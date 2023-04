TU Darmstadt wählt neuen Kanzler und neuen Vizepräsidenten

Von: Jens Joachim

TU-Präsidentin Tanja Brühl (Mitte) mit den Vizepräsidenten Peter Pelz, Thomas Walther und Heribert Warzecha, Kommunikationschef Patrick Honecker, Kanzler Martin Lommel, Vizepräsident Matthias. Oechsner und Vizepräsidentin Franziska Lang (v.l.). © Klaus Mai/TU Darmstadt

Martin Lommel, der Kanzler der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden folgt auf Manfred Efinger und Matthias Oechsner als Vizepräsident für das Ressort Forschung auf Peter Stephan.

Die Technische Universität (TU) Darmstadt bekommt einen neuen Kanzler und einen neuen Vizepräsidenten für das Ressort Forschung.

Die Universitätsversammlung hat den promovierten Chemiker Martin Lommel, den derzeitigen Kanzler der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden, zum Nachfolger des bisherigen TU-Kanzlers Manfred Efinger gewählt. Matthias Oechsner, seit 2010 Professor am Fachbereich Maschinenbau der TU und zudem Direktor der Staatlichen Materialprüfungsanstalt, wird Vizepräsident.

Der Versammlung gehören 61 stimmberechtigte Mitglieder an. 31 von ihnen kommen aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 15 sind Studierende. Zudem sind zehn wissenschaftliche Mitarbeiter:innen sowie fünf administrativ-technische Beschäftigte in dem Gremium vertreten.

Von den 54 anwesenden Mitgliedern votierten laut einer Mitteilung der Universität – bei 48 gültigen Stimmen – 34 für Lommel und 41 für Oechsner (bei 52 gültigen Stimmen). Mit der Wahl folgte die Versammlung in beiden Fällen den Vorschlägen von TU-Präsidentin Tanja Brühl.

Kanzler für sechs Jahre

Lommels Amtszeit als Kanzler dauert sechs Jahre. Sein Amt wird er voraussichtlich am 16. Oktober antreten. Sein Vorgänger Manfred Efinger war Ende März krankeitsbedingt aus dem Amt ausgeschieden. Oechsners dreijährige Amtszeit beginnt am 1. Mai. Das Ressort Forschung war nach dem planmäßigen Ausscheiden des bisherigen Amtsinhabers Peter Stephan seit Jahresbeginn vorübergehend vakant und wurde in der Interimsphase von TU-Präsidentin Brühl übernommen. jjo

Martin Lommel ist seit April 2020 Kanzler der Hochschule Rhein-Main mit Sitz in Wiesbaden. © Klaus Mai/TU Darmstadt

Matthias Oechsner ist seit 2010 Professor am Institut für Werkstoffkunde der TU Darmstadt. © Klaus Mai/TU Darmstadt