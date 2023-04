Straßenbau in Südhessen: Millionen Euro für neue Baustellen

Von: Claudia Kabel

Teilen

Hessen Mobil erneuert die Brücke Eifelring, die über die B 26 (Rheinstraße) in Darmstadt führt. © Renate Hoyer

Hessen Mobil informiert über neue Straßenprojekte im Landkreis Darmstadt-Dieburg und im Kreis Groß-Gerau.

Gut 26 Millionen Euro steckt Hessen Mobil in diesem Jahr in neue Straßenbaumaßnahmen im Kreis Groß-Gerau und im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Wie die Landesbehörde bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Darmstadt mitteilte, setzt man auf Nachhaltigkeit, etwa bei der Erneuerung von Straßenbelägen durch helleren Asphalt, um die Erwärmung zu reduzieren. Außerdem würden stark belastete Kreuzungen oder Kreisverkehre in Betonbauweise umgesetzt, was sie stabiler mache als Asphalt, hieß es. Vor allem der Schwerlastverkehr schädige die Fahrbahnen. Ein Lastwagen sei hier so schädlich wie 10 000 Autos, sagte Hessen Mobil-Sprecher Jochen Vogel.

Hessen Mobil ist seit 2021 zwar nicht mehr für Autobahnen zuständig. Dafür aber weiter für die Instandhaltung und den Neubau von Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen sowie Brücken, Unterführungen, Tunnel sowie die meisten Radwege und den Bau von Fischaufstiegsanlagen in ganz Hessen. Es sei denn, eine Baumaßnahme liegt in einer Stadt, die aufgrund ihrer Einwohnerzahl selbst dafür aufkommen muss. Dies ist zum Beispiel für Bundesstraßen ab 80 000 Einwohnenden der Fall. Insgesamt werden dieses Jahr 35 Bauprojekte im Kreis Groß-Gerau und im Landkreis Darmstadt-Dieburg begonnen beziehungsweise fortgesetzt.

Kelsterbacher Spange und Ortsumgehung des Groß-Gerauer Stadtteils Dornheim werden gebaut

Das größte Projekt im Kreis Groß-Gerau in diesem Jahr ist die Erneuerung der Kelsterbacher Spange – eine Überführung auf der B43 zwischen Kelsterbach und Flughafen. Der Bau der zwölf Millionen Euro teuren Brücke hat bereits begonnen und soll 2024 abgeschlossen werden. Dort soll es zeitweise zu Vollsperrungen kommen. Eine weiteres Großvorhaben ist die neue Ortsumgehung Groß-Gerau/Dornheim auf der B44 über eine Länge von 5,1 Kilometern. Laut Vogel beginnen in der zweiten Jahreshälfte die Vorbereitungen mit Kampfmittelsondierungen, archäologischen Untersuchungen, diversen Leitungsverlegungen und ersten Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz etwa für Amphibien.

Auch der Ober-Ramstädter Ortsteil Hahn (Kreis Darmstadt-Dieburg) erhält für 13 Millionen Euro eine Umgehung. Die Arbeiten laufen seit 2022. Für den Anschluss der 1,8 Kilometer langen Umleitung der B426 zwischen Ober-Ramstadt und Reinheim soll auch ein Kreisel gebaut werden, von dem man nach Groß-Bieberau abfahren kann. Täglich rollen 15 000 Fahrzeuge durch Hahn. Eine Ersparnis von 90 Prozent werde erwartet, sagt Arno Krämer, Fachdezernent Bau.

Hessen Mobil Hessens Straßenbaubehörde ist für 15 200 Streckenkilometer an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen inklusive Radwege zuständig. Außerdem für 4989 Brücken, neun Tunnel und 2431 Ampelanlage. Seit 2021 ist Hessen Mobil nicht mehr für Autobahnen zuständig. Bis dahin lag das jährliche Investitionsvolumen zuletzt bei 1052 Millionen Euro (2020), 2023 liegt es bei 413 Millioenen Euro. 2500 Menschen arbeiten insgesamt bei Hessen Mobil, 150 in der Region Südhessen mit Sitz in Darmstadt. cka

Insgesamt stehen in Darmstadt-Dieburg 13 Projekte auf dem Programm, die zum Teil erst noch ausgeschrieben werden. Dazu gehören etwa die Instandsetzung einer Brücke über die Modau im Verlauf der B3 bei Darmstadt-Eberstadt ab Juli. Auch die Überführung Eifelring über die Rheinstraße (B26) bei Darmstadt ist geplant. Da diese kurz vor der Stadtgrenze liege, werde dies – anders als die Rheinstraßenbrücke – nicht von der Stadt Darmstadt, sondern von Hessen Mobil umgesetzt, so Vogel.

Auch Radwege sind Bauprojekte von Hessen Mobil

Zu Behinderungen dürfte es durch eine Erneuerung der Unterführung eines Rad- und Gehwegs an der B38 bei Roßdorf kommen. Hier muss die Straße halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr soll per Ampel geregelt werden. Der Radverkehr unterhalb der Brücke soll durch eine Einhausung weiter möglich sein.

Die Straßenbaubehörde will Vorreiter der Verkehrswende beim Bau und der Sanierung von Radwegen werden, hieß es. Zu den aktuellen Projekten gehören etwa im Kreis Groß-Gerau der Neubau einer Geh- und Radweg-Unterführung an der L3040 in Ginsheim-Gustavsburg und der Lückenschluss des Radwegs an der L3482 in Nauheim. Im Kreis Darmstadt-Dieburg läuft noch bis Ende 2024 der Neubau eines Radweg zwischen Groß-Zimmern und Klein- Zimmern.