Südhessen: Weiterer Verdachtsfall von Polizeigewalt

Ein Polizist soll bei einem Einsatz auf dem Gelände einer Klinik in Bensheim einem renitenten und alkoholisierten Mann in die Genitalien getreten haben.

Im Herbst vorigen Jahres prügelte ein Polizist in Kelsterbach brutal mit einem Schlagstock auf einen wehrlosen Apotheker ein. Am vergangenen Mittwochvormittag ohrfeigte in Darmstadt ein Polizist in der Notaufnahme einer Klinik einen offenbar psychisch kranken Mann. Und am Freitagnachmittag hat die Führung des Darmstädter Polizeipräsidiums über einen weiteren Verdachtsfall von Polizeigewalt berichtet, der sich schon vor zwei Wochen in Bensheim im Kreis Bergstraße zugetragen haben soll.

Laut Polizeisprecherin Andrea Löb soll in der Nacht zum 19. August ein Polizeibeamter einem 29-jährigen Mann im Eingangsbereich einer Klinik in Bensheim in die Genitalien getreten haben. Erst mit einer zeitlichen Verzögerung habe die Leitung des Polizeipräsidiums Südhessen von dem möglichen Fall von Körperverletzung im Amt erfahren. Der 29-Jährige habe in der Nacht zum 19. August „aufgrund seines auffälligen Verhaltens insgesamt drei Polizeieinsätze“ ausgelöst. Bei einem dieser Einsätze habe sich der Mann „extrem renitent“ gezeigt und sich geweigert, den Anweisungen der Polizeibeamten Folge zu leisten. Hierbei soll es zu einem Tritt eines der eingesetzten Polizeibeamten in den Genitalbereich des Mannes gekommen sein. Im Anschluss habe der stark alkoholisierte Mann das Klinikgelände verlassen, ehe er nach etwa anderthalb Stunden und nach einer vorangegangenen Sachbeschädigung an der Glastür der Klinik vorläufig festgenommen worden sei. Gegen den mutmaßlich übergriffigen Beamten wurde nach interner Prüfung Anzeige erstattet und ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Zudem sei der Beamte von seiner Streifentätigkeit entbunden und innerhalb der Polizeidirektion Bergstraße versetzt worden.