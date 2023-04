Straßenbahn bis Griesheim-West und Goddelau geplant

Darmstadt/Riedstadt

Von Jens Joachim schließen

Nach der Vorlage einer Machbarkeitsstudie soll nun eine Nutzen-Kosten-Untersuchung für das Bauprojekt westlich von Darmstadt erarbeitet werden

Westlich von Darmstadt soll das Straßenbahnnetz erweitert und in Richtung Griesheim-West und Riedstadt verlängert werden. Die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina) hat in Abstimmung mit den Städten Darmstadt, Griesheim und Riedstadt sowie dem Kreis Groß-Gerau eine Machbarkeitsstudie für das Zukunftsprojekt von der Ingenieur- und Consultinggesellschaft der Deutschen Bahn (DB) erstellen lassen.

In der Studie, die die Verbandsversammlung der Dadina während ihrer jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag im Kreishaus in Darmstadt zur Kenntnis genommen hat, wird eine Referenzvariante mit einer Führung nördlich der Bundesstraße 26 empfohlen. Die neue Tramtrasse würde in Griesheim an die bisherige Endhaltestelle Platz Bar-le-Duc anknüpfen. Die Neubautrasse soll dann den Riedstädter Stadtteil Wolfskehlen über die Straße „In der Hochstadt“ erschließen und würde am Bahnhof Riedstadt-Goddelau enden, also dort, wo die Riedbahn hält. Am Ende der Ausbaustrecke ist südlich des Goddelauer Bahnhofs eine Wendeschleife vorgesehen.

Die für die Region Deutschland-Südwest zuständige DB Engineering & Consulting GmbH mit Sitz in Karlsruhe, die 2021 den Auftrag erhalten hatte, die Studie zu erstellen, geht von Baukosten für die Referenzvariante in Höhe von etwa 58 Millionen Euro aus.

Je nach Route könne zwischen der Darmstädter Innenstadt und Riedstadt eine Verkürzung der Reisezeit von mehr als zehn Minuten erreicht werden. Das derzeit notwendige Umsteigen könne dann entfallen.

Die Machbarkeitsstudie wurde nach Angaben der Dadina während der Erarbeitungszeit modifiziert, um aktuelle städtebauliche Entwicklungen der beteiligten Kommunen zu berücksichtigen und auf Fragestellungen des Artenschutzes einzugehen.

Die Verbandsversammlung der Dadina hat nun beschlossen, das Gutachten „zur weiteren Veranlassung und Fortführung der Planung an die Stradadi GmbH zu geben“. Die gemeinsame Gesellschaft der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg betreut auch andere Straßenbahnbauprojekte in der Stadt und im Kreis. Allerdings soll nun zunächst geprüft werden, ob dies auch mit dem Gesellschaftszweck der GmbH vereinbart ist, weil die Neubaustrecke nicht nur im Landkreis Darmstadt-Dieburg, sondern auch im benachbarten Kreis Groß-Gerau verlaufen würde.

In der Machbarkeitsstudie wird ein Korridor beginnend in Griesheim bis zum Riedstädter Stadtteil Goddelau betrachtet. Es wurden auf Teilabschnitten verschiedene Trassenvarianten geprüft. Bei der Untersuchung können zwei Planungsfälle unterschieden werden: Zum einen ist dies die Verlängerung der Straßenbahn bis zum westlichen Stadtrand von Griesheim mit einer Wendeschleife im nordwestlichen Bereich der Kreuzung der Landesstraße 3303 mit der B26. Zum anderen wird die Verlängerung über Wolfskehlen bis Riedstadt-Goddelau betrachtet.

Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass eine Machbarkeit für das Projekt prinzipiell gegeben und ein positiver Nutzen-Kosten-Faktor zu erwarten seien. Durch das „deutlich attraktivere Angebot einer Straßenbahn im Gegensatz zum Bus“ sei eine Steigerung der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr von 25 bis 50 Prozent „realistisch“. Das Gutachten geht von einem Potenzial von 1000 bis 1200 Fahrgästen je Tag und Richtung aus.

Daher wurde die Empfehlung ausgesprochen, das Projekt weiter zu planen und eine Nutzen-Kosten-Untersuchung zu erstellen, die in etwa einem bis anderthalb Jahren vorliegen soll.