VGH Kassel: Lärmauflagen für Schlossgrabenfest galten nur diesmal – Termin für 2024 steht

Von: Claudia Kabel

Vom 25. bis 28. Mai wurde mit mehr als 60 Bands und 14 DJs im Herzen der Darmstädter Innenstadt gefeiert. © Jens Joachim

Großevents in Darmstadt sind gerettet: Das VGH Kassel weist zwar eine Beschwerde von Stadt und Veranstalter zurück, trotzdem sind alle erfreut.

Für viel Wirbel hatte eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) Darmstadt zu strengen Lärmbeschränkungen für das diesjährige Schlossgrabenfest gesorgt, die einen Tag vor dessen Start erlassen worden waren. Ein Anwohner hatte geklagt.

Das Fest wird traditionell mit viel lauter Live-Musik auf mehreren Bühnen in der Innenstadt gefeiert. Nun sollten plötzlich vor der Wohnung des Klägers nahe des Pali-Parkplatzes Werte von 55 Dezibel nachts beziehungsweise 70 Dezibel tags eingehalten werden. Werte, die „völlig realitätsfern sind“, weil sie bereits ohne Festbetrieb in der Nähe einer dreispurigen Straße entstünden, wie Thiemo Gutfried, einer der beiden Geschäftsführer der veranstaltenden Stage Groove Festival GmbH am Donnerstag der FR sagte. Stadt und Veranstalter hatten deshalb gleich nach dem Fest im Mai Beschwerde bei der nächst höheren Instanz eingelegt. Man hatte befürchtet, die Vorgaben des Darmstädter Gerichts könnten künftige Events in der Stadt gefährden.

Nun kam Entwarnung aus Kassel: Der 11. Senat des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs hat zwar die Beschwerde von Stadt und Veranstalter als „unzulässig verworfen“. Verweist jedoch in seiner Begründung darauf, dass der Beschluss des VG Darmstadt infolge der Begrenzung auf den Zeitraum vom 25. bis 28. Mai 2023 seit der Beendigung des Schlossgrabenfests keine Wirkung mehr entfalte. Daher seien Stadt und Veranstalter durch den Beschluss nicht mehr nachteilig betroffen. „Eine Bindungswirkung für zukünftige Veranstaltungen des Schlossgrabenfests“ gehe von dem Beschluss des VGH Darmstadt nicht aus, hieß es aus Kassel. Auch die Stadt sieht im Zurückweisen ihrer Beschwerde „keine Niederlage“. Das teilte die Pressestelle der FR mit. Der VGH habe sich ausdrücklich auf das vergangene Schlossgrabenfest bezogen. Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) kommentierte: „In der Sache ist weder der einen noch der anderen Seite Recht gegeben worden. Wir prüfen die VGH-Entscheidung nun und überlegen das weitere Vorgehen.“

Auch Gutfried äußerte sich erfreut. Der Richterspruch sei ein Signal, dass auch künftig das Schlossgrabenfest stattfinden könne. Denn es liege im Ermessen der Stadt, wie sie mit sogenannten „seltenen Ereignissen“ umgehe. Dazu zähle nicht nur das Schlossgrabenfest mit seinen mehr als 120 000 Gästen, sondern zum Beispiel auch das Heinerfest. Solche Ereignisse dürften an 18 Tagen im Jahr stattfinden und ihre Lärmbeschränkung lägen im Ermessensspielraum der Stadt.

In der Freizeitlärmrichtlinie steht, dass bei seltenen Veranstaltungen mit hoher Standortgebundenheit oder sozialer Adäquanz und Akzeptanz die im Freien geltenden Lärmpegel von 70 Dezibel tags und 55 nachts überschritten werden dürfen. Allerdings sei dafür die „Zumutbarkeit explizit zu begründen“.

„Wir stimmen uns für ein weiteres Vorgehen mit der Stadt ab“, sagte Gutfried. Wichtig sei, dass man in weiteren Genehmigungen keinen Ansatzpunkt mehr lasse für einstweilige Verfügungen wie bisher. Deshalb müsse die Stadt künftig konkrete Vorgaben machen.

Der Termin für 2024 steht übrigens schon: Dann soll das Schlossgrabenfest mit 60 Bands vom 30. Mai bis 2. Juni stattfinden.

Eine Smartwatch schlägt wegen eines zu hohen Lärmpegels auf dem Schlossgrabenfest in Darmstadt Alarm. © Jens Joachim