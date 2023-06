Studie zu KI: So nutzen Studierende Chat-GBT und Co.

Von: Claudia Kabel

Studierende nutzen häufig künstliche Intelligenz im Studium. © peter-juelich.com

Die Hochschule Darmstadt hat bundesweit Studierende zu ihrer Nutzung von KI-Tools im Studium befragt. Der Rücklauf der Antworten war überraschend groß.

In Deutschland nutzen fast drei Viertel der Studierenden bereits KI-Anwendungen wie ChatGBT oder Deepl im Studium. Das ist das Ergebnis einer jetzt veröffentlichten Studie der Hochschule Darmstadt. Beteiligt hatten sich 6311 Studierende aus 395 Universitäten und Hochschulen bundesweit. „Der Rücklauf an Antworten war ungewöhnlich hoch“, sagt Studienleiter Jörg von Garrel, Professor am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, der Frankfurter Rundschau. Normalerweise sei es sehr schwierig, Personen zu finden, die sich an Befragungen beteiligen. „Es ist nicht nur eine der ersten Studien mit solch hohem Feedback, sie zeigt auch, wie aktuell und brisant das Thema ist.“ Dass so viele Studierende KI nutzen, findet von Garrel indes weniger überraschend; er vermutet sogar eine höhere Dunkelziffer.

Studierende nutzen laut Umfrage KI häufig zur Klärung von Verständnisfragen, um sich fachspezifische Kontexte erklären zu lassen, für Recherchen und das Literaturstudium sowie für Übersetzungen. Ein Viertel der Befragten gab an, damit Texte zu analysieren, zu verarbeiten und zu erstellen. Unterschiede gibt es in den Studienbereichen: In Ingenieurwissenschaften, Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften wird KI vor allem für Programmierungen oder Simulationen genutzt. Studierende der Geistes- sowie Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften gaben an, sich Texte und Analysen erstellen zu lassen oder die Tools für die Recherche und das Literaturstudium zu verwenden. Im Kunststudium ist die KI häufig Ideengeberin, hilft bei Design und Konzeptentwicklung.

Die Studie Die Studie „Künstliche Intelligenz im Studium – Eine quantitative Befragung von Studierenden zur Nutzung von ChatGPT & Co.“ kann online unter https://opus4.kobv.de/opus4-h-da/frontdoor/index/index/docId/395 abgerufen werden.

Die Studie zeige, „dass KI-basierte Tools in der deutschen Hochschullandschaft angekommen sind und intensiv genutzt werden“, sagt von Garrel. Man müsse dies jedoch auch kritisch sehen. So hätten 80 Prozent der Teilnehmer:innen zwar angegeben, ihnen sei Wissenschaftlichkeit bei einem KI-Tool wichtig, jedoch hinterfragten sie nicht, wie die KI ihre Ergebnisse generiere. „Es ist ihnen egal, und das ist problematisch.“

Die Anwendungen seien zwar intelligent, aber durch statistische Methoden und trainierte Daten begrenzt. „Unseren wissenschaftlichen Ansprüchen genügt ChatGPT nicht“, macht von Garrel klar. Er habe die KI selbst ausprobiert. „Der Text war gut, aber die Quellenangaben zu meinen wissenschaftlichen Arbeiten waren falsch oder existierten nicht.“ Fachleute sprächen von Halluzinationen sprechen, wenn die KI Antworten erfinde, weil sie nicht auf entsprechende Daten trainiert wurde.

KI-Studie aus Darmstadt: Studierende sollen mehr mündlich geprüft werden

An der Hochschule Darmstadt müssen Studierende laut von Garrel angeben, wenn sie KI für eine Arbeit verwendet haben, andernfalls gelte die Arbeit als Plagiat. Dennoch stehen Lehrende vor großen Herausforderungen – wie sollen sie unterscheiden, ob eine Seminar- oder Abschlussarbeit von Studierenden oder der KI stammt? Didaktik und Prüfungsformen müssten sich ändern, sagt von Garrel. „Wir können Noten nicht nur auf Basis schriftlicher Arbeiten vergeben und sollten öfter mündlich abfragen, ob Inhalte verstanden wurden.“ Auch Informatikprofessor Markus Döhring rät zur Abkehr von rein schriftlichen Prüfungen, wie er dem Hochschulmagazin Impact sagte: „Der persönliche Kontakt wird wichtiger.“