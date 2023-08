Vermutlich junges Urpferdchen in der Grube Messel entdeckt

Von: Jens Joachim

Teilen

Das Grabungsteam in der Grube Messel freut sich über die Bergung der ersten Ölschieferplatte. © Torsten Wappler

Bei Grabungen in der Grube Messel bei Darmstadt ist das Fossil eines Säugetiers geborgen worden. Grabungsleiter Torsten Wappler vermutet, dass es sich dabei um ein junges Urpferd handelt.

Gleich zu Beginn der neuen Grabungskampagne in der Unesco-Welterbestätte Grube Messel hat ein Grabungsteam der naturgeschichtlichen Abteilung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt (HLMD) einen bedeutsamen Fund gemacht: Bereits am vergangenen Freitag sei das Forschungsteam um Torsten Wappler „auf einen gut erhaltenen Säuger gestoßen“, teilte das Museum am Mittwoch mit.

Grabungsleiter Wappler, der als Kurator die Fossiliensammlung und die Abteilung Naturgeschichte des HLMD leitet, berichtete der Frankfurter Rundschau, das versteinerte Säugetier sei etwa 30 bis 40 Zentimeter groß. Das Fossil sei wegen einer natürlichen Kluft in der entsprechenden Schieferplatte in zwei Teilen geborgen worden. Es handele sich „höchstwahrscheinlich um ein junges Urpferdchen“. Bereits 2015 und 2016 konnten in der Grube Messel an zwei anderen Grabungsplätzen jeweils ein Urpferd geborgen und anschließend präpariert werden.

„Das war wieder einer dieser Tage, die man als Teilnehmer einer solchen Grabung nicht vergessen wird. So etwas passiert einem vielleicht nur einmal im Leben“, freute sich Wappler.

Nach der Entdeckung des Fossils am vergangenen Freitag habe der zweite Teil der Schieferplatte am Dienstag geborgen und gesichert werden können, sagte Wappler. Mit einer genauen Bestimmung und einer Einordnung des Fundes sei allerdings erst im Spätherbst zu rechnen, wenn die Präparationsarbeiten beendet seien.

Die diesjährige zweigeteilte Grabungsperiode, mit der am 24. Juli begonnen worden war, endet am 22. September. Bis es soweit ist, können die bereits präparierten Funde in der Dauerausstellung des HLMD am Friedensplatz besichtigt werden.

Die Fossilienlagerstätte Grube Messel liegt nordöstlich von Darmstadt. Der ehemalige Ölschiefer-Tagebau steht bereits seit 1995 auf der Weltnaturerbe-Liste der Unesco und wird als eines der bedeutendsten Naturdenkmäler der Welt angesehen. Auf einer Fläche von zirka 40 Hektar lagert Ölschiefer, der sich im sogenannten Mittel-Eozän vor etwa 48 Millionen Jahren am Grunde eines Maarsees ablagerte.

Die dort konservierten Fossilien fungieren als ein „Schaufenster in die Geschichte der Erde und des Lebens“ oder, wie es Yvonne Mielatz-Pohl, die Sprecherin des Landesmuseums in Darmstadt formuliert, als „ein einzigartiges Archiv der Erdgeschichte“. Die Grube Messel ist außer für ihre vielfältigen und hervorragend erhaltenen Flora- und Faunafossilien für ihre herausragenden Säugetierfunde bekannt.

Das HLMD besitzt nicht nur eine der ältesten und weltweit bedeutendsten Messel-Sammlungen, sondern nimmt seit 1966 auch selbst regelmäßig Ausgrabungen vor. Das Museum, Friedensplatz 1, ist dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs sogar bis 20 Uhr sowie Samstags, Sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

www.hmld.de

Torsten Wappler leitet die Abteilung Naturgeschichte im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. © ROLF OESER

Bei einer Grabung in der Unesco-Welterbestätte Grube Messel ist am 28. Juli 2023 das Fossil eines 30 bis 40 Zentimeter großen Säugetiers ausgegraben worden, bei dem es sich wahrscheinlich um das Fossil eines jungen Urpferdchens handelt. © Torsten Wappler

Im Hessischen Landesmuseum Darmstadt ist ein ausgewachsenes Urpferd aus der Grube Messel in der Dauerausstellung zu sehen. © Wolfgang Fuhrmannek, HLMD