Staatstheater Darmstadt: Eine unfertige App für 117 000 Euro

Teilen

Analog: Die Spielstätte des Staatstheaters Darmstadt befindet sich am Georg-Büchner-Platz. © Michael Schick

Das Staatstheater Darmstadt hat ein Digitalangebot entwickeln lassen, das bislang nicht verfügbar ist. Intendant Karsten Wiegand spricht von einem „fehlgeschlagenen Versuch“.

Während der Corona-Pandemie hat das Staatstheater Darmstadt 117 000 Euro in eine App investiert, die jedoch anders als angekündigt bis heute nicht fertig ist und derzeit auch nicht weiterentwickelt wird. Das geht aus den Antworten des hessischen Kulturministeriums auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Bijan Kaffenberger (SPD) hervor. Die App „Rewriting the map“ war als Teil des mittlerweile abgeschlossenen Projekts „Auftritt/Enter Darmstadt“ geplant und sollte den Benutzer:innen ermöglichen, den hiesigen Stadtplan mit Spaziergängen, Tauschangeboten, Notizen und Kulturterminen zu überschreiben.

Zwar lässt sich die Software in den App Stores von Apple und Google herunterladen. Einträge finden sich dort jedoch keine. Die vom Ulmer Unternehmen Di-on Solutions entwickelte App habe „trotz mehrerer aufwendiger Nachbesserungsrunden in der Praxis für das Staatstheater Darmstadt keinen befriedigenden Grad an Fehlerfreiheit und Benutzungsfreundlichkeit erreicht“, teilte das Ministerium mit. „Sie ist daher aus Sicht des Theaters in der jetzigen Form nicht fertig und wurde entsprechend nicht breit beworben und auch nicht umfangreich befüllt.“ So fiel auch das angekündigte Auftaktevent mit Podiumsdiskussion im Januar 2022 ersatzlos aus.

„Das Staatstheater hat sich da kein Ruhmesblatt erworben“, sagt eine Person, die beruflich Digitalisierungsprozesse begleitet und in der Testphase der Theater-App eingebunden war, aber nicht namentlich zitiert werden möchte. Ihrem Eindruck zufolge hat sich das Staatstheater mit der Entwicklung schlicht übernommen. Hinzu komme, dass das Budget von 117 000 Euro auch viel zu gering sei, um eine App zu entwickeln. Grundsätzlich rate sie allen Institutionen, „lasst die Finger von Digitalprojekten, wenn ihr keine Ahnung davon habt“.

Dass an dieser Kritik etwas dran sein könnte, lässt sich auch der offiziellen Dokumentation von „Auftritt/Enter Darmstadt“ entnehmen: „Fragen der Entwickler führten alle Beteiligten aus dem Theater in Bereiche, in denen keine*r von ihnen je zuvor war“, heißt es dort. Und weiter: „Die Zusammenarbeit mit einem jungen Start-up-Unternehmen und einem Team, das im Wesentlichen in Theaterprozessen beruflich sozialisiert wurde, war nicht immer einfach. Alle haben dabei vermutlich ein höheres Lehrgeld gezahlt, als sie vorher dachten.“

Dabei sollte in der Digitalstadt Darmstadt mit seiner Technischen Universität, der Fachhochschule und den Fraunhofer-Instituten eigentlich genug Expertise vorhanden sein. So fragt Kaffenberger auch, ob das Staatstheater eine Kooperation mit der Digitalstadt Darmstadt GmbH geprüft habe. „Nein“, antwortet das Ministerium, verweist jedoch auf „intensive“, aber letztlich erfolglose Verhandlungen mit dem Verein Kultur der Digitalstadt. Dessen Vorstand Lukas Einsele reagiert auf FR-Nachfrage überrascht. Zwar habe es Treffen gegeben, aber von Verhandlungen könne keine Rede sein. Allerdings befinde er sich mit dem Staatstheater auch in einer Konkurrenz um Fördergelder.

So arbeite der Verein bereits seit seiner Gründung 2019 an einer ähnlichen App, die Kulturangebote der Stadt kartieren solle. Bislang hätten die Förderungen, die weit entfernt von den 117 000 Euro des Staatstheaters seien, aber nur dazu ausgereicht, „andere Kulturschaffende, Institute, Ämter und Digitalstadt zu aktivieren“ und gemeinsam mit ihnen ein Konzept zu entwickeln. Auf dessen Basis plane der Verein nun, eine bereits fertig entwickelte App einzukaufen, die allerdings nur für die Testphase gedacht sei. Danach wolle er eine Open-Source-Software in Auftrag geben, deren gewonnene Daten öffentlich zugänglich seien, und die auch von anderen Städten genutzt werden könnten. Das seien für ihn wichtige Kriterien, die er bei der Staatstheater-App vermisse.

Diese will das Ministerium indes noch nicht aufgegeben wissen: „Es wurden Gespräche zur Fehleranalyse mit anderen App-Entwicklerinnen und – entwicklern durchgeführt und die Konzeption als Plattform für möglichst viele Institutionen und Benutzerinnen bzw. Benutzer neu überdacht.“ Aufgrund der zu erwartenden Kosten sei „eine solche Anwendung nur für mehrere Partnerinnen und Partner sowie Orte sinnvoll“. Das Staatstheater Darmstadt stehe momentan mit dem Deutschen Bühnenverein, dem „Kulturfonds Frankfurt RheinMain“ und mit der neuen Digitalakademie in Dortmund über eine gemeinsame Entwicklung im Austausch.

Der Intendant des Staatstheaters Karsten Wiegand will das Scheitern im ersten Anlauf dabei nicht als Beinbruch verstanden wissen. Der FR sagt er, „wenn Institutionen etwas Neues machen und neue Wege gehen, dann muss man aushalten, dass manche Versuche fehlschlagen und man Lehrgeld zahlen muss“.

Intendant Karsten Wiegand sagt zu dem vorerst gescheiterten App-Projekt: „Wenn Institutionen etwas Neues machen und neue Wege gehen, dann muss man aushalten, dass manche Versuche fehlschlagen und man Lehrgeld zahlen muss.“ © ROLF OESER