, 1908 und 1914.

1908 wurden die zentralen Ausstellungshallen mit dem Hochzeitsturm errichtet, der seitdem das unübersehbare Wahrzeichen Darmstadts ist. Für beide Planungen zeichnete ebenfalls Olbrich verantwortlich.