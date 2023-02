Warnstreiks in Darmstadt beim EAD und im Landratsamt

Von: Jens Joachim

In Nordrhein-Westfalen hatte die Gewerkschaft Verdi bereits am Montag zu Warnstreiks aufgerufen. In Essen legten zum Beispiel Beschäftigte von drei Krankenhäusern für einen Tag die Arbeit nieder. © dpa

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Mittwoch zu ersten Warnstreiks und einer Kundgebung auf dem Luisenplatz auf. Der Streik wird Auswirkung auf die Müllabfuhr in Darmstadt haben.

Im Zuge der laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an diesem Mittwoch zu ersten Warnstreiks in und um Darmstadt auf. Laut einer Verdi-Mitteilung werden sich Beschäftigte des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Stadt Darmstadt (EAD), der Darmstädter Kreisverwaltung, der Stadt Weiterstadt sowie weiterer Gemeinden an dem Streik beteiligen. Karin Harder, die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Südhessen, sagte der FR, sie gehe davon aus, dass sich der Streik in Darmstadt auch auf die Müllabfuhr auswirken werde. Ob die Mülltonnen nicht oder später abgeholt werden, lasse sich noch nicht prognostizieren, sagte ein Sprecher der Stadt.

Die hohe Inflationsrate, die gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel bestimmen nach Angaben Harders den Alltag der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Gleichzeitig gebe es viel zu tun. Gerade die vergangenen Jahre mit der Corona-Pandemie hätten gezeigt, dass die Beschäftigten die Infrastruktur sicherten, um gut und sicher durch schwierige Zeiten zu kommen. Verdi fordere für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens 500 Euro. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. In Hessen sind 120 000 Beschäftigte betroffen.

Alle Streikenden treffen sich an diesem Mittwoch um 8 Uhr im DGB-Haus an der Rheinstraße. Von dort soll um 9.15 Uhr ein Demonstrationszug zum Luisenplatz beginnen, auf dem um etwa 10 Uhr eine Kundgebung angemeldet ist. jjo