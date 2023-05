Schlossgrabenfest in Darmstadt steigt an Pfingsten: Alle Infos zu Live-Acts, Tickets, Anfahrt

Von: Christoph Sahler

Beim Schlossgrabenfest in Darmstadt gibt es wieder vier Tage lang Live-Musik. © Boris Roessler/dpa

In Darmstadt findet zum 23. Mal das Schlossgrabenfest statt. Mehr als 60 Band sowie 14 DJs sorgen an vier Tagen für Stimmung. Ein Überblick.

Darmstadt - Wenn die Temperaturen sommerlich und Tage lang werden, dann steht in Darmstadt in das Schlossgrabenfest auf dem Plan. Seit 1999 wird in Südhessen zwischen Schloss und Marktplatz gefeiert - und ohne Corona-Pandemie würde das Event in diesem Jahr seine 25. Auflage feiern. Doch durch die Ausfälle 2020 und 2021, findet am Pfingstwochenende vom 25. bis 28. Mai, das 23. Schlossgrabenfest statt. Bereits 2022 feierte das beliebte Festival sein Comeback.

An vier Tagen, von Donnerstag bis Sonntag, stehen dann mehr als 60 Live-Acts sowie 14 DJs auf der Bühne. „Rund ums Residenzschloss heißt es auf 20.000 Quadratmetern erneut Live-Musik, Club-Sounds, Food & Chill, Party, Spaß und Freunde treffen. Und das Beste: der Montag ist ein Feiertag und damit perfekt zum Erholen, Ausschlafen geeignet“, schreibt der Veranstalter auf der Webseite des Schlossgrabenfests.

Schlossgrabenfest in Darmstadt mit ESC-Star und Charts-Stürmern - Headliner im Überblick

Vier Tage, vier Headliner: Neben den zahlreichen Künstlern, die am Pfingstwochenende nach Darmstadt kommen, steht ein Quartett ganz oben auf der Programm-Ankündigung. Los geht es am Donnerstag um 20.55 Uhr mit der Elektro-Pop-Band Clockclock aus Mannheim, deren Chart-Hits „Sorry“ oder „Someone Else“ aktuell in keiner Playlist fehlen dürfen.

Am Freitag erobert Rapper Montez die Festivalbühne zur Primetime. Seine Nummer-1-Single „Auf & Ab“ holte in drei Ländern Platin. Sein Album „Herzinfucked“ landete im Frühjahr 2023 aus dem Stand in den Top 10 der deutschen Albumcharts. Der Auftritt des gebürtigen Bielefelders startet um 21.40 Uhr.

Vier Tage Schlossgrabenfest in Darmstadt: Michael Schulte, Ayliva und Co. erobern Festivalbühne

Im Zentrum des dritten Festivaltages steht einer der erfolgreichsten Künstler, der Deutschland im vergangenen Jahrzehnt beim Eurovision Song Contest vertreten hat. Nach dem ESC-Sieg 2010 von Lena Meyer-Landrut mit ihrem Song „Satellite“, holte Michael Schulte mit „You Let Me Walk Alone“ 2018 Platz vier - und damit eine von zwei Top-5-Platzierungen in den 2010er-Jahren. Schultes Konzert beginnt um 21.30 Uhr.

Michael Schulte holte beim Eurovision Song Contest 2018 Platz vier für Deutschland. © Daniel Bockwoldt/dpa

Das 23. Schlossgrabenfest endet am Pfingstsonntag mit einer der „aktuell angesagtesten Künstlerinnen Deutschlands“, wie es der Veranstalter ankündigt. Ab 21 Uhr heizt Ayliva den Besuchern mit ihrer deutschsprachigen Popmusik ein. Mit ihrer Single „Sie weiß“ erreichte sie im Januar 2023 erstmals in ihrer Karriere Platz 1 der deutschen Charts.

Tickets für Schlossgrabenfest in Darmstadt online und im Shop vor Ort erhältlich

Für das Schlossgrabenfest gibt es sowohl Tagesstickets als auch einen Festivalpass für alle vier Tage. Die jeweils gültigen Ticketpreise und Preisstufen sind im Online-Ticket-Shop aufgelistet. „Früh kaufen, lohnt sich. Die Preise erhöhen sich schrittweise bis zum Fest“, teilt der Veranstalter mit. Tickets gibt es nicht nur online, sondern auch stationär in Darmstadt: im FRIZZ-Ticketshop in der Rheinstraße 30 und im Darmstadt-Shop am Luisenplatz.

Die Eintrittskarte berechtigt zum Zugang auf das Festivalgelände des Schlossgrabenfestes. Das komplette Programm mit allen Bands, Solokünstlern und DJs ist auf der Homepage des Schlossgrabenfestes einzusehen.

So kommt man aus dem Rhein-Main-Gebiet mit Bahn und Auto zum Schlossgrabenfest in Darmstadt

Aus dem Rhein-Main-Gebiet erreicht man den Hauptbahnhof in Darmstadt mit mehreren Zügen der Deutschen Bahn. Ab dem Hauptbahnhof Frankfurt verkehren die RB 67 und 68 sowie der RE 60. Ab Frankfurt Südbahnhof fahren die S-Bahnen S3 und S4 bis nach Darmstadt.

Wer mit dem Auto anreist, fährt am Frankfurter Kreuz Richtung Süden auf die A5 und fährt bei Weiterstadt in Richtung Darmstadt ab. (csa)