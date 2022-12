Tödliche Messerattacke in Darmstadt: Tatverdächtiger schweigt

Von: Annette Schlegl

Teilen

Vor dem Haus im Martinsviertel in Darmstadt wurden nach dem Tattag Kerzen aufgestellt. © Jens Joachim

Die 30-Jährige, die im Martinsviertel in Darmstadt getötet wurde, ist Opfer einer Beziehungstat geworden. Das steht jetzt laut Staatsanwaltschaft fest. Ihr Ex-Partner schweigt in der Haft.

Die 30-jährige Frau, die am 24. November in einer Wohnung im Darmstädter Martinsviertel getötet worden ist, hatte mit dem Tatverdächtigen eine Beziehung, die wenige Tage vor der Tat beendet wurde. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Die Erzhäusenerin war von ihrem Bruder schwerstverletzt in der Wohnung des Ex-Partners aufgefunden worden, verstarb allerdings kurze Zeit später trotz Reanimationsversuchen.

Darmstadt: Frau aus Erzhausen mit Messer erstochen

Die Obduktion habe ergeben, dass mehrere Stichverletzungen todesursächlich waren, so Hartmann. Als Tatwerkzeug komme ein Küchenmesser aus der Wohnung des Tatverdächtigen, ein 25-Jähriger, in Frage. Er sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft, hat aber noch keine Angaben zur Tat gemacht. Der Haftbefehl lautet auf Mord. Er ist vorbestraft – „allerdings nicht einschlägig“, erklärte Hartmann. Wegen eines Vermögensdelikts hatte er sich einst eine Geldstrafe eingehandelt.

Der 25-Jährige war am Tattag nach dem Gewaltverbrechen geflüchtet und konnte wenig später am Martin-Luther-King-Ring festgenommen werden – etwa eineinhalb Kilometer vom Tatort entfernt. Nach einem Zeugenaufruf der Polizei hatten sich fünf Personen gemeldet, die seine Flucht beobachtet hatten. „Leider hatte keiner ein Video“, sagte Hartmann. Eine Anklage gibt es noch nicht, die Staatsanwaltschaft werde versuchen, ihre Ermittlungen binnen sechs Monaten abzuschließen.