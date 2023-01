Verkehrsstudie: Darmstadt ist staureichste Stadt in Hessen

Von: Claudia Kabel

Stau auf dem Rhönring © Monika Müller

47 Stunden standen Pendlerinnen und Pendler 2022 in Darmstadt im Stau. Darmstadt gehört damit zu den staureichsten Städten Deutschlands was den Zeitverlust betrifft.

Darmstadt ist laut einer aktuellen Verkehrsanalyse die staureichste Stadt in Hessen. 47 Stunden betrug hier vergangenes Jahr der Zeitverlust für Pendler:innen durch verstopfte Straßen in Stoßzeiten. Unter den zehn staureichsten Städten in Deutschland liegt Darmstadt damit auf Platz fünf. Das ermittelte der Verkehrsdienstleisters Inrix.Untersucht wurden weltweit Stau- und Mobilitätstrends in mehr als 1000 Städten in 50 Ländern. Für 2022 zeigt sich: „Das Verkehrsaufkommen nähert sich wieder dem Vorkrisenniveau von 2019 an, in Deutschland liegt es sogar darüber“, teilte Inrix am Dienstag mit.

In fast allen der zehn staureichsten deutschen Städte sei der Zeitverlust um einige Stunden höher als noch 2021. Die staugeplagteste Stadt ist demnach München mit 74 Stunden (79 Sunden im Jahr 2021), gefolgt von Berlin mit 71 Staustunden (65 Stunden 2021) und Hamburg mit 56 Stunden (47 in 2021).

Verkehrsstudie: Stau-Hotspot bei Wiesbaden

Ein weiterer Stau-Hotspot befindet sich ebenfalls in Hessen: In Wiesbaden auf der Autobahn 3 verlor man in nördlicher Richtung zwischen Dreieck Mönchhof und Ausfahrt Wiesbaden-Niedernhausen 30 Stunden.

Untersucht wurden nicht nur die Stunden, die Autofahrer:innen jährlich im Stau verbringen, sondern auch die Auswirkungen bezogen auf die Einwohnerzahlen der Städte. Nach dieser Rechnung landet Darmstadt im nationalen Vergleich hinter Leipzig (46 Stunden) auf Platz sechs. Der Verkehr stockte in Darmstadt am meisten unter anderem auf Rheinstraße, Kasinostraße, Rhönring und Pallaswiesenstraße. 2021 lag Darmstadt mit einem Zeitverlust von 37 Stunden noch auf Platz 20.

Doch es geht auch schlimmer: Weltweit am meisten im Stau stand man in London (156 Stunden), Chicago (155) und Paris (138).