Trotz Landtagslösung: Halloween-Festival verlässt Burg Frankenstein

Von: Claudia Kabel

Gruseln auf der Burg Frankenstein beim Halloweeen-Festival. © Michael Morgenstern

Trotz Vermittlung des hessischen Landtags findet das bekannte Monster-Festival künftig nicht mehr auf der Burg Frankenstein im Mühltal statt. Der Veranstalter hat schon Alternativen im Blick.

Das bundesweit bekannte Halloween-Festival wird tatsächlich dieses Jahr zum letzten Mal auf der Burg Frankenstein im Mühltal bei Darmstadt stattfinden. Daran ändert auch ein Kompromiss nichts, den der Petitions-ausschuss des hessischen Landtags im März zwischen Burgpächter Ralph Eberhardt und dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ausgehandelt hat. Danach dürften trotz Sanierung der Burg im kommenden Jahr noch an drei Wochenenden Veranstaltungen „in begrenztem Umfang“ abgehalten werden. Manche hatten gehofft, dass damit Halloween gerettet sei.

Doch daraus wird „definitiv“ nichts, sagte Eberhardt jetzt der FR. Die Auflagen für ihn als Veranstalter seien zu hoch. So müsse er etwa garantieren, dass keiner seiner Gäste die Baustelle oder das Gerüst betrete. Auch sei der Parkplatz, der ebenfalls für Events genutzt werden dürfe, vom LBIH nicht dafür wie versprochen instand gesetzt worden. Dort seien zum Beispiel die elektrischen Leitungen schadhaft und nur mit Klebeband gesichert. „Ich als Veranstalter muss aber die Fläche sicher machen, um ein Sicherheitskonzept vorlegen zu können“, so der Burgherr. Sowohl für Halloween als auch für die Planung eines Kulturfestivals im kommenden Jahr laufe ihm die Zeit davon. Er habe zudem noch nicht schriftlich bekommen, dass er ein Event durchführen könne, obwohl er bereits am 3. Juni eine Bewerbung an den LBIH geschickt hat, die der FR vorliegt.

Dagegen lässt der LBIH auf Anfrage die FR wissen, es gebe bisher vom Veranstalter keine Anfrage für eine Veranstaltung im kommenden Jahr. Zudem halte man es für selbstverständlich, dass die Überlassung öffentlichen Eigentums mit entsprechenden Auflagen verbunden werde, insbesondere, dass der Veranstalter auch die Verkehrssicherungspflicht zu tragen habe. Auch bestehe auf dem Parkplatz keine Gefahr für Besucher:innen. Die Instandsetzung solle im Zuge der geplanten Burgsanierung erfolgen.

Fakt ist, dass Eberhardts Pachtvertrag zum Jahresende ausläuft und dann auch das Restaurant auf der Burg schließt.

Deshalb sucht Eberhardt nun nach anderen Orten, um das beliebte Monster-Festival abzuhalten. Es gebe bereits zwei Burgen beziehungsweise Schlösser in der Region, die starkes Interesse bekundet hätten und nicht unter der Verwaltung des LBIH stünden. Da noch kein Vertrag geschlossen sei, will Eberhardt nicht mehr verraten. Unabhängig davon sollen 2025 die Monster in Berlin in einem alten Fabrikgelände auferstehen. Indes geht man in der Gemeinde Mühltal davon aus, dass Halloween nach Ende der Burgsanierung, die notwendig sei, wieder auf den Frankenstein zurückkehren werde. „Ich sehe es nur als eine Unterbrechung an“, sagt Bürgermeister Willi Georg Muth (FDP) der FR. Dass das Monsterfestival hierher gehöre, sei schon im Namen der Burg begründet. Man sei auch gut mit dem Veranstalter klar gekommen. Wegen Lärmbelästigung habe es keine Beschwerden gegeben. „Wichtig ist, dass die Sanierung jetzt schnell über die Bühne geht“, findet Muth. Und wichtig sei auch, dass die Burganlage in der Sanierungszeit für Besucher:innen offen bleibe. Deshalb soll es nun eine Ausschreibung geben, um den Kiosk weiter zu betreiben.

Eberhardt hat inzwischen ein anderes Restaurant im Landkreis Darmstadt-Dieburg gepachtet: Seit Anfang des Jahres betreiben er und sein Team das Naturfreundehaus in Ober-Ramstadt. Hierhin will er auch einen Teil seines bisher zehnköpfigen Restaurantpersonals von Frankenstein mitnehmen. „Halloween werden wir hier aber niemals machen“, betont er. Aber man wolle das über dem Ort am Waldrand gelegene Restaurant „hübscher machen“. Es soll „ein schöner Ausflugsort werden“.

Geplant ist, dass dort ein Weihnachtsmarkt wie bisher auf der Burg stattfindet, der Kiosk häufiger öffnet und Events wie Sonnenaufgangsyoga oder Chillout-Abende stattfinden. Alles werde aber in Einklang mit der Kommune geplant, so Eberhardt.

Das Halloween-Festival findet seit 1977 immer an mehreren Wochenenden im Herbst auf der Burg statt. Begründet wurde es von den damals in Darmstadt und Umgebung stationierten US-Amerikanern. Vergangenes Jahr kamen laut Eberhardt circa 22 000 Gäste auf die Burg. In diesem Jahr findet das Event letztmalig hier vom 20. Oktober bis 4. November statt.