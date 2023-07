Sperrungen am Darmstädter Kreuz

Von: Jens Joachim

Teilen

Die vier Brückenbauwerke im Kreuzungsbereich der Autobahnen A5 und A67 bei Darmstadt werden nach und nach ersetzt. © Autobahn GmbH / Maurice Kaluscha

Wegen Arbeiten an Brückenneubau an den nächsten beiden Wochenenden werden die Autobahnen 5 und 67 für den verkehr gesperrt.

Wegen Bauarbeiten kommt es an den nächsten beiden Wochenenden am Darmstädter Kreuz zu Sperrungen und Beeinträchtigungen des Verkehrs. Grund dafür sind Demontagearbeiten an einem Brückenneubau. Nach einer Mitteilung der Autobahn GmbH beginnen die Arbeiten am Samstag, 8. Juli, um 15 Uhr. Sie sollen bis zum darauffolgenden Montag, 10. Juli, um 5 Uhr erledigt sein. Die Autobahnen 5 und 67 müssen deshalb in Fahrtrichtung Basel und Mannheim gesperrt werden.

Am darauffolgenden Wochenende ist dann geplant, am Darmstädter Kreuz auch die A67 in Fahrtrichtung Frankfurt in der Zeit von Sonntagmittag, 16. Juli, 12 Uhr, bis zum darauffolgenden Montagmorgen, 17. Juli, 3 Uhr, für den Verkehr zu sperren.

Die Autobahn GmbH plant, Trag- und Schutzgerüste am fertiggestellten Betonüberbau am Brückenneubau Nordrampe abzubauen. Gleichzeitig sind Arbeiten zum Korrosionsschutz am sogenannten Zentralbauwerk Nord, einer der Brücken des Autobahnkreuzes, vorgesehen.

In Fahrtrichtung Mannheim/Basel wird der Verkehr vom kommenden Samstag an schon von der Anschlussstelle Langen/Mörfelden der A5 über die Bundesstraßen 486 und 44 bis zur Anschlussstelle Groß-Gerau auf die A67 zum Darmstädter Kreuz umgeleitet. Von der Anschlussstelle Weiterstadt der A5 führt die Umleitungsstrecke über die Bundesstraße 42 zur Anschlussstelle Büttelborn der A67.

Wer das Darmstädter Kreuz weiträumig umfahren will, dem oder der empfiehlt die Autobahn GmbH, schon vom Frankfurter Kreuz auf die A3 in Richtung Köln und dann weiter über das Mönchhof-Dreieck auf die A67 zum Darmstädter Kreuz zu fahren.

Wenn dann von Sonntagmittag, 16. Juli, an die A67 in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt wird, wird der Verkehr nach Angaben der Autobahn GmbH an der Anschlussstelle Pfungstadt auf die Bundesstraße 426 zur parallel verlaufenden A5 und der Anschlussstelle Eberstadt umgeleitet. Am Autobahnkreuz Viernheim verläuft die Umleitungsstrecke über die Bundesstraße 3 zur ebenfalls parallel zur A67 verlaufenden A5 zum Autobahnkreuz Weinheim.

Die vier Brückenbauwerke im Kreuzungsbereich der Autobahnen 5 und 67 am Darmstädter Kreuz – Nord- und Südrampe sowie die beiden Teilbauwerke des Zentralbaus – weisen Tragfähigkeitsdefizite auf und werden bis zum Jahr 2025 für 96 Millionen Euro durch Neubauten ersetzt.

www.autobahn.de/west/projekte