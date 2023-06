Sinti und Roma in Darmstadt: Der lange Weg zur Anerkennung

Von: Claudia Kabel

Teilen

Die Wanderausstellung „Der Weg der Sinti und Roma“ – der Hochschule Darmstadt. © Michael Schick

Hochschule Darmstadt zeigt Ausstellung zu Sinti und Roma. Landesverband Hessen erhält bald eigenes Zentrum in Darmstadt.

Man will so wenig wie möglich mit uns zu tun haben,“ sagte Rinaldo Strauß, stellvertretender Geschäftsführer des Landesverbands Hessen deutscher Sinti und Roma, am Mittwoch in der Hochschule Darmstadt. Dort wurde die Wanderausstellung „Der Weg der Sinti und Roma“ eröffnet. Auf 37 Tafeln informiert die Schau bis 14. Juli über verschiedene Aspekte der Geschichte der Sinti und Roma, ihre Kultur, aber auch Romantisierung, Ausgrenzung und Verfolgung. Gezeigt werde auch, wie diskriminierende Bilder vom „schmutzigen, kriminellen Zigeuner“ den Genozid möglich gemacht haben, sagte Katharina Rhein, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landesverband.

Erstmals in Deutschland erwähnt wurden Sinti und Roma, wie sie sich heute selbst nennen, 1407 in einem Dokument aus Hildesheim, wo sie noch als christliche Pilger dargestellt wurden. Doch schon wenige Jahre später unterstellte man ihnen, den christlichen Glauben vorzutäuschen, rückte sie in die Nähe osmanischer Spione, so Rhein. Dass sie kein eigenes Land hatten, sich nicht niederlassen durften und deshalb auf die Reise gingen, sei vielfach unbekannt. Auch stellen die heute circa zwölf Millionen Menschen zählende Volksgruppe in Europa kein homogenes Volk dar, sondern setze sich aus verschiedenen Gruppen zusammen, die eine gemeinsame Herkunft im heutigen Pakistan haben, aber verschiedenen religiösen Glaubensrichtungen anhängen.

Die Ausstellung wurde bereits vor zehn Jahren vom Landesverband konzipiert, war zuletzt in Frankfurt zu sehen und geht als nächstes voraussichtlich nach Weiterstadt. Dass die Schau aktuell in Darmstadt gezeigt wird, ist dennoch etwas Besonderes. Denn dort soll kommende Woche mit der Stadt der Mietvertrag für das erste Sinti- und Roma-Zentrum unterzeichnet werden.

2004 brachte die damalige Stadträtin Daniela Wagner (Grüne) erstmals die Idee eines Dokumentationszentrums ins Gespräch. Doch seither scheiterten alle Versuche, geeignete Räume zu finden, an Vorurteilen seitens der Eigentümer:innen. Nun hat die Stadt mit dem ehemaligen Stadthaus in der Grafenstraße passende Räumlichkeiten gefunden und stellt sie dem Verband zur Verfügung. Ab Sommer 2025 soll dort fußläufig zur Innenstadt eine Dauerausstellung zum Thema Antiziganismus gezeigt werden.

Die Ausstellung Die Ausstellung „Der Weg der Sinit und Roma“ ist bis 14. Juli montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 18 Uhr zu sehen. Das Hochchulgebäude E10, Adelungstraße 51, ist frei zugänglich. Audioguides zur Ausstellung können vor Ort ausgeliehen werden. cka

Dem Völkermord der Nazis fielen in Deutschland 17 000 Sinti und Roma zum Opfer, aus Hessen stammten 800 Ermordete. In Darmstadt wurden sie, gemeinsam mit Juden und Jüdinnen, vom Güterbahnhof in Konzentrationslager transportiert. Ein Denkmal erinnert seit 2004 daran. Bis 1982 dauerte es, bis ihre Ermordung als Völkermord offiziell anerkannt wurde. Massive Proteste hatten es bewirkt. Daraus ging 1981/82 der Landesverband mit Sitz in Darmstadt hervor.

Noch 1983 ließ der damalige Darmstädter Oberbürgermeister Günther Metzger (SPD) das Haus vierer Roma-Familien im Martinsviertel während ihres Urlaubs ohne Ankündigung niederreißen, wie die Deutsche Friedensgesellschaft (DFG-VK Darmstadt) auf ihrer Website berichtet. Dies führte zu einer über Deutschlands Grenzen hinaus reichenden Empörungswelle und einem Gerichtsstreit. Auch heute haben Angehörige der Minderheit noch mit Vorurteilen zu kämpfen, wie Umfragen zeigen. So werde weiterhin der Begriff „Zigeuner“, den sie als beleidigend empfinden, verwendet – aus Unwissenheit oder um zu beleidigen. Auch in Medienberichten würden diskriminierende oder romantisierende „Zigeunerbilder“ wiederholt und so untermauert. „Deshalb ist es keine Selbstverständlichkeit, heute hier zu sein und darüber zu sprechen“, sagte Strauß in seiner Rede am HDA-Fachbereich Soziale Arbeit.

Dass der Fachbereich sich dem Thema widmet, begründete Projektleiterin Julika Bürgerin damit, dass man die Studierenden für das Thema sensibilisieren wolle. Außerdem habe die Wissenschaft aufzuarbeiten, dass Antiziganismus auch mithilfe wissenschaftlicher Basis untermauert worden sei.

Zur Eröffnung kamen zahlreiche Studierende. Doch nicht nur an sie richte sich die Ausstellung, betonte Nicole Saenger, Vizepräsidentin der HDA für Forschung und Nachhaltige Entwicklung. Die Ausstellung sei für alle offen, man hoffe auf ein breites Publikum.

Rinaldo Strauß, stellvertretender Geschäftsführer des Landesverbands der Sinti und Roma in Deutschland. © Michael Schick