Wohin am Wochenende? Termine in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

In Darmstadt lockt am Samstag und Sonntag ein großer Kunsthandwerkermarkt. © Darmstadt Markting/Agnes Allig

Kerb, Kunsthandwerk, Kabarett – es sind nicht nur Events mit dem Buchstaben K, die vom 18. bis 20. August in und um Darmstadt Unterhaltung versprechen. Unser Auszug.

Kunsthandwerk in Darmstadt: Kunsthandwerker:innen aus ganz Deutschland präsentieren an diesem Wochenende Arbeiten aus Holz, Glas und Keramik, Metall, edlen Steinen, Stoff und Leder auf dem Friedensplatz in Darmstadt. Die Marktstände sind am Samstag, 19. August, 10 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 20. August, 10 bis 18 Uhr, geöffnet.

Zirkusluft in Darmstadt: „Manege frei“ heißt es am Sonntag, 20. August, um 14.30 Uhr. Der Zirkus Datterino gastiert am Forsthaus Fasanerie, Dieburger Straße 270 in Darmstadt. Der Eintritt kostet 5 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene.

Kabarett in Darmstadt: Das Kabarett „Kabbaratz“ ist am Samstag, 19. August, um 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm „Wenn wir das früher gewusst hätten“ auf der Freilichtbühne im Agora, Erbacher Straße 89 in Darmstadt, zu sehen. Tickets gibt es für 18 Euro auf ztix.de

Promenadenkonzerte in Darmstadt: Am Sonntag, 20. August, um 11 Uhr spielt die Gruppe „2 Meet You“ im Herrngarten in Darmststadt. Sie bezaubert mit Musik der 50er-/60er-Jahre. Ebenfalls um 11 Uhr tritt die Band „Swing-Sound-Orchestra“ im Orangeriegarten in Darmstadt auf. Die Band präsentiert Musik der „Goldenen Swing Ära“ der 30er- bis 50er-Jahre mit amerikanischen und deutschen Big-Band-Klassikern von Glenn Miller, Benny Goodman, Willy Berking oder auch Bert Kämpfert.

Theater in Darmstadt: „Irgendwo auf der Welt“ heißt es am Freitag und Samstag, 19./20. August, jeweils um 20 Uhr im Theater Moller Haus, Sandstraße 10 in Darmstadt. Der humorvolle, aber auch tiefsinnige Liederabend wird umrahmt mit Texten von bekannten Lyrikern wie Brecht oder Eichendorff. Tickets gibt es für 13,30 Euro auf ztix.de

Der Liederabend im Theater Moller Haus in Darmstadt wird mit Texten bekannter Lyriker umrahmt. © Theater Moller Haus

Fledermäuse in Reinheim: Der Arbeitskreis Naturschutzscheune Reinheimer Teich lädt am Sonntag, 20. August, um 20 Uhr zum Abendspaziergang. Der Streifzug mit Fledermausbeobachtung startet an der Naturschutzscheune, die überdie L3413 zwischen Reinheim-Spachbrücken und Habitzheim erreichbar ist. Am Schild Kläranlage auf den Parkplatz einbiegen, von dort sind es noch rund acht Minuten zu Fuß. Der Weg ist ausgeschildert.

Kerb in Rüsselsheim: An diesem Freitag, 18. August, beginnt die Kerb rund ums Rüsselsheimer Rathaus, die bis Dienstag, 22. August, dauert. Um 19.30 Uhr sorgen „Roy Hammer & die Pralinées“ auf dem Marktplatz für Stimmung. Am Samstag, 19. August, werden um 14 Uhr Fundsachen auf dem Marktplatz versteigert. Musikalisch klingt der Tag um 19.30 Uhr dort mit der Band „Degenhard“ aus. Der Kerbesonntag steht dann ganz im Zeichen der Vereine, die von 11 bis 18 Uhr ein buntes Bühnenprogramm auf dem Marktplatz gestalten. Um 19 Uhr tritt dort der Sänger Mario Carillo auf. Erstmals wurde vor dem Rathaus ein 35 Meter hohes Riesenrad aufgebaut.

Scenes for orchestra in Darmstadt: An diesem Samstag, 19. August, steht das Orchester der Darmstädter Ferienkurse mit der Turntablistin Mariam Rezaei auf der Bühne, die für die Auftragskomposition „Six scenes for turntables and orchestra“ mit dem Komponisten Matthew Shlomowitz zusammengearbeitet hat. Der französische Dirigent Pierre Bleuse leitet das Konzert um 19.30 Uhr in der Sporthalle der Lichtenbergschule Darmstadt, Ludwigshöhstraße 105, bei dem außerdem „String Quartet and Orchestra“ von Morton Feldman und das Orchesterstück „Orion“ von Kaija Saariaho auf dem Programm stehen. Karten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro auf ztix.de

Chansons in Darmstadt: Wegen großer Nachfrage gibt es am Sonntag, 20. August, um 11 Uhr einen Zusatztermin für das 54. Dotter-Konzert „La vie en rose“ mit Chansons und Liedern von Edith Piaf, Charles Aznavour, Luigi Tenco, Lucio Dalla und Friedrich Hollaender. Die Mezzosopranistin Dzuna Kalnina, die ursprünglich singen sollte, hat abgesagt. Für sie springt nun Diana Petrova Darnea (Sopran) ein. Sie wird vom Pianisten Georgi Mundrov begleitet. Die Matinée findet im Ernst-Ludwig-Saal, Schwanenstraße 42, in Darmstadt statt. Eintrittskarten für 10 Euro gibt es unter www.dotter-stiftung.de/musik-kultur/karten

Bastelworkshop in Darmstadt: Das Bioversum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253 in Darmstadt, hat an diesem Freitag, 18. August, um 14 Uhr im Familien-Ferienprogramm einen Bastelworkshop parat. Er steht unter dem Motto „Vom Ei zum Schmetterling“. Die Kosten liegen bei 9 Euro pro Person inklusive Museumseintritt und Material. Am Sonntag, 20. August, bietet das Bioversum um 15.30 Uhr das „Insect Concerto“ , eine Kopfhörer-Wiesenexkursion, an. Kosten: 8 Euro pro Person.

Skulpturenführung in Darmstadt Das Kunstarchiv Darmstadt lädt am Samstag, 19. August, um 15 Uhr zur Skulpturenführung mit Manfred Efinger, ehemals Kanzler der TU Darmstadt, ein. Treffpunkt für den Rundgang über den Campus Stadtmitte ist die Wallbrücke zur Seite des Karolinenplatzes. Die Teilnahme ist kostenlos, Interessierte melden sich vorab an unter info@ kunstarchivdarmstadt.de

Ausstellung in Darmstadt: Das Künstlerhaus Ziegelhütte, Kranichsteiner Straße 110 in Darmstadt, eröffnet am Sonntag, 20. August, 11.30 Uhr, eine Ausstellung mit Metallarbeiten und Grafiken von Achim Pahle, der früher in Darmstadt wohnte. Die Ausstellung mit dem Titel „Zeit-Reise“ wird in den Galerieräumen und im Garten gezeigt.

Eine Ausstellung mit Werken des Metallbildhauers Achim Pahle wird am Sonntag im Künstlerhaus in Darmstadt eröffnet. © Privat