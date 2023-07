Sieben Jahre auf der Straße: Ex-Wohnungsloser entdeckt Malerei

Von: Claudia Kabel

Teilen

Künstler Bejamin Brust malt in seinem Wohnzimmer. © Monika Müller

Benjamin Brust lebte jahrelang in leerstehenden Häusern oder Toiletten. Jetzt zeigt er erstmals eine Ausstellung mit seinen Bildern.

Benjamin „Benni“ Brust war sieben Jahre obdachlos. In Darmstadt fand er oft mit seiner Freundin in leerstehenden Gebäuden vorübergehend ein Zuhause. „Ich habe es uns immer schön gemacht“, sagt Benni, „Teppich gelegt, Wände gestrichen, Weihnachtsbaum aufgestellt und alles hergerichtet.“

Ein Dreivierteljahr hätten sie zum Beispiel in einem nicht genutzten Kindergarten am Böllenfalltor gewohnt. Auch ein Toilettencontainer auf der Großbaustelle des Klinikums sei zum Domizil geworden. „Ich habe ein Schild ‚defekt’ an die Tür gehängt“, erzählt der 45-Jährige. Dort konnten sie auch ihre Sachen unterstellen. Gewaltsam eingebrochen oder etwas zerstört habe er aber nie.

„Ich benutze alles, was ich finde“

Benni trägt einen modischen Kurzhaarschnitt, Dreitagebart, Jeans, blaues T-Shirt mit der Aufschrift „Bitter Sweet Reality“ – wie passend. Seit eineinhalb Jahren hat er eine feste Wohnung in Darmstadt, alleine. Und er hat begonnen zu malen. Mit Acryl, mit Kreide, mit Lacken, eben allem, was Leute auf die Straße stellen oder ihm schenken, denn Geld hat er wenig. Auch ausrangierte Wahlplakate eignen sich offenbar hervorragend, um die Rückseite zu bemalen. „Ich benutze alles, was ich finde.“ Er sitzt auf einer dunkelgrauen Couch, Farbkleckse zieren den Teppich, denn der Raum ist Wohnzimmer und Atelier zugleich. An den Wänden hängt Bild an Bild, 30 an der Zahl. Weitere lehnen hinter der Tür. Manche zeigen entstellte Gesichter, auf anderen glaubt man Landschaften und Figuren zu erkennen. Leuchtende Farben und triste Stimmungen interagieren, ein Gemälde zeigt einen dunklen Ozean, auf dem ein Schiff gegen den Sturm ankämpft. Bilder, die man sich gerne länger anschaut.

Eine Collage von Bejamin Brust: Entstanden aus der Fotografie eines seiner Bilder. © Monika Müller

Seine Werke seien selten geplant. Sie entstünden, indem er zuerst „irgendwelche Linien oder Punkte“ mache. Dann schaue er es sich an, drehe das Bild, und „wenn ich etwas erkenne, versuche ich das durch Akzente hervorzuheben“. Manchmal fotografiert er eines seiner Bilder, bearbeitet es mit dem Handy und verschiedenen Farbfiltern, druckt diese Varianten aus und kreiert eine Collage.

„Ich konnte das Ansehen meines Vaters wieder gutmalen“

Benni verwendet auch Bankkarten oder Gabeln, um die Farben mit Struktur aufzutragen. Jetzt will er T-Shirts bedrucken lassen, einige Bestellungen seien bereits eingegangen. Vielen Leuten gefalle seine Kunst, sagt Benni. Er habe schon einige Bilder verkauft, viele verschenkt. Kürzlich präsentierte er beim Jubiläumsfest der Teestube, einem Treffpunkt für Wohnungslose, seine Werke zum ersten Mal öffentlich. Im August soll im Pädagogkeller in Darmstadt die erste richtige Ausstellung stattfinden.

Bennis Eltern trennten sich, als er sieben Jahre alt war. 35 war er, als sein Vater, ein Architekt, sich umbrachte. Heute sage seine Mutter zu ihm: „Du bist ein Genie, wie dein Vater eines war.“ Für Benni ist dies das schönste Geschenk: „Ich konnte das Ansehen meines Vaters wieder gutmalen.“

Für seine Werke verwendet Bejamin Brust alles, was er so findet. © Monika Müller

Von Beruf ist Benni Toningenieur, in Berlin studierte er Audio-Engineering und arbeitete unter anderem für den Rapper Azad, machte Kulissenbau beim Film, wie er erzählt. Dann flogen seine Freundin und er aus der gemeinsamen Wohnung. „Es gab dort Probleme.“

Die Zeit auf der Straße möchte Benjamin Brust nicht missen

Die Zeit als Pärchen auf der Straße möchte er sich nicht nehmen lassen, sagt er. „Das war nicht schlecht.“ Inzwischen haben sich die beiden getrennt.

Eine Stereoanlage mit Synthesizer, Verstärker, Keyboard und eine E-Gitarre stehen in einer Ecke. Gerade nehme er wieder eine CD mit Baggefudda auf, einer Hip-Hop-Band aus Darmstadt. Auch komponiere er gerne; leider sei die Wohnung sehr hellhörig. Auf die musste er mehr als zwei Jahre warten. Nun könne er eine feste Arbeit finden, sagt Benni. Er habe bereits etwas als Ton- und Beleuchtungstechniker in Aussicht – „vermutlich erst mal als Ein-Euro-Job“, doch das sei egal. Benni hat viele Ideen: vielleicht ein Projekt mit Jugendlichen machen oder eine Umschulung. „Ich würde gerne Kunst- oder Musiktherapie anbieten“.

Die Ausstellung im Theater Pädagog, Pädagogstraße 5, läuft vom 1. bis 3. August, 17 bis 22 Uhr.