Wegen Lieferverzögerung: Busse fahren statt Straßenbahnen

Von: Claudia Kabel

Straßenbahn der Baureihe ST15. © Stadler Deutschland

Heag mobilo muss wegen Lieferengpässen bei den bestellten Straßenbahnen einen Notfallfahrplan für Darmstadt aufstellen.

Es soll die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Darmstädter Verkehrskonzerns Heag mobilo sein. Doch nun verzögert sich die Anlieferung der 25 neuen Niederflur-Straßenbahnen der Baureihe ST15, Modelltyp Tina, der Schweizer Firma Stadler.

Vergangenen Dezember traf zwar die erste „Tina“ in Darmstadt ein, und seitdem bereiten Hersteller und Heag mobilo die Neufahrzeuge für die Zulassung bei der Technischen Aufsichtsbehörde vor. Die ST15 werde jedoch nicht, wie bisher geplant, zum 4. September nach den Sommerferien in den Fahrgastbetrieb gehen, teilte Heag mobilo jetzt mit. Grund sei die verspätete Anlieferung der neuen Bahnen, die bereits hätten eintreffen sollen, und unerwartete Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Bahnen. Da auch weiterhin zusätzlich Straßenbahnen wegen Unfallreparaturen ausfielen, stünden dem Unternehmen für die Zeit zwischen den Sommerferien und dem Fahrplanwechsel im Dezember „nicht genügend Fahrzeuge für einen regulären Betrieb zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung.

Um dennoch einen verlässlichen Fahrplan anbieten zu können, sollen phasenweise einzelne Straßenbahnlinien auf Busse umgestellt werden. Betroffen sind unter anderem die Linien nach Griesheim (9), Bessungen (3) und Alsbach (8). Bereits jetzt verkehren Busse nach Kranichstein und Arheilgen wegen Gleisbauarbeiten in der Frankfurter Straße. Dies bemängeln vor allem gehbehinderte Menschen, da das Einsteigen hier schwieriger sei.

„Wir können wegen der aktuellen Lage leider nur einen reduzierten Fahrplan anbieten“, sagt Johannes Gregor, neuer Geschäftsführer bei Heag mobilo. Parallel dazu arbeite man mit Hochdruck an der Reparatur der älteren und der Inbetriebnahme der neuen Fahrzeuge.

ERSATZFAHRPLAN UND DISKUSSION Vom 4. September bis 20. Oktober werden die Straßenbahnlinien 9 und 10 in den Hauptverkehrszeiten durch Busse ersetzt. Morgens, abends und am Wochenende verkehren Bahnen. Ersatzbusse fahren zwischen Endhaltestelle „Platz Bar-le-Duc“ in Griesheim und „Darmstadt Schloss“ über Hauptbahnhof und Rheinstraße. Während der Herbstferien verkehren auf den Linien 6 und 8 zwischen „Eberstadt Frankenstein“ und „Alsbach am Hinkelstein“ Busse statt Bahnen. Ab 21. Oktober verkehrt die Linie 9 wieder mit Straßenbahnen und wird durch die Linie 4 zwischen Kranichstein und Griesheim ergänzt. Vom 30. Oktober bis 9. Dezember verkehren auf der Linie 3 zwischen Hauptbahnhof und „Lichtenbergschule“ Busse. Gleichzeitig kehren die Linien 4 und 5 am 4. September wieder zurück, die Linien 6 und 8 verkehren wieder regulär. Nach Abschluss der Gleisarbeiten in der Frankfurter Straße sollen die Stadtteile Arheilgen und Kranichstein wieder mit Straßenbahnen angefahren werden. Zudem fahren die Linien 1, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 dann zeitweise in einem höheren Takt als bisher. Zu einer Diskussion über die Herausforderungen der Mobilitätswende unter dem Thema „Doppeldeckerbusse für Darmstadt?“ lädt die Wählergemeinschaft (WGD) für Mittwoch 21. Juni, um 18. 30 Uhr ins Arheilger Muckerhaus, Messeler Straße 112a. cka

„Dass die Straßenbahnen nach Griesheim über einen Zeitraum von sieben Wochen tagsüber durch Busse ersetzt werden müssen, ist für die Fahrgäste in Griesheim eine Belastung“, bestätigt Lutz Köhler (CDU), Erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Darmstadt-Dieburg.

Auch in der Darmstädter Innenstadt werde sich der Schienenersatzverkehr durch die Umstellung der Linie 3 bemerkbar machen. Sie „ist eine wichtige Direktverbindung von Bessungen über die Innenstadt zum Hauptbahnhof“, erklärt Mobilitätsdezernent Michael Kolmer (Grüne).

Ein Umdenken in der Planung zum Ausbau des Schienennetzes fordern indes die Freien Wähler. Nicht zum ersten Mal höre man, dass die Aufrechterhaltung des Straßenbahnverkehrs „nicht nur schwierig, sondern mittlerweile eigentlich unmöglich geworden ist“. Die Freien Wähler regen eine Überarbeitung der Pläne zur Anbindung des Ludwighöhviertels an die Linie 3 an. Hierfür sind derzeit Waldrodungen zugunsten eines Ringverkehrs der Straßenbahn im Bereich der Cooperstraße vorgesehen.

Ebenso bezweifeln die Freien Wähler die Möglichkeit einer Erweiterung der Linien 6 und 8 über die jetzige Endstation im Nordend von Arheilgen hinaus bis nach Wixhausen in den nächsten Jahren. Mangelnde Rohstoffe zur Instandhaltung der Triebwagen und fehlendes qualifiziertes Personal seien die Kernprobleme. Statt „großer Pläne zum Ausbau des Schienennetzes“ könne die Anschaffung CO2-neutraler Busse als Ergänzung sinnvoll sein.