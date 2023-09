Vom spleenigen Fan zum Bio-Winzer in der Odenwälder „Weininsel“

Teilen

Handwerker: Bio-Winzer Lars Anders aus Groß-Umstadt bei der Traubenernte in seinem Weinberg. © Melanie Schweinfurth

Lars Anders betreibt seit 15 Jahren in Groß-Umstadt aus Überzeugung und mit Leidenschaft ökologischen Weinbau.

Was Laien oftmals als Traube bezeichnen, ist tatsächlich eine Beere. „Erst viele Beeren, die an einem Stiel wachsen, bilden eine Traube“, erklärt Lars Anders und schneidet ein besonders schönes Traubenexemplar ab. Am Stielansatz prall und üppig mit Beeren bestückt, in der Mitte spärlicher werdend und nach unten hin spitz zulaufend erinnert die Form der dunklen Merlot-Beeren entfernt an ein Herz.

Perfekt fürs Foto. Doch für den Biowinzer aus Groß-Umstadt ist die Traube erst dann ideal, wenn er die Beeren an der Spitze entfernt hat, so dass eine kompakte Kugelform entsteht. Die Maßnahme verbessere die Erntequalität, sagt Anders. In seinen Weinbergen war er in den vergangenen Tagen viel unterwegs, begutachtete jede einzelne Traube und entfernte, wenn nötig, überzählige Beeren. Ein großer Zeitaufwand, den der 49-Jährige aber nicht scheut. „Ich hatte von Anfang an richtig Bock auf ökologischen Weinbau“, sagt Anders und lacht: „Daran hat sich auch nach 15 Jahren nichts geändert.“

Sicher: der Ökoweinbau ist mit körperlicher Arbeit und zeitlichem Aufwand verbunden und er erfordert die Bereitschaft, sich ständig neu auf die Bedingungen einzustellen, die Boden, Pflanzen und Klima vorgeben. „Ein Weinberg ist voller Leben und Eigensinn. Darauf muss ich mich als Winzer immer wieder neu einstellen. Das macht die Arbeit spannend“, sagt Anders, während er die Reihen zwischen den Rebstöcken abgeht, hier und da eine Traube beschneidet und nebenbei den Blick über den Boden schweifen lässt.

Dort ist zwischen Amaranth und violett blühenden Malven eine Zucchinipflanze aufgegangen. Wie sie sich in den Weinberg gemogelt hat, weiß der Winzer auch nicht. Es gehöre zu jenen überraschenden Momenten, die man im Ökoweinbau immer mal wieder erlebe. Denn zum Konzept gehöre auch, die Zeilen – also die freien Flächen zwischen den Rebstockreihen – mit Biosaatmischungen zu begrünen. Vorgeschrieben sei das zwar nicht. Anders macht es trotzdem – um die ökologische Vielfalt in den Weinbergen zu fördern, die Böden vor Austrocknung und Erosion zu schützen und um selbst „was fürs Auge zu haben“.

Anders spricht mit so viel Begeisterung von seiner Arbeit, dass man meinen könnte, seine Familie blicke auf eine lange Winzertradition. Doch das Gegenteil sei der Fall. „Meine Familie kommt aus Hannover. Ich bin also nicht gerade in einem weltberühmten Weinbaugebiet aufgewachsen.“ Mit dem Weinbau sei er erst in Berührung gekommen, als er 2001 nach Groß-Umstadt gezogen sei. Dort habe er bald Kontakt zu den meist genossenschaftlich organisierten Winzern bekommen, bei der Bewirtschaftung der Weinberge, bei Pflanzung und Pflege der Rebstöcke und bei der Lese im Herbst ausgeholfen.

„Die Arbeit in den Weinbergen hat mich von Anfang an fasziniert. Ich habe viel Literatur, besonders zum Ökoweinbau, gelesen und den erfahrenen Winzer Löcher in den Bauch gefragt“, erzählt der gelernte Chemielaborant, dessen Idee, selbst Wein an- und Weine auszubauen, 2008 mit einem Kaufangebot für Rebflächen in der Groß-Umstädter Lage „Stachelberg“ zusammenfiel. „Als ich die erste Fläche erwerben konnte, wurde aus meinem Spleen ein Unternehmen.“

Drei mühevolle Jahre dauerte es, bis die zuvor konventionell bewirtschafteten Flächen auf ökologischen Weinbau umgestellt waren. „Manchmal stand ich im Weinberg, habe die Arbeit gesehen, die vor mir liegt und mich gefragt, ob ich das bewältigen kann.“ Unterstützung gab es von Familie und Freunden, die an sein Projekt glaubten.

Heute ist Lars Anders Vollerwerbslandwirt, zertifizierter Bioweinbauer und der einzige Winzer in Groß-Umstadt, der ausschließlich ökologisch wirtschaftet und nicht zur Odenwälder Winzergenossenschaft Vinum Autmundis gehört.

75. UMSTÄDTER WINZERFEST Die 75. Auflage des Umstädter Winzerfestes beginnt am kommenden Freitag, 15. September, um 16 Uhr. Feierlich eröffnet wird das Fest dann um 21 Uhr auf der Marktplatzbühne durch Bürgermeister René Kirch (CDU), Weinkönigin Bente I. sowie die Weinprinzessinnen Marina und Nanya . Rund um den Marktplatz in Groß-Umstadt gibt es Weinstände und Live-Musik sowie Buden und Fahrgeschäften auf dem Rummelplatz zwischen Kappesgärten, Stadthalle und dem Darmstädter Schloss. Ein Festumzug beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr. Das Motto lautet „Zeigt euer bestes, die ganze Schar, Umstädter Winzerfest, 75. Jahr’!“ Das Winzerfest endet am Montag, 18. September, um 22 Uhr mit einem Feuerwerk. jjo www.umstaedter-winzerfest.de

Auf 2,2 Hektar baut er die weißen Rebsorten Weißer und Roter Riesling, Pinot Gris und Gewürztraminer sowie die roten Rebsorten Pinot Noir, Pinot Meunier, Regent, Merlot, Cabernet Sauvignon und Zweigelt an, aus denen er dann seine Weiß-, Rosé- und Rotweine sowie Sekte in traditioneller Flaschengärung kreiert.

Wenn alle Flächen im Ertrag sind, kann Anders 18 000 Flaschen Wein und Sekt in einem Jahr produzieren. Das macht er im heimischen Weinkeller, in dem sichergestellt ist, dass seine Biotrauben nicht mit konventionell angebauten zusammenkommen.

Von Beginn an sei klar gewesen, dass er nur biozertifizierte Weine vermarkten wolle. „Dabei ging es mir auch um meine eigene Gesundheit. Ich wollte nicht mit synthetischen Pestiziden in Kontakt kommen. Deshalb musste und wollte ich für meine Produkte andere Methoden der Schädlingsbekämpfung wählen.“

Dabei vertraut er auf die Robustheit der Reben, die er auch dadurch fördert, dass er mit der Bodenbegrünung eine gewisse Konkurrenz um Nährstoffe und Wasser erzeugt. Es mache Sinn, die Pflanzen nicht zu sehr zu umsorgen, sondern sie zu motivieren, sich anzustrengen und durchzusetzen. „Das macht sie robuster und widerstandsfähiger.“ Kräftige, vitale Pflanzen, die sich selbst schützen könnten, seien wichtig, da den Ökowinzern nur wenige Pflanzenschutzmethoden zur Verfügung stünden.

Alle drei bis fünf Jahre werden die Böden seiner Weinberge beprobt, Rebstöcke, Weinkeller und Warenwirtschaft werden jährlich von der zuständigen Ökokontrollstelle überprüft. Wie für Anbau und Pflege der Flächen brauche es auch für den Ausbau der Weine Geduld. „Ein guter Wein braucht Zeit, und der Winzer braucht die Muße, den Wein in Ruhe reifen zu lassen. Aktionismus tut ihm selten gut.“

Das Arbeiten mit der Natur bedeute auch, dass die Weine nicht jedes Jahr gleich schmeckten. Sonneneinstrahlung, Niederschläge, Temperatur – all das habe Einfluss auf den Geschmack. Darauf weist auch sein Motto „Anders Wein trinken“ hin, das auf seinen Nachnamen ebenso anspielt wie auf seine Weine, die in jeder Saison etwas anders ausfallen.

www.weinbau-anders.de