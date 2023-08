Wahlwerbung in Darmstadt: Neue Regeln für Plakate geplant

Von: Jens Joachim

Auftakt: An der Rheinstraße gegenüber der Kunsthalle hängen bereits veranstaltungsbezogene Plakate von SPD und Linken. © Jens Joachim

Die großen Parteien in Darmstadt haben sich darauf verständigt, Wahlwerbung satzungsgemäß erst von Sonntag an aufzuhängen und nicht – wie dies bei der OB-Wahl geschehen ist – bereits einige Tage früher.

In Darmstadt soll die Sondernutzungssatzung, in der auch geregelt wird, ab wann und wie lange Wahlplakate aufgestellt werden dürfen, geändert werden. Allerdings soll dies erst nach der Landtagswahl am 8. Oktober geschehen. Das hat Stadtrat Paul Georg Wandrey (CDU), der auch amtierender Kreiswahlleiter ist, auf Anfrage der FR mitgeteilt.

Vor dem ersten Wahlgang der OB-Wahl am 19. März waren von mehreren Parteien Wahlplakate vor der erlaubten Sechswochenfrist aufgestellt worden. Das hatte seinerzeit für Kritik gesorgt. Betroffen davon war auch der damalige CDU-OB-Kandidat Wandrey, der seit September vorigen Jahres als hauptamtlicher Stadtrat auch Ordnungsdezernent der Stadt ist.

Wahlwerbung in Darmstadt: Ist die Plakatsatzung noch zeitgemäß?

In einem Gespräch mit der FR hatte Wandrey Anfang März Fehler eingeräumt und zugleich angekündigt, dass man sich im Magistrat darauf verständigt habe, im Anschluss an die Oberbürgermeisterwahl die Plakatsatzung noch einmal vorzunehmen, „um zu schauen, ob diese noch zeitgemäß ist“.

Wandrey teilte nun der FR mit, es sei „geplant, den Anfangstermin, in Absprache mit den großen im Landtag vertretenen Parteien nach vorne zu verlegen“. Auf diese Weise soll es den Parteien ermöglicht werden, bereits freitags von 18 Uhr an – und somit 30 Stunden früher als bisher vorgeschrieben – mit dem Aufhängen der Wahlplakate zu beginnen.

Die Vorschrift Plakatierungen , die sich auf zeitlich begrenzte Veranstaltungen oder Ereignisse wie Wahlen beziehen, dürfen laut Paragraf 3 der seit dem 3. Juni 2017 geltenden Fassung der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Darmstadt „frühestens sechs Wochen vor der Veranstaltung oder dem Ereignis angebracht werden und sind innerhalb von sieben Tagen nach der Veranstaltung oder dem Ereignis zu entfernen“. jjo

Wahlplakate in Darmstadt: Satzung soll nach der Landtagswahl geändert werden

Weil eine Änderung der Satzung vom Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden muss, sei es „nicht möglich gewesen, dies rechtzeitig bis zum Plakatierbeginn der Landtagswahl abzustimmen und umzusetzen“, schreibt Stadtrat Wandrey. Alle „großen Parteien“ hätten sich aber „darauf verständigt, zur Landtagswahl nicht früher als sechs Wochen vor der Wahl mit dem Plakatieren zu beginnen“.

Vom kommenden Sonntag, 27. August, an können die Wahlplakate nun angebracht werden.

Landtagswahl in Darmstadt: Erste Plakate hängen schon

Demoliert: Auf diesem beschädigten SPD-Plakat fehlte in der vorigen Woche der Terminhinweis auf ein Grillfest. © Jens Joachim

Einige Parteien haben allerdings bereits damit begonnen, Plakate mit Bezug zur Landtagswahl aufzuhängen. Allerdings werden darauf ausschließlich Veranstaltungen beworben, was zulässig ist.

So bewirbt etwa die SPD den Wahlkampfauftakt mit SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser am kommenden Freitagnachmittag auf dem Friedensplatz. Die Linken laden zu ihrem Sommerfest am kommenden Sonntagnachmittag auf dem Riegerplatz und zu einer Abendveranstaltung ein, bei der es am 4. September im Hoffart-Theater auch um die Waldbesetzung im Dannenröder Forst und den Widerstand gegen den Ausbau der A49 geht.

Darmstadt: Werbung zu Veranstaltungen vor der Landtagswahl

Und die FDP kündigt auf einem Plakat, das am Schlossgartenplatz an einem Laternenmast hängt, an, dass Spitzenkandidat Stefan Naas am kommenden Mittwochabend, 30. August, auf dem Friedensplatz und FDP-Parteichef Christian Lindner am 26. September zusammen mit Naas in der Orangerie auftreten werden.

In den beiden Landtagswahlkreisen 49 und 50 (Darmstadt I und II) sind vom Kreiswahlausschuss der Stadt jeweils 22 Bewerberinnen und Bewerber sowie die gleiche Zahl an Ersatzbewerberinnen und -bewerbern zugelassen worden.