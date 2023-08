Streit beendet: 70er-Jahre-Kiosk in Darmstadt darf Wiese nutzen

Von: Claudia Kabel

Teilen

Die 70er-Fete am Kiosk in der Postsiedlung kann doch stattfinden. Der Nachbarschaftsverein darf den Rasen künftig nutzen. Oberbürgermeister Benz will dem Drohvorwurf nachgehen.

Darmstadt – Der Streit um die Nutzung der Grünfläche am 70er-Jahre-Kiosk in der Postsiedlung in Darmstadt ist beigelegt. Das teilte Bastian Ripper, Sprecher des Vereins „Zusammen in der Postsiedlung“, am Montag mit. In einem Gespräch mit Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Umweltdezernent Michael Kolmer (beide Grüne) sei die Auseinandersetzung „vollumfänglich beigelegt“ worden.

Retrokiosk 1975 bietet 70er-Jahre-Flair in Darmstadt

Die Einigung sehe vor, dass das Kiosk 1975 künftig ein angrenzendes Wiesenstück dauerhaft für die Aufstellung von Bierbänken und Tischen nutzen dürfe. Hierfür werde die Stadt eine belastungsresistente Wiesenmischung einsäen. Der Verein werde sich unentgeltlich für die Pflege und Wässerung der Fläche einsetzen. Größere Veranstaltungen des Vereins, wie das geplante Open-Air-Kino oder eine 70er-Jahre-Fete, seien künftig dort möglich.

Die meisten Kiosk-Gäste zieht es in der warmen Jahreszeit in den Schatten unter den Bäumen. © Rolf Oeser

Zuvor hatte es Ärger gegeben, weil das Grünflächenamt die Wiese plötzlich als Biotop definiert und deren Betreten untersagt hatte. Der Verein, der den denkmalgeschützten Pavillon saniert hatte und seit Mai betreibt, hatte befürchtet, dass er nicht wirtschaftlich arbeiten könne, wenn er die schattige Wiese nicht mitnutzen dürfe. Zudem hatte er die für den 15. September geplante Eröffnungsfeier absagen müssen. Diese kann nun doch stattfinden.

Der Retrokiosk in Darmstadt in der Moltkestraße 1a

Während der Auseinandersetzung, die der Verein öffentlich gemacht hatte, war auch ein Anruf von städtischer Seite publik geworden, in dem angeblich die Stadt „auf charmante Art und Weise darauf hingewiesen“ hatte, dass der Verein für die Quartierarbeit städtische Zuschüsse erhalte und man sich daher gut überlegen sollte, sich „in dieser Art und Weise ‚gegen die Stadt‘ (Originalzitat) zu stellen“.

Kiosk 1975 Fürt eine Zeitreise in die 70erJahre bietet sich der Kiosk 1975 in der Moltkestraße 1A in Darmstadt an. Dort gibt es Afri-Cola, Bluna und andere typische Dinge zu kleinen Preisen. Die Öffnungszeiten gibt es online unter: https://www.postsiedlung.de/events/

Retrokiosk in Darmstadt: SPD fordert Konsequenzen

Die SPD Bessungen hatte daraufhin Aufklärung von Umweltdezernent Kolmer zum „mutmaßlichen Drohanruf“ gefordert. „Wir finden, dass so ein politischer Stil nicht zu Darmstadt passt und Konsequenzen haben muss“, sagte die Vorsitzende Christiane Wessels. Kolmer müsse die Mutmaßungen aufklären, sich erklären und schnellstmöglich Transparenz schaffen. Statt Kolmer hatte jedoch der neue Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) geantwortet. Er hatte sich bereits zuvor in den Streit eingeschaltet und sich gegen die Entscheidung aus dem Umweltdezernat und für die Nutzung der Rasenfläche durch den Verein eingesetzt.

Bezüglich des Anrufs teilte OB Benz der FR mit, dass man die Vorwürfe seitens des Vereins selbstverständlich ernst nehme und diesen intern nachgehe. „So lange es hierfür jedoch keinerlei Belege gibt, ist es meine Aufgabe als Personaldezernent, mich schützend vor die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stellen.“

Insgesamt blicke die Stadt ausschließlich positiv auf die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Verein, die auch weiterhin eine gute Basis für offene und konstruktive Gespräche bilde. Dies sei auch die Position seiner Magistratskolleg:innen Akdeniz und Kolmer. Der Kiosk 1975 sei ein wichtiger Ort der Begegnung und man schätze die Arbeit des Vereins. (Claudia Kabel)