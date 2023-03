Überraschung vor OB-Wahl in Darmstadt: Kandidat zieht zurück

Von: Jens Joachim

Zieht sich als OB-Kandidat zurück und ruft zur Wahl von Kerstin Lau (Uffbasse) auf: Michael Ziemek (WGD). © Rolf Oeser

Michael Ziemek, der OB-Kandidat der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) zieht sich aus dem OB-Wahlkampf zurück und ruft zur Wahl von OB-Kandidatin Kerstin Lau (Uffbasse) auf.

Michael Ziemek, der Oberbürgermeisterkandidat der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) wird zwar bei der OB-Wahl am 19. März noch auf den Wahlzetteln stehen. Im Wahlkampf wird er in den nächsten Tagen aber nicht mehr in Erscheinung treten.

Ziemek teilte am Freitagnachmittag mit, er unterstütze nun die Kandidatur von Kerstin Lau, die Fraktionsvorsitzende und OB-Kandidatin der Wählervereinigung Uffbasse ist. Ziemek ruft zugleich dazu auf, bei der Wahl für Lau zu stimmen, „um ihre Chancen zu erhöhen, in die Stichwahl zu gelangen“.

Die Uffbasse-Fraktionsvorsitzende Kerstin Lau tritt am übernächsten Sonntag zum zweiten Mal als OB-Kandudatin an. 2017 holte sie 12,4 Prozent der Stimmen und landete auf dem dritten Platz. © Rolf Oeser

OB-Wahl in Darmstadt: Michael Ziemek (WGD) unterstützt Kerstin Lau (Uffbasse)

Gegen die „fast nur ausschließlich männlichen Parteikarrieristen“ die an einer „echten Bürgerbeteiligung wenig Interesse“ hätten, wirke Lau „erfrischend authentisch“, äußerte Ziemek. Lau sprach von einer „sehr schönen Geste“, die von einer „sehr großen Wertschätzung“ geprägt sei.

Ziemek lobt in seiner Mitteilung die „parteilose Kerstin Lau“ als eine „starke Führungspersönlichkeit“, die eine „klare Vision für die Stadt“ habe. Die 51-jährige Sozialpädagogin Lau, die im Personalwesen eines in Darmstadt ansässigen Telekommunikationsunternehmens als Führungskraft tätig ist, zählt zum Gründungsteam der 1993 gegründeten Wählervereinigung Unabhängige Fraktion Freier Bürger Aufrecht Spontan Subkulturell Eigenwillig (Uffbasse).

OB-Wahl in Darmstadt: WGD-Kandidat Ziemek zieht sich zurück

„Mit Kerstin haben wir eine Person, die der WGD politisch nahesteht und die mir oft als kluge und einfühlsame Vermittlerin bei Konflikten aufgefallen ist“, schreibt Ziemek weiter. Besonders wichtig sei ihm auch „ihr Anliegen, die Jugend beim notwendigen sozial-ökologischen Umbau der Stadt mitzunehmen“.

Ihm sei überdies „von Anfang an klar gewesen, dass er keine Chance auf die Stichwahl oder das Amt haben werde, aber es sei ihm wichtig gewesen, auch unterschiedliche Ansichten, wie sie die WGD vertritt, im Wahlkampf zu präsentieren“. Durch seinen Rückzug wolle er auch „ein Zeichen für die politische Kultur in Darmstadt setzen“. Es sei „an der Zeit, politische Gegensätze zu überwinden und uns auf unsere Gemeinsamkeiten zu besinnen“, so Ziemek.

Bei der Kommunalwahl 2021, bei der die WGD erstmals angetreten war, hatten nur 2,03 Prozent der Wählerinnen und Wähler die Wählergemeinschaft unterstützt. Die WGD ist besetzt seither einen der 71 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung. Für Uffbasse stimmten bei der Kommunalwahl 6,4 Prozent. Die Fraktion bekam wieder fünf Sitze.